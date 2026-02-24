„Lže o svém vzhledu“: Tato influencerka obviněna z „chytání koček“ po závadě filtru

Scéna se stala virální na čínských sociálních sítích a poté se rozšířila po celém světě: asijská streamerka nechala v živém vysílání odhalit svou skutečnou tvář poté, co se náhle pokazil filtr, který používala na své streamovací platformě. Během několika sekund se žena, která obvykle měla „filtrovanou“ pleť, objevila s úplně jinou tváří, což vyvolalo úžas a někdy i výsměch jejích sledujících.
Když realita dožene virtuál
K závadě došlo během živého streamu na Douyin (čínská verze TikToku), uvedlo několik médií včetně New York Post a Yahoo Entertainment . Klipy sdílené na X (dříve Twitter) ukazují přesný okamžik deaktivace filtru: tvář streamerky se náhle změní a odhalí rysy zcela odlišné od těch, které znají její fanoušci.
Čínská streamerka údajně ztratila 140 000 sledujících poté, co se jí během živého streamu náhle porouchal beauty filtr, který používala, a odhalil její pravou tvář 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG
— Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16. února 2026
Náhodný „sumec“, který rozděluje uživatele internetu
Incident rychle vyvolal záplavu reakcí. Někteří uživatelé ženu obvinili z „chytání kořisti“ – úmyslného zkreslování svého vzhledu. Sociální média zaplavily stovky posměšných komentářů a žena údajně během několika dní ztratila téměř 140 000 sledujících (ačkoli toto číslo zatím nebylo potvrzeno).
Ne všichni se však přidali k řadám kritiků. Někteří uživatelé internetu návrhářku obhajovali: „I když lže o svém vzhledu, bez filtru je mnohem hezčí,“ napsal jeden člověk. Jiní poukázali na to, jak intenzivní je tlak na influencery, aby v Číně vypadali dobře, kde se digitální dokonalost stala normou.
Posedlost filtry, jev zdaleka ne ojedinělý
Rozšířené používání „zkrášlujících“ filtrů na asijských platformách je předmětem debaty již několik let. V roce 2019 způsobila skandál jiná streamerka známá pod pseudonymem „Vaše Výsost Qiao Biluo“, když se objevila bez svých „magických“ filtrů – a odhalila, že je ve skutečnosti zralou ženou za avatarem „mladé digitální bohyně“.
Tyto incidenty zdůrazňují stále více rozmazanou hranici mezi digitálním obrazem a realitou. V kontextu, kde technologie umožňuje libovolně měnit tváře, se otázky transparentnosti, autenticity a dokonce i duševního zdraví stávají klíčovými, a to jak pro influencery, tak pro jejich publikum.
Tento případ v konečném důsledku slouží jako připomínka toho, jak se „virtuální krása“ může stát vězením. Zatímco někteří ji vnímají pouze jako příběh rozbitých iluzí, jiní zdůrazňují nezbytné poznání: za každou „filtrovanou“ tváří se často skrývá člověk vystavený intenzivnímu tlaku na to, aby se zalíbil a přežil ve světě, kde na vzhledu záleží více než kdy jindy.