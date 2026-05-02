Tři sta žen spojí síly, aby si koupily zámek a provozovaly letní tábor pouze pro dospělé.

Photo d'illustration : Carsten Sprotte / Unsplash

Stačil jen inzerát na realitní kancelář a jiskra inspirace, aby to všechno začalo. Tři sta žen z celého světa spojily své úspory, aby koupily 800 let starý zámek v jihozápadní Francii – a přeměnily ho na rekreační tábor vyhrazený pro dospělé ženy.

Všechno to začíná online zamilovaností

Příběh „Camp Château“ začíná nepravděpodobně. Philippa Girlingová, bývalá finanční manažerka, a její dcera Leah Lykinsová narazily na online inzerát: Château de Béduer v regionu Lot ve Francii byl na prodej. Středověká pevnost ze 13. století, tyčící se nad údolím Célé, jen pár kilometrů od Figeacu. „Budova nás uchvátila. Hledaly jsme jakoukoli záminku k jejímu koupi,“ řekla Leah Lykinsová časopisu People .

Nový model spoluvlastnictví

Problém byl v tom, že si obě ženy nemohly takovou koupi samy financovat. Poté se objevila myšlenka nového modelu: kolektivního spoluvlastnictví, otevřeného dalším ženám sdílejícím stejný sen. Na výzvu zareagovalo více než 300 žen, ke kterým se přidala i třetí spoluzakladatelka Lynda Colemanová. „Spojily jsme všechny tyto ženy, některé jsme znaly, jiné vůbec ne,“ vzpomíná Colemanová. Celkem skupina vybrala přibližně 2,3 milionu dolarů na koupi hradu a dalších 325 000 dolarů na jeho rekonstrukci a uvedení do souladu s předpisy.

@camp.chateau Věděli jste, že pro naši soukromou online komunitu vytváříme další obsah, jako například první část tohoto tutoriálu o setí semen? Je to jeden ze způsobů, jak zdůraznit a oslavit naše zaměstnance na místě i sezónní zaměstnance a zároveň sdílet znalosti o různých tématech. Pokud máte rádi pomalý obsah, radostné prostory a nahlédnutí do zákulisí všeho, co se děje v Camp Château, můžete se připojit k naší online komunitě Pocket Château prostřednictvím odkazu v našem profilu! #CampChâteau #gardening #tutorial #community #summercamp ♬ originální zvuk - Camp Chateau

Šest dní, pět nocí, žádný tlak

Koncept „Camp Château“ je jednoduchý a přímočarý: šest dní, pět nocí, all inclusive – ubytování, strava, víno, aktivity a výlety. K dispozici je více než osm denních workshopů: jóga, jízda na koni, jízda na kajaku, zahradničení, kurzy vaření, malování, meditace, návštěvy místních trhů nebo odpočinek u bazénu. Ubytování je možné ve sdílených pokojích pro pět až osm osob nebo v glampingových stanech rozmístěných v osmihektarovém parku. „Snažíme se zajistit, aby v žádném okamžiku nebylo nic stresující,“ vysvětluje Philippa Girlingová. Účastníci jsou ve věku od 19 do více než 70 let a pocházejí ze všech společenských vrstev.

Úspěch, který předčil veškerá očekávání

Čísla mluví sama za sebe. V roce 2023, prvním roce provozu, hrad hostil 240 táborníků. Pro rok 2026 je již plánováno 1 850 míst – a v roce 2027 se očekává více než 2 100. Videa zveřejněná na TikToku zvýšila poptávku na nečekanou úroveň: na čekací listině je nyní více než 11 000 žen. Toto nadšení odráží něco hlubokého – potřebu vlastního prostoru, mezi ženami, bez skrytých úmyslů.

@camp.chateau 😱 Rok 2025 je vyprodaný, ale na lekce v roce 2026 se můžete přihlásit velmi brzy! 👀 Odběratelé newsletteru se dozví datum vydání předem! Odkaz pro registraci v profilu 🔗 ♬ 2:23 - しゃろう

Druhá adresa, online komunita

Tváří v tvář tomuto přílivu zakladatelky již získaly druhou nemovitost: zámek-opatství Camon v Ariège, který také pořádá letní setkání. Pro ty, kteří nemohou cestovat, tým vytvořil „Kapesní zámek“, online komunitu, kterou její členky nazývají „pomalý internet“: žádná reklama, žádný spam, žádný tlak. Více než 500 žen z přibližně dvaceti zemí se zde již setkává, aby se účastnily workshopů a virtuálních akcí.

Hrad ze 13. století, 300 žen a společný sen: „Camp Château“ konečně dokazuje, že existuje třetí cesta mezi masovou turistikou a přemrštěně drahými důchody. Žádný král, žádný miliardář: jen solidarita, trocha odvahy a 11 000 žen na čekací listině.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
