Měření pasu toaletním papírem: nový trend, který vyvolává kontroverze

Omotávání toaletního papíru kolem pasu pro „kontrolu“ postavy: to je nový trend, který se šíří jihokorejskými sociálními sítěmi. „Výzva s toaletním papírem“, prezentovaná jako „lehká hra“, je nicméně hluboce kontroverzní. Kromě virálního efektu v první řadě vyvolává zásadní otázku: proč bychom si měli měřit těla, aby byla považována za legitimní?
Jednoduchá výzva… a strašně symbolická.
Princip je hračka. Z běžné roličky toaletního papíru si natrhnete ubrousky a pevně si je omotáte kolem pasu, obvykle u pupku. Počet použitých ubrousků se pak stává údajným ukazatelem „normálnosti“. Na sociálních sítích se implicitně naráží na idoly K-popu: asi pět ubrousků odpovídá pasu považovanému za ideální, sotva 50 až 55 centimetrů. Méně ubrousků? Údajně jste „dokonalí“. Více? Komentáře mají být někdy humorné, ale srovnání je velmi reálné. Tělo se stává číslem. Představením. Soutěží.
Virální příklad Lee Sol-i
Tento fenomén nabyl zvláštního rozměru, když Lee Sol-i, manželka jihokorejského komika Park Sung-kwanga, sdílela video, na kterém dokončila výzvu. Oznámila, že dosáhla 4,5 listu, což je pod „průměrem“ připisovaným idolům. Klip spustil lavinu reakcí: obdiv, úžas, vtipy, srovnávání. Někteří chválili její postavu. Jiní vyjadřovali formu žárlivosti nebo sebepodceňování. Virality proměnily individuální gesto v kolektivní odkaz. A tam začíná problém: to, co mohlo zůstat „hrou“, se stalo nástrojem pro společenské uznání.
Hra, která neustále srovnává
Na první pohled se může výzva zdát „zábavná“. Koneckonců se jí může zúčastnit každý. Jenže sociální média nefungují ve vakuu. Zesilují, opakují a normalizují. Pohledem na měření provedená na listech papíru se uchytí myšlenka, že číslo – nebo v tomto případě počet čtverců – definuje hodnotu tělesa.
Někteří uživatelé internetu se tohoto trendu obávají. Poukazují na oslavu extrémně přísných standardů týkajících se těla, které jsou již v některých mediálních kulturách velmi přítomné. Odborníci na duševní zdraví také varují, že šíření těchto výzev může posílit posedlost kontrolou těla, zejména mezi mladými ženami. Za zdánlivou bezstarostností se totiž skrývá jasné sdělení: „čím štíhlejší, tím lepší.“
Vaše tělo nemusí být změřeno, aby bylo legitimní
Je důležité si pamatovat: obvod pasu si nemusíte měřit toaletním papírem. Ani se nemusíte vážit, abyste se přizpůsobili kolísavým standardům daným trendy. Vaše tělo není výzva. Není to skóre, které byste mohli zveřejnit na svém Instagramovém příběhu. Posedlost hubeností, živená nerealistickými standardy, může mít velmi reálné důsledky pro sebevědomí, váš vztah k jídlu a vaše duševní zdraví.
Neustálé srovnávání se s ultratenkými postavami prezentovanými jako ideální vytváří neviditelný, ale silný tlak. Váš pas, vaše boky, vaše břicho vyprávějí váš příběh. Svědčí o vašem životě, vašich zkušenostech, vaší vitalitě. Nemusí být zredukovány na hrstku prázdných listů papíru.
Varovný signál ohledně našeho vztahu k tělu
I když „výzva s toaletním papírem“ některé baví a generuje miliony zhlédnutí, v první řadě odhaluje přetrvávající hluboce zakořeněný kult hubenosti. Tento kult nezmizí jen proto, že je prezentován jako „hra“. Pouze se maskuje. Stále častěji se ozývají hlasy volající po pestřejším a inkluzivnějším zastoupení těl. Tvůrci obsahu, zdravotničtí pracovníci a uživatelé internetu nám připomínají, že „zdravé tělo“ není definováno jediným měřením. Rozmanitost těla je realita, nikoli výjimka.
Stručně řečeno, počítání toaletního papíru vám neřekne nic o vaší hodnotě, kráse ani síle. Tato virální výzva zdůrazňuje znepokojivý trend: mění tělo v objekt neustálé soutěže. Zasloužíte si cítit se dobře, aniž byste museli podstupovat absurdní test. Vaše tělo je naprosto legitimní takové, jaké je, se svým tvarem (nebo jeho absencí), svou jedinečností a tak dále. Spíše než snažit se zapadnout do úzkého standardu, možná je čas oslavit to, co vás dělá jedinečnými – bez roliček.