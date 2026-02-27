Genderově podmíněné násilí ve školách: studie poukazuje na „znepokojivý vývoj“ školního klimatu

V několika regionech světa nedávné studie vyvolaly obavy z nárůstu misogynního a anti-LGBTQIA+ chování u některých chlapců ve škole. Tyto postoje, které byly dlouho diskrétní nebo izolované, se bohužel dnes zdají být výraznější. Pedagogické týmy si kladou otázku: jak můžeme šířit hodnoty rovnosti a respektu v digitálním prostředí, které stírá hranice?
Napjatější klima v Quebecu
V Quebecu popisuje kvalitativní výzkum provedený Univerzitou du Québec à Montréal a Federací autonomních vzdělávacích institucí (Fédération autonome de l'enseignement) na téměř 200 školách měnící se školní klima. Dotazovaní uváděli nárůst misogynistických, homofobních a transfobních poznámek a také viditelnější odpor k feministickým myšlenkám a diverzitě.
Sexistické graffiti, znetvořené duhové vlajky, provokativní gesta a stigmatizace učitelek vnímaných jako feministky: tyto signály, kdysi okrajové, se zdají být čím dál častější. Studie rovněž zdůrazňuje vliv některých kontroverzních veřejných osobností, jejichž antifeministické postoje se hojně šíří na sociálních sítích. Tyto diskurzy někdy rezonují s teenagery, kteří hledají vzory, pocit „moci“ nebo pocit sounáležitosti.
Ve Francii znepokojivá čísla
Ve Francii Národní observatoř genderově podmíněného násilí ve školách vykresluje stejně znepokojivý obraz. Do roku 2025 téměř každá šestá dívka na druhém stupni základní školy a každá pátá dívka na střední škole uvádí, že ve škole zažila násilí ze strany intimního partnera. Dívky představují 85 % zaznamenaných obětí.
Na vzestupu jsou také urážky namířené proti studentům z komunity LGBTQIA+, stejně jako šíření intimních fotografií bez jejich souhlasu. Za těmito statistikami stojí talentovaní, energičtí a slibní mladí lidé, kteří by měli mít možnost prosperovat v bezpečném, podpůrném a respektujícím prostředí, které si váží jejich těla a identity.
Normalizace takových poznámek ve Spojeném království
Ve Spojeném království studie z roku 2021 zveřejněná Úřadem pro standardy ve vzdělávání zdůrazňuje normalizaci sexistických poznámek již od velmi útlého věku. Někteří studenti uvádějí, že ponižující komentáře jsou vnímány jako „normální“ nebo „jen vtip“, což ztěžuje jejich napadení.
Zpráva rovněž zdůrazňuje rané vystavení pornografickému obsahu, někdy již v 11 letech. U některých chlapců toto vystavení formuje zkreslené pohledy na vztahy a souhlas. V této souvislosti je nezbytné znovu potvrdit, že každé tělo si zaslouží respekt, že každá identita má své místo a že síla spočívá v empatii, nikoli v dominanci.
V Jižní Koreji, tlak a antifeminismus
V Jižní Koreji vyšetřování odhalila, že dívky na druhém stupni základní školy jsou denně vystaveny slovnímu obtěžování intimní povahy. Tato realita se odehrává v prostředí vyznačujícím se intenzivním akademickým tlakem, zejména v souvislosti se zkouškou „suneung“, která je klíčová pro přijetí na univerzitu.
Mezitím roste vliv online influencerů, v nichž dominují muži. Na některých středních školách v Soulu byly hlášeny antifeministické graffiti. I zde hrají sociální média klíčovou roli v šíření polarizující rétoriky, která může podkopávat kulturu respektu.
Ústřední role sociálních sítí
Od TikToku po X (dříve Twitter) digitální platformy někdy zesilují radikální nebo provokativní obsah. Zdůrazněním nejvíce kontroverzních příspěvků algoritmy přispívají k normalizaci dříve marginalizovaných názorů. Pro dospívající, kteří si teprve rozvíjejí svou identitu, se tyto zprávy mohou zdát lákavé, protože nabízejí jednoduché odpovědi na složité otázky.
Vzhledem k této situaci mnoho odborníků vyzývá k posílení vzdělávání v oblasti rovnosti, kritického myšlení a respektu k rozmanitosti. Mezi zvažované přístupy patří školení pedagogických pracovníků, zapojení do dialogu s rodinami a lepší regulace přístupu nezletilých k určitému obsahu.
Koneckonců, od Quebecu po Evropu a dokonce i Asii se kontexty liší, ale poselství jsou jednotná. Více než kdy jindy je důležité si uvědomit, že každý student si zaslouží vyrůstat v prostředí, kde je respektováno jeho tělo, identita a hlas. Podpora rovnosti znamená pěstovat sebevědomí, důstojnost a svobodu být plně sám sebou.