Dvacetiletá tenistka na invalidním vozíku Ksénia Chasteauová ohromuje svou kariérou.

Během pouhých několika let se Ksénia Chasteau stala jednou z předních osobností francouzského tenisu na vozíčkáři. Od svých prvních úspěchů v juniorských kategoriích až po historické finále na Roland Garros letos (2026) konzistentně podává vynikající výkony s obdivuhodným odhodláním.
Ze Sibiře k marseillským dvorům
Ksénia Chasteau, narozená v Irkutsku na Sibiři, byla v útlém věku adoptována francouzskou rodinou spolu se svým biologickým bratrem. Vyrůstala v Marseille a tenis objevila už jako dítě. Její talent rychle upoutal pozornost: trénovala v tenisovém klubu La Rose a poté v Cercle Sportif Municipal de Marseille, kde rychle napredovala a dosáhla vynikající úrovně ještě před účastí v nejprestižnějších soutěžích. Její rodiče se rozhodli ponechat její původní křestní jméno, k němuž je obzvláště vázána, protože je nedílnou součástí její historie a identity.
Zlomový bod, který změnil jeho kariéru
V roce 2021, jen několik týdnů před jejími 15. narozeninami, jí nehoda na motorce obrátila život vzhůru nohama. V důsledku zranění byla Ksénii Chasteau amputována levá noha, stejně jako jejímu otci, který byl při nehodě také zraněn. Tato těžká zkušenost znamenala začátek nové kapitoly. Ksénia se místo toho, aby se vzdala sportu, který vždy milovala, objevila tenis na invalidním vozíku. Sotva opustila rehabilitační centrum, Francouzská tenisová federace ji k tomuto sportu nasměrovala. O pouhých osm měsíců později se vrátila na kurty. Díky solidní technické přípravě se rychle adaptovala a brzy dosáhla výsledků.
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Meteorický vzestup
Vzestup Ksénie Chasteau je překvapivý jak svou rychlostí, tak i konzistencí. Pouhý rok a půl poté, co začala hrát tenis na vozíku, vyhrála francouzské juniorské mistrovství. Rok 2023 znamenal další milník: stala se světovou jedničkou v juniorkách a vyhrála US Open ve své kategorii. To potvrdilo její obrovský potenciál. V roce 2024 se zapsala do historie vítězstvím na vůbec prvním juniorském tenisovém turnaji na vozíku, který se konal v Roland Garros. Po napínavém finále, kde v klíčových okamžicích prokázala svou rozvahu, získala také titul ve čtyřhře.
Slibný start v seniorských řadách
O několik měsíců později se Ksénia zúčastnila svých prvních paralympijských her v Paříži. Dostala se do osmifinále a tvrdě bojovala s pozdější paralympijskou vítězkou, Japonkou Yui Kamiji. Její přechod do seniorské kategorie pak potvrdil její obrovský potenciál. V roce 2025 se stala první Francouzkou, která se dostala do semifinále Wimbledonu v tenise na invalidních vozíkech.
Pak, v roce 2026, dosáhla dalšího významného milníku, když se poprvé probojovala do finále grandslamu na Roland Garros. Poté, co v semifinále vyřadila světovou dvojku, prohrála s legendární nizozemskou hráčkou Diede de Groot, absolutní ikonou tohoto sportu. Porážka, která v žádném případě nesnižuje význam tohoto historického výkonu.
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Odměněný šampion
Na začátku roku 2025 ji Mezinárodní tenisová federace (ITF) jmenovala nejlepší juniorskou hráčkou roku 2024. Toto ocenění bylo uznáním výjimečné sezóny, která se vyznačovala několika významnými tituly a pozoruhodným vstupem do seniorských řad. Dnes Ksénia pokračuje ve svém pokroku a zároveň zůstává nohama na zemi s vědomím, že každý turnaj představuje nový krok v jejím vývoji.
Hry v Los Angeles v jejich hledáčku
Ksénia Chasteau se ve svých pouhých 20 letech pyšní působivou historií. Jejím dalším velkým cílem je nyní účast na paralympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Souběžně s tenisovou kariérou se věnuje také studiu psychologie, kterou vnímá spíše jako zdroj osobního naplnění než jen jako projekt po skončení kariéry. Jako ambasadorka asociace Fête le Mur se také zavázala k tomu, aby byl tenis dostupný všem.
Ksénia Chasteau, která spojuje ambice, tvrdou práci a důslednost, neustále posouvá hranice a etabluje se jako jeden z nejslibnějších talentů francouzského tenisu na vozíku. Její kariérní dráha naznačuje, že její největší vítězství teprve přijdou.