Tato mladá žena, která byla v autě pronásledována a obtěžována, je chválena za to, jak se s celou situací vypořádala.

Léa Michel
@hytanie/Instagram

Mnoho žen, které řídí samy, ať už ve dne nebo v noci, zažívá tuto nepříjemnou úzkost: co když se cizinec rozhodne je nechat na pokoji? V široce sdíleném videu Celia Dhn (@hytanie) vypráví, jak se ji řidič rozhodl sledovat a obtěžovat poté, co mu odmítla sdělit své přezdívky na sociálních sítích. Bez paniky se jí podařilo situaci uklidnit, což jí na sociálních sítích vyneslo vlnu podpory a obdivu.

Znepokojivé setkání na silnici

Všechno to začalo, když Celia Dhn (@hytanie) řídila své auto po naprosto obyčejné silnici. Najednou ji předběhl muž a postavil se před ni, aby počkal za mýtnou bránou. Když se k jeho autu přiblížila, jeho tón se zdál být odlehčený: řekl jí, že „nevypadá špatně“, a zeptal se na její instagramovou přezdívku. Celia Dhn (@hytanie) to klidně, ale rozhodně odmítla.

Scéna pak nabere dramatický spád: Celia mu vysvětlí, že to, co dělá, je obtěžování, a požádá ho, aby přestal, ale on setrvává a pokračuje. Muž trvá na svém, opakuje svou žádost a tváří v tvář jejím opakovaným „ne“ pronese mrazivou větu: „Je mi to jedno, půjdu za tebou.“

Neustálé obtěžování… a zásadní rozhodnutí

Mladá žena se pak rozhodla vrátit na silnici. Řidič se ani zdaleka nevzdal, ale zařadil se za ni a jel za ní. Blikl světlomety, zůstal přilepený k jejímu autu a honička pokračovala několik minut. V tu chvíli Celia Dhn (@hytanie) učinila zásadní rozhodnutí: nejet domů.

Místo toho, aby jela domů, změnila trasu podle GPS a rozhodla se jet na policejní stanici. Cesta trvala asi 30 minut, během kterých ji muž nadále sledoval. Po příjezdu k policejní stanici se situace konečně obrátila. Řidič si uvědomil, kam jede a co ho čeká, pokud bude pokračovat. Poté odjel a ukončil tak trýznivou honičku.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Celia Dhn (@hytanie)

Působivý klid chválený uživateli internetu

Na videu je nejpozoruhodnější klid mladé ženy. Navzdory zjevnému strachu, který takové obtěžování může vyvolat, si Celia Dhn (@hytanie) zachovává klidný hlas, reaguje jasně, neuráží ho a nepanikaří. Na sociálních sítích mnoho uživatelů chválí její zvládnutí situace: její odmítnutí jít domů, její klid, to, jak to nazvala tím, co je ( „toto je obtěžování“ ), a to, že si jako cíl vybrala bezpečné místo.

Pro mnohé její postoj ilustruje jak každodenní strach, kterému ženy čelí na veřejných prostranstvích, tak sílu, kterou musí prokázat, aby si zajistily vlastní bezpečnost. Několik komentářů také zdůrazňuje jeden bod: není na ní, aby byla „odvážná“, ale na něm, aby se naučil respektovat „ne“.

Příběh, který znovu oživuje debatu o obtěžování

Tato sekvence slouží jako připomínka toho, že obtěžování se neomezuje pouze na slova na ulici: může mít podobu pronásledování v autě, agresivní vytrvalosti nebo zastrašování pouhou přítomností. Muž prezentuje své chování jako „pokus o flirtování“, ale jeho činy jasně představují formu psychického a potenciálně fyzického násilí. Příběh také zdůrazňuje vhodné reakce v tomto typu situace: nechoďte domů, hledejte útočiště na veřejných nebo bezpečných místech a co nejdříve kontaktujte policii.

Celia Dhn (@hytanie), která byla sledována a obtěžována více než půl hodiny, se dokázala udržet v chladné ruce a proměnit svůj strach ve strategii sebeobrany. Její široce sdílené video by mělo sloužit nejen k pochvale jejího klidu, ale také k naléhavému připomenutí všem, že by mělo stačit prosté „ne“ a že by žádná žena neměla utíkat, aby prosadila své hranice.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
