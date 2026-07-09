Proč jsou manželky fotbalistů tak často stereotypizovány?

Jejich životy, zachycené na tribunách během mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách celebritního tisku, který je podrobně zkoumá. Jsou prezentovány jako „manželky fotbalistů“, jako by neměly identitu ani křestní jméno, zůstávají ve stínu svých partnerů, ale zároveň zprostředkovaně prožívají slávu. V kolektivní představivosti mají špatnou pověst a jsou vystaveny intenzivní veřejné kontrole za každý svůj krok. Sexismus se drží těch, kteří jsou známí jako „manželky“.
Manželky fotbalistů, pravidelně kritizované
Zatímco se na obrazovkách odehrává a blíží ke konci mistrovství světa ve fotbale 2026, zraky se neupírají jen na hřiště. Pravidelně se dívají na partnerky fotbalistů, tyto „manželky a přítelkyně“, které se zdají prosperovat pouze díky činorodým činům svých manželů a které se navzdory sobě samým ocitají v centru pozornosti. Obálky časopisů o celebritách jsou věnovány těm, které rozbuší srdce hráčů, jejich fanouškům číslo jedna. Označeni jako „šťastní“ nebo dokonce „privilegovaní“, nemají prostor pro chyby a snášejí stejný tlak jako hráči v noci finále.
Zatímco jejich spoluhráči bojují o míč a přihrávají klíčové přihrávky, hrají jinou hru: boj o svůj image. Nebrání góly, ale svou důstojnost v prostředí, které si libuje v jejich diskreditaci a zacházení s nimi jako s podvodníky nebo komparzisty. Fanoušci drbů, kteří zkoumají zprávy o celebritách, aby pochopili jejich každodenní život, vědí více o posledním jídle těchto žen nebo ceně jejich zásnubních prstenů než o fotbalových úspěších jejich mužských protějšků.
Ester Exposito, partnerka francouzského fotbalového reprezentanta Kyliana Mbappého, který k dosažení slávy nepotřeboval podporu kapitána, nedávno čelila ostré kritice za to, že pár milisekund tančila s Bad Bunnym. Fanoušci muže, kterého tisk nazývá „mužem pro tu práci“, ji spontánně obvinili z nevěry. V roce 2006, během mistrovství světa ve fotbale, zažila tuto latentní nenávist i Victoria Beckham, ztělesnění „WAGs“. Bulvární plátky ji obviňovaly ze špatného výkonu Anglie, že rozptylovala hráče, a ocitla se ve zranitelné pozici. A to byla jen malá rozcvička před odsouzeními, kterým měla čelit.
Trvalý obraz žoldnéřky
Ať dělají cokoli, říkají cokoli, využívají každou příležitost k tomu, aby manželky těchto fotbalistů připomněly, že svým početným partnerům nestojí za nic. Ony, které si mají svůj status „zasloužit“ a sloužit pouze jako výkladní skříně nebo objekty fantazie, vidí, jak jejich lásku soudí cizí lidé, kteří křičí a obviňují je ze „sobecké“ romantiky. Pro mnohé z nich jsou tyto ženy láskou k očím a hromadou peněz v hrudi.
Georgina Rodriguezová, manželka portugalského fotbalisty Cristiana Ronalda, je již dlouho zatížena image „zlatokopky“. Modelka , která se k tomuto příběhu vrací v dokumentárním seriálu Netflixu „I Am Georgina“, si však vybudovala vlastní impérium a nashromáždila osobní jmění odhadované na více než 10 milionů dolarů. To je méně než u jejího manžela, který nashromáždil přes miliardu dolarů, ale rozhodně to stačí na to, aby byl finančně zajištěn po zbytek života.
Ačkoliv manželky a přítelkyně fotbalistů často udržují stereotyp zlatokopky, vydělávají více než samotné profesionální fotbalistky , které vydělávají stokrát méně než jejich mužští protějšky. Manželky a přítelkyně (WAG) vyvolávají zvědavost, fascinaci a fámy, zatímco samotní sportovci bojují o zviditelnění.
Hlavním cílem urážlivého sexismu
Manželka fotbalisty, která je zároveň „trofejní manželkou“ i „objektem“, je často zbavena svého těla a image. Bulvární plátky ji redukují na její vzhled exkluzivními fotografiemi pořízenými z plážových výletů, zatímco muži ji vnímají jako zdroj dráždivých rozptýlení. Soudě dle mediálního pokrytí a virálních komentářů nejsou manželky fotbalistů nic víc než silueta, tvář, nálepka.
Když nosí decentní oblečení jako Rima Edbouche, manželka francouzského fotbalisty Ousmana Dembélého, nebo když jsou diskrétní jako Antonela Roccuzzo, manželka argentinského fotbalisty Messiho, uživatelé internetu se jim mstí. Když dělají více hluku, dosahují věcí nezávisle na svých manželech, dosahují úspěchů sami a zveřejňují selfie, jsou považováni za „povrchní“.
V tomto nelítostném světě, který zpochybňuje všechny staré sexistické principy, nemají manželky a přítelkyně fotbalistů žádný odpočinek. Někdy postaveny proti jiným, jak dokazuje aféra „Wagatha Christie“, někdy sexualizované , musí absorbovat ránu zastaralých přesvědčení. Jejich partneři sice reprezentují národ, ale nesou tíhu stereotypů a sexismu.
Přestupový trh standardů krásy
Zatímco hráčky během své kariéry často unikají pozornosti selektorů národních týmů, i manželky a přítelkyně fotbalistů musí splňovat kritéria, aby si tuto prestižní roli zajistily. Fanoušci mají od těchto žen téměř vyšší očekávání než samotné hráčky, kterým se neustále kladou výmluvy jako špatná forma, únava, vlekoucí se zranění nebo nepříznivé počasí. Existuje celá řada očekávání, která je obklopují: mládí, štíhlá postava a silné dodržování standardů krásy.
A když nezapadají do této vysoce standardizované formy s jejími přesnými mírami, jsou vystaveny prakticky lynčování. Lauren Fryerová, partnerka hvězdy Arsenalu Declana Ryce, snášela tak jedovaté poznámky o hanobení nadváhy, že se rozhodla stáhnout ze sociálních médií. Laurenin příběh, prohlášená za „nedostatek hezkou“ na muže jeho postavy, jako by fyzický vzhled byl jedinou hodnotou ženy, odhalil tento zákeřný výběrový proces vnucovaný manželkám a přítelkyním fotbalistů.
Mnoho fanynek sní o tom, že by byly v kůži manželek fotbalistů. Na stadionech by sice měly sedět v první řadě, ale zároveň by byly vystaveny sexistickým poznámkám. Manželky fotbalistů v podstatě fungují jako obranný štít: přijímají údery, absorbují misogynní kritiku a stávají se hlavním terčem v zápase, kde se zdá, že dominantní silou jsou vždy předsudky.