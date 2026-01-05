Kyberšikana Brigitte Macronové: deset obžalovaných dostalo rozsudek

Dne 5. ledna 2026 odsoudil pařížský soud osm kyberšikanujících Brigitte Macronovou k podmíněným trestům odnětí svobody v rozmezí čtyř až osmi měsíců a jednoho až šesti měsíců. Tyto tresty se týkaly online šíření urážek a nenávistných fám o pohlaví a soukromém životě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
Útoky zaměřené na pohlaví a intimitu
Předsedající soudce Thierry Donnard podle deníku Le Monde zdůraznil „zlý úmysl“ prostřednictvím „zlých, ponižujících a urážlivých“ poznámek. Tyto útoky jsou součástí masivní vlny dezinformací o Emmanuelovi a Brigitte Macronových, včetně nepodložené fámy, že je transgender.
Hluboký dopad na rodinu
Brigitte Macronová, která se slyšení nezúčastnila, podala koncem srpna 2024 stížnost poté, co tato fáma měla „velmi silný dopad“ na její okolí. Vyšetřovatelům uvedla, že její vnoučata slyšela své spolužáky říkat, že „jejich babička [byla] muž“, což odhalilo osobní dopad tohoto online obtěžování.
Rázná právní reakce ve Francii a Spojených státech
Toto rozhodnutí představuje krok v právní reakci prezidentského páru, který podnikl právní kroky proti hlavním šiřitelům těchto fám, a to jak ve Francii, tak ve Spojených státech. Vynesené tresty odrážejí závažnost kyberšikany zaměřené na veřejné osoby, zejména pokud se týká jejich soukromí a rodiny.
Silný signál proti online fámám
Tato odsouzení přicházejí uprostřed nárůstu nenávistných projevů na internetu, umocněných anonymitou sociálních médií. Přísným potrestáním osmi obžalovaných stanovil francouzský systém soudnictví důležitý milník v boji proti kyberšikaně a potvrdil skutečnost, že pomluva a zlomyslné fámy s sebou nesou přísné tresty.
Tento precedent by mohl odradit ostatní vysílací společnosti a posílit ochranu obětí online násilí. Zbývá vidět, zda se tato právní pevnost omezí na případy týkající se veřejných nebo politických osobností, ale zda bude se stejnou důsledností uplatňována i v situacích obtěžování namířeného proti obyčejným lidem – tedy těm, kteří nejsou na očích veřejnosti – jejichž hlasy a utrpení se stále příliš často potýkají s uznáním.
Tento rozsudek představuje první právní vítězství pro Brigitte Macronovou a znamená zlom v ochraně veřejně známých osobností před online násilím. Stanovením jasných limitů pro toxickou anonymitu sociálních médií francouzský systém soudnictví připravuje cestu k větší odpovědnosti uživatelů internetu a chrání nejen významné osobnosti, ale i běžné oběti online obtěžování.