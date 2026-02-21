Proč má 80 % lidí hnědé oči?

Možná jste si již všimli, že hnědé oči jsou zdaleka nejběžnější barvou kolem vás a v celosvětovém měřítku. Tato barva, zdaleka ne obyčejná, ve skutečnosti vypráví fascinující příběh o naší genetice a evoluci. Skutečnost, že téměř 70 až 80 % lidí má hnědé oči, není ani náhoda, ani jen otázka estetiky.
Všechno to začíná melaninem
Barva vašich očí závisí především na přirozeném pigmentu: melaninu. Přesněji řečeno, odstín určuje množství a rozložení tohoto melaninu v duhovce. Hnědé oči obsahují vysokou koncentraci melaninu. Tato vysoká hustota absorbuje více světla, což dává duhovce tmavý a sytý vzhled.
Naopak modré, zelené nebo šedé oči obsahují méně melaninu. V oku není žádný modrý ani zelený pigment: tyto barvy se objevují díky jevu rozptylu světla, podobně jako ten, který způsobuje modrou barvu oblohy.
Melanin není jen pro estetiku. Hraje zásadní ochrannou roli. Pomáhá chránit oční tkáně před ultrafialovým zářením. Ve velmi slunečném prostředí představuje tato ochrana významnou biologickou výhodu.
První lidé měli hnědé oči
Vědci se domnívají, že všichni první lidé měli hnědé oči. Tato barva odpovídá nejranějšímu genetickému stavu našeho druhu. Předpokládá se, že variace směrem ke světlejším očím se objevily mnohem později v evoluci. Podle genetických studií, zejména těch publikovaných ve vědeckém časopise Human Genetics , se mutace zodpovědná za modré oči objevila přibližně před 6 000 až 10 000 lety. Předpokládá se, že souvisí s variací v genu OCA2 a v regulační oblasti genu HERC2, což jsou dva geny zapojené do produkce melaninu.
Před touto mutací byla vysoká produkce melaninu normou. V oblastech silně vystavených slunci – v Africe, na Středním východě nebo v jižní Asii – byla tato vlastnost adaptivní výhodou. Tmavší pigmentace chránila nejen kůži, ale i oči. Hnědé oči proto nejsou „běžnější“ náhodou: odrážejí dědictví našich předků.
Logické geografické rozložení
I dnes jsou hnědé oči nejběžnější v Africe, Asii, Latinské Americe a jižní Evropě. Světlé oči jsou koncentrovanější v severní a východní Evropě. Toto rozšíření je vysvětleno historií lidských migrací a šířením určitých genetických mutací v rámci specifických populací.
V oblastech s menším slunečním zářením nepředstavovala nízká koncentrace melaninu zásadní nevýhodu. Mutace zodpovědné za světlé oči se proto mohly přenášet a šířit. Je důležité si uvědomit, že mezi barvami očí neexistuje žádná biologická hierarchie. Jde pouze o přirozené variace vyplývající z adaptace a genetického míšení.
Genetika je mnohem složitější, než si představujeme.
Dlouho se věřilo, že barva očí závisí na jednoduchém mechanismu: hnědá dominantně, modrá recesivně. Ve skutečnosti je situace mnohem složitější. Na určování barvy duhovky se podílí několik genů. Geny OCA2 a HERC2 hrají ústřední roli, ale odstíny ovlivňují i další oblasti genomu. Proto se může stát, že dva hnědoocí rodiče budou mít dítě se světlýma očima a naopak. Barva očí je výsledkem komplexní interakce mezi několika dědičnými faktory.
Stručně řečeno, pokud má přibližně 80 % lidí hnědé oči, je to kombinovaný výsledek genetického dědictví našich předků, ochranné role melaninu a velkých lidských migrací. Barva vašich očí, ať už tmavá, světlá nebo někde mezi tím, odráží bohatství lidstva. Vaše oči jsou víc než jen barva: nesou v sobě tisíce let historie.