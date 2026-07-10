Dvacetiletá tenistka na invalidním vozíku Ksénia Chasteauová ohromuje svou kariérou.

Společnost
Fabienne Baure
@ksenia_chasteau / Instagram

Během pouhých několika let se Ksénia Chasteau stala jednou z předních osobností francouzského tenisu na vozíčkáři. Od svých prvních úspěchů v juniorských kategoriích až po historické finále na Roland Garros letos (2026) konzistentně podává vynikající výkony s obdivuhodným odhodláním.

Ze Sibiře k marseillským dvorům

Ksénia Chasteau, narozená v Irkutsku na Sibiři, byla v útlém věku adoptována francouzskou rodinou spolu se svým biologickým bratrem. Vyrůstala v Marseille a tenis objevila už jako dítě. Její talent rychle upoutal pozornost: trénovala v tenisovém klubu La Rose a poté v Cercle Sportif Municipal de Marseille, kde rychle napredovala a dosáhla vynikající úrovně ještě před účastí v nejprestižnějších soutěžích. Její rodiče se rozhodli ponechat její původní křestní jméno, k němuž je obzvláště vázána, protože je nedílnou součástí její historie a identity.

Zlomový bod, který změnil jeho kariéru

V roce 2021, jen několik týdnů před jejími 15. narozeninami, jí nehoda na motorce obrátila život vzhůru nohama. V důsledku zranění byla Ksénii Chasteau amputována levá noha, stejně jako jejímu otci, který byl při nehodě také zraněn. Tato těžká zkušenost znamenala začátek nové kapitoly. Ksénia se místo toho, aby se vzdala sportu, který vždy milovala, objevila tenis na invalidním vozíku. Sotva opustila rehabilitační centrum, Francouzská tenisová federace ji k tomuto sportu nasměrovala. O pouhých osm měsíců později se vrátila na kurty. Díky solidní technické přípravě se rychle adaptovala a brzy dosáhla výsledků.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau)

Meteorický vzestup

Vzestup Ksénie Chasteau je překvapivý jak svou rychlostí, tak i konzistencí. Pouhý rok a půl poté, co začala hrát tenis na vozíku, vyhrála francouzské juniorské mistrovství. Rok 2023 znamenal další milník: stala se světovou jedničkou v juniorkách a vyhrála US Open ve své kategorii. To potvrdilo její obrovský potenciál. V roce 2024 se zapsala do historie vítězstvím na vůbec prvním juniorském tenisovém turnaji na vozíku, který se konal v Roland Garros. Po napínavém finále, kde v klíčových okamžicích prokázala svou rozvahu, získala také titul ve čtyřhře.

Slibný start v seniorských řadách

O několik měsíců později se Ksénia zúčastnila svých prvních paralympijských her v Paříži. Dostala se do osmifinále a tvrdě bojovala s pozdější paralympijskou vítězkou, Japonkou Yui Kamiji. Její přechod do seniorské kategorie pak potvrdil její obrovský potenciál. V roce 2025 se stala první Francouzkou, která se dostala do semifinále Wimbledonu v tenise na invalidních vozíkech.

Pak, v roce 2026, dosáhla dalšího významného milníku, když se poprvé probojovala do finále grandslamu na Roland Garros. Poté, co v semifinále vyřadila světovou dvojku, prohrála s legendární nizozemskou hráčkou Diede de Groot, absolutní ikonou tohoto sportu. Porážka, která v žádném případě nesnižuje význam tohoto historického výkonu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau)

Odměněný šampion

Na začátku roku 2025 ji Mezinárodní tenisová federace (ITF) jmenovala nejlepší juniorskou hráčkou roku 2024. Toto ocenění bylo uznáním výjimečné sezóny, která se vyznačovala několika významnými tituly a pozoruhodným vstupem do seniorských řad. Dnes Ksénia pokračuje ve svém pokroku a zároveň zůstává nohama na zemi s vědomím, že každý turnaj představuje nový krok v jejím vývoji.

Hry v Los Angeles v jejich hledáčku

Ksénia Chasteau se ve svých pouhých 20 letech pyšní působivou historií. Jejím dalším velkým cílem je nyní účast na paralympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Souběžně s tenisovou kariérou se věnuje také studiu psychologie, kterou vnímá spíše jako zdroj osobního naplnění než jen jako projekt po skončení kariéry. Jako ambasadorka asociace Fête le Mur se také zavázala k tomu, aby byl tenis dostupný všem.

Ksénia Chasteau, která spojuje ambice, tvrdou práci a důslednost, neustále posouvá hranice a etabluje se jako jeden z nejslibnějších talentů francouzského tenisu na vozíku. Její kariérní dráha naznačuje, že její největší vítězství teprve přijdou.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Proč jsou manželky fotbalistů tak často stereotypizovány?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč jsou manželky fotbalistů tak často stereotypizovány?

Jejich životy, zachycené na tribunách během mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách celebritního...

Tato golfistka si zanechává stopu ve sportu, kterému stále dominují muži.

Golf, často považovaný za elitní sport nebo buržoazní zábavu, už není jen výsadou šedovlasých mužů v značkových polo...

„Kde jsou fanynky s nadváhou?“ Tato žena je chce na tribunách zviditelnit.

Během zápasů mistrovství světa se kamery zaměřují na tváře potřísněné vlajkami. V hledáčku: ženy, které vypadají, jako by...

V Dubaji existuje pláž pouze pro ženy: co to vlastně mění?

Představte si pláž s cedulí přeškrtnutého muže, kde si můžete vyluštit křížovku, aniž byste se s ní setkali,...

Zákaz vycházení pro muže? Tato myšlenka je na sociálních sítích stále více kontroverzní.

Co kdyby muži měli zákaz vycházet po určité hodině, jako teenageři během své „rebelské fáze“? Toto pravidlo, které...

„Kábulské vibrace“: vypráví příběh každodenního života afghánských žen pod vládou Tálibánu navzdory nebezpečí

Afghánská žena známá jako @kabul__vibe sdílí svůj každodenní život v Kábulu prostřednictvím krátkých videí zveřejněných na Instagramu, TikToku...