Tato sportovkyně zvyšuje povědomí o zvládání menstruace během soutěží.

Když se 22. února 2026 chýlily ke konci zimních olympijských her Milán-Cortina 2026, udělaly Amber Glennové obzvláště silný dojem. Ve smíšené zóně po volné jízdě se americká bruslařka zabývala tématem, o kterém se ve vrcholových sportech stále jen zřídka diskutovalo: obtížností soutěžení během menstruace, a tím prolomila přetrvávající tabu v krasobruslení.
"Je to těžké a nikdo o tom nemluví."
Amber Glenn, která se zúčastnila zimních olympijských her Milán-Cortina v roce 2026, skončila ve volné jízdě pátá. Kromě výsledku rezonovala i její osobní zkušenost. V rozhovoru pro France Télévisions se svěřila: „Právě mám menstruaci, takže je to opravdu velmi těžké, zvlášť když musíte nosit takové oblečení a vystupovat před celým světem.“
Dodala: „Je to těžké a nikdo o tom nemluví. Je to opravdu těžké a děsivé a jste zdrcení. Je to něco, o čem se v souvislosti se sportovkyněmi moc nemluví, i když by to mělo být téma rozhovoru.“ Vzácné prohlášení ve sportovním světě, kde výkon často zůstává odtržen od biologické reality žen.
❄️ #MilanoCortina2026 | 🗣️ Spontánnost Amber Glenn po jejím volném programu: „Právě mám menstruaci, je to opravdu těžké, zvlášť když musíte nosit takové oblečení a hrát.“
➡️ Živý přenos z olympiády: https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/0nNfZbKOpU
— francetvsport (@francetvsport) 19. února 2026
Velmi reálné účinky na tělo
Menstruace může způsobovat různé příznaky: křeče, únavu, bolesti hlavy, zažívací potíže a změny nálad. U některých sportovkyň mohou tyto příznaky ovlivnit soustředění, vytrvalost nebo regeneraci. Den před svým vystoupením Amber Glenn sdílela na sociálních sítích zprávu, ve které všem připomněla, že menstruační cyklus může „ovlivnit hladinu energie, soustředění, náladu a fyzickou pohodu v závislosti na fázi“.
Specialisté na sportovní medicínu zdůrazňují, že dopad se u jednotlivých sportovců liší. Někteří nezaznamenají žádné znatelné změny, zatímco jiní potřebují upravit trénink. Mezinárodní olympijský výbor již několik let podporuje větší zohlednění menstruačního zdraví při monitorování elitních sportovkyň, zejména prostřednictvím výzkumu přizpůsobování tréninkové zátěže hormonálnímu cyklu.
Trvalé tabu ve vrcholovém sportu
Americká krasobruslařka nebyla jediná, kdo se na toto téma během zimních her zaměřil. Italská biatlonistka Dorothea Wiererová také přiznala, že během jedné akce trpěla kvůli menstruaci, a zdůraznila, že „pro nás ženy je to tak jednou za měsíc“.
Navzdory těmto tvrzením zůstává tato otázka veřejně do značné míry nediskutovaná. Po dlouhou dobu se menstruační cykly v tréninkových plánech sportovců nezohledňovaly. Dnes některé týmy sledují hormonální data, aby upravily své strategie přípravy a regenerace.
Směrem k evoluci praktik?
Prohlášení Amber Glennové je součástí širšího hnutí za normalizaci diskusí o zdraví žen a menstruace ve sportu. Stále více výzkumů zkoumá souvislost mezi menstruačním cyklem a výkonem, ačkoli zjištění zůstávají nuancovaná a individualizovaná.
Otevřenou diskusí o své menstruaci během olympijských her Amber Glennová odhalila často přehlíženou skutečnost. Její svědectví slouží jako připomínka toho, že sportovní výkon žen není určen ničím vnějším v těle, ale spíše tím, co obnáší – a že uznání těchto faktorů je krokem ke komplexnějšímu přístupu ke zdraví sportovkyň.