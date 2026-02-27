Tento ragbista reaguje na kritiku, protože byl v posilovně považován za osobu, která se „příliš nalíčila“.

Proč byste si měli vybrat mezi silou a make-upem? Proč by se vám od řasenky třásly činky? Americká ragbistka Ilona Maher se během tréninku s činkami, která jí sdělila komentáře o make-upu, rozhodla zareagovat s eleganci – a pár nabranými kily.
Otázka, která otravuje... a zároveň motivuje
Ilona Maher nedávno zveřejnila na Instagramu video. Úvodní popisek se ptá: „Proč se při tréninku líčíš? “ Tón je nastavený. Ragbistka má na sobě šedé legíny, vysoký culík a decentní šperky a pyšní se klidným úsměvem. Pak přejde k sérii cviků: bench press s 34 kg, čisté shyby a kontrolované přítahy. To vše s řasenkou a rtěnkou.
Její odpověď, jednoduchá a zároveň působivá: „Proč ne? Neoslabí mě to!“ Fráze, která rezonuje jako budíček. Dokonce ji napsala i v popisku svého videa, černobílým písmem: „Moje řasenka mi nezhubne svaly ani nezničí mou pracovní morálku.“ Jinými slovy, její vzhled nedefinuje její výkon ani její odhodlání.
V roce 2025 se jako finalistka soutěže „Dancing with the Stars“ stala první ženou, která v této show zvedla svého mužského partnera. Ilona Maher opět prolomila stereotyp: ano, můžete být silní, svalnatí, velkolepí – a milovat lesk na rty.
Ženská těla, o kterých se vždycky mluvilo
Za tímto videem se skrývá širší realita. Ženská těla jsou neustále zkoumána, komentována a analyzována. „Příliš mnoho make-upu“, „málo.“ „Příliš svalnatá“, „příliš hubená.“ „Příliš nápadná“, „příliš diskrétní.“ Princip je ale jednoduchý: dělejte si se svým tělem, co chcete. Se svým obličejem. Se svým stylem.
Je pravda, že nošení make-upu do posilovny se z dermatologického hlediska nijak zvlášť nedoporučuje – zejména proto, že make-up může ucpávat póry a bránit pokožce v dýchání během cvičení – ale zůstává to osobní volbou. Pokud chcete přirozenou pleť, abyste se mohli volně potit, je to v pořádku. Pokud se cítíte sebevědoměji s trochou řasenky nebo něčeho jiného, je to naprosto legitimní. Vaše síla se neměří rtěnkou nebo jejím nedostatkem.
Vlna podpory
Reakce se hrnuly pod příspěvkem Ilony Maher. „Měly bychom mít možnost nosit make-up, nebo ne,“ „Děkuji, že o tom mluvíte,“ „S olympijskou medailí a těmito požadavky je make-up to poslední, na co myslím.“ S více než 5,4 miliony sledujících nese Ilona Maher poselství, které sahá daleko za hranice hrací plochy. Pozitivita těla, posílení postavení, sebepotvrzení: ztělesňuje generaci, která si odmítá vybrat mezi svými mnoha aspekty. Silná a stylová. Svalnatá a uhlazená. Vážná a hravá: dokazuje, že výkon a osobní vyjádření mohou koexistovat bez rozporu.
Zvedáním závaží a reakcí na kritiku nám Ilona Maher připomíná základní pravdu: vaše tělo patří vám. A máte plné právo ho obývat tak, jak uznáte za vhodné.