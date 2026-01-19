Search here...

„Digitální krize“ v Indii: mnoho mladých lidí prchá ze sociálních médií

Léa Michel
Sociální média, dlouho považovaná za „okna do světa“ a symboly svobody, ztrácejí pro část indické mládeže svou přitažlivost. Mladí dospělí z generace Z se stále častěji rozhodují distancovat od nich, ne proto, aby se odřízli od světa, ale proto, aby nad ním znovu získali kontrolu.

Propojená generace… ale taková, která zaostává

Pro mnoho mladých Indů jsou doby, kdy sdílení každého okamžiku jejich života bylo zdrojem potěšení, pryč. Novinářka z Indian Express vzpomíná, jak si na tři roky mazala účty: „Cítila jsem se svobodná, v klidu, měla jsem svůj život pod kontrolou.“ Když se ze zvědavosti vrátila na internet, rychle si uvědomila, že už necítí potřebu se odhalovat.

Tento pocit sdílí mnoho lidí: život bez vystavení se na obdiv je nyní vnímán jako akt blahobytu, ba dokonce odporu. Podle Viveka Rawata (26), public relations managera, mělo odpojení od obrazovek jednoznačně pozitivní účinky: „Snížení mého zbytečného digitálního vystavování se a společenského tlaku mi pomohlo soustředit se na sebe.“

Zvrácený účinek neustálého stagingování

Sociální média kdysi umožňovala mladým Indům vyjadřovat své názory, emoce a sny. Mnozí se domnívají, že se tato svoboda stala omezením. Neustále posuzováni virtuálním a anonymním publikem zažívají emocionální vyčerpání. Hyperkonektivita a neustálé hledání uznání vedly k pocitu psychického vyhoření, který nyní pozorují i odborníci na duševní zdraví.

Získejte zpět kontrolu nad svým obrazem

Generace Z vyrůstala ve světě, kde se jejich hodnota často měří názory ostatních. Toto neustálé vystavení – ať už od rodičů, přátel nebo sledujících – formovalo způsob existence pod tlakem, ve společnosti, která vyžaduje výkon a dokonalost. Dnes se situace obrací. Tito mladí lidé chtějí znovuobjevit intimní autenticitu, oproštěnou od filtrů a digitální validace. Být sám sebou, i když se nedívá na záběry, se stává aktem rovnováhy a duševní pohody.

Tím, že se mladí Indové stáhnou ze sociálních médií, se internetu úplně nevzdávají, ale znovu získávají svou online přítomnost. Místo toho, aby odhalovali svůj každodenní život, upřednostňují soukromé výměny, učení a diskrétnější a selektivnější využití internetu. Tato „digitální krize“ může znamenat konec jedné éry – éry přeexponování – a začátek další, založené na svobodě volby toho, co zůstává neviditelné.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Finanční dysmorfie“: tato málo známá porucha, která narušuje váš vztah k penězům

