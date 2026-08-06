Měly by být sociální sítě zakázány pro mladší generaci?

Staly se platformy sociálních médií pro mladé lidi příliš dotěrnými? Tuto otázku nyní řeší legislativa v několika zemích, včetně Francie. Debata o ochraně teenagerů, svobodě projevu a účinnosti těchto opatření zdaleka nekončí.
Trend, který se celosvětově zrychluje
Během pouhých několika let se myšlenka zákazu sociálních médií pro nezletilé stala realitou. Austrálie se stala průkopnicí se zákazem pro osoby mladší 16 let do konce roku 2025. Turecko a Malajsie následovaly s vlastními omezeními, zatímco v Evropě velká většina členských států pracuje na podobných opatřeních.
Francie se také rozhodla pro tento krok. Dne 21. července 2026 Národní shromáždění a Senát schválily zákon zakazující přístup k sociálním médiím osobám mladším 15 let. Legislativa, kterou podporuje vláda a osobně ji prosazuje Emmanuel Macron, by měla vstoupit v platnost 1. září 2026.
Stejná myšlenka, velmi odlišná pravidla
Ačkoli mnoho zemí chce lépe chránit mladé lidi, každá používá svou vlastní metodu. Některé umožňují přístup se souhlasem rodičů, jiné stanovují různé věkové limity nebo nabízejí upravené verze platforem pro teenagery.
Na evropské úrovni usnesení doporučuje referenční věk 16 let, přičemž rodičovský souhlas je možný pro děti ve věku 13 až 16 let. Spojené státy však zvolily jiný přístup: několik místních zákonů bylo zablokováno soudy, které se domnívají, že by mohly narušovat svobodu projevu. Debata se tam zaměřuje spíše na fungování platforem než na věk uživatelů.
Austrálie nabízí první pohled
Austrálie je v současnosti jedinou zemí s prvními zkušenostmi, ze kterých lze čerpat. Studie zveřejněná v červnu 2026 ukazuje, že používání sociálních médií mezi 12 až 15letými po vstupu zákona v platnost skutečně pokleslo. Výsledky jsou však nejednotné: téměř devět z deseti teenagerů stále používá alespoň jednu platformu každý týden. Jinými slovy, opatření omezuje určité způsoby použití, aniž by je zcela eliminovalo.
Ochrana, která zároveň vyvolává otázky
Zastánci těchto zákonů poukazují na dobře známá rizika nadměrného používání sociálních médií: úzkost, poruchy spánku, kyberšikanu a vystavení nevhodnému obsahu. Ve Francii téměř 28 % žáků středních škol uvádí, že zažili online násilí, a několik set tisíc nových případů deprese je každoročně spojováno s nadměrným používáním sociálních médií.
Existuje však značná kritika. Někteří uživatelé internetu to odsuzují jako útok na svobodu projevu, právo na informace a digitální svobody. Jiní se obávají systémů ověřování věku, které by mohly uživatele nutit poskytovat více osobních údajů. Tyto databáze citlivých informací by se mohly stát hlavním cílem kyberzločinců.
Zakázat to... nebo prostě jen přesunout problém?
Další často vyvstává otázka: je zákaz skutečně účinný? V Austrálii několik studií ukazuje , že 61 % dětí ve věku 12 až 15 let stále přistupuje k zakázaným platformám. Přibližně 70 % z nich se dokonce domnívá, že je snadné omezení obejít, zejména prostřednictvím VPN, které jim umožňují simulovat připojení z jiné země.
Existuje také riziko, že se teenageři obrátí k jiným nástrojům. Podle studie společnosti Arcom by 44 % dětí zvažovalo větší využívání konverzační umělé inteligence, což také vyvolává otázky ohledně pohody, ochrany dat a spolehlivosti informací.
Debata se v konečném důsledku už netočí o dopadech sociálních médií na mladé lidi, které jsou dobře zdokumentovány, ale o nejlepším způsobu, jak na ně reagovat. Ochrana mladých lidí, aniž by byli zcela odříznuti od digitálního světa, je totiž stále otázkou křehké rovnováhy, kterou je třeba najít.