Vědec tvrdí, že vyřešil záhadu „Bermudského trojúhelníku“

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Beatrice Ekenstierna/Pexels

„Bermudský trojúhelník“ po celá desetiletí uchvacoval sny i strachy, živen příběhy o nevysvětlitelných zmizeních a velkolepými teoriemi. Nyní australský vědec tvrdí , že tato záhada by mohla být mnohem méně tajemná, než se dříve myslelo.

Oblast, která se stala legendární

Bermudský trojúhelník se nachází v Atlantském oceánu mezi Floridou, Portorikem a Bermudským souostrovím a rozkládá se na ploše přibližně 500 000 kilometrů čtverečních. Samotný termín zpopularizoval v roce 1964 novinář Vincent Gaddis, než o deset let později spisovatel Charles Berlitz učinil z oblasti objekt celosvětové fascinace.

V průběhu let příběhy o pohřešovaných lodích, zmizelých letadlech a mizejících posádkách podnítily množství hypotéz: paranormální jevy, potopené civilizace, magnetické anomálie, mořské tvory nebo časová zkreslení. Kolektivní představivost se rozproudila a proměnila tento úsek oceánu v symbol absolutního tajemství.

Mnohem racionálnější vysvětlení

Karl Kruszelnicki, renomovaný australský vědec, nabízí pragmatičtější pohled. Podle něj na této oblasti není nic skutečně výjimečného. Důvod je jednoduchý: Bermudský trojúhelník je extrémně rušný, a to jak obchodními loděmi, tak letadly. Čím hustší je provoz, tím více incidentů může dojít. V porovnání s objemem provozu není počet zmizení vyšší než v jiných přímořských oblastech.

Jinými slovy, záhada pramení méně ze samotné geografie než z mediálního narativu, který ji obklopuje. Legenda se rozrostla o senzační příběhy, zatímco vědecká fakta zůstávají zcela obyčejná.

Oficiální instituce a data: nic abnormálního

Oficiální analýzy potvrzují tento racionální přístup. Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) skutečně nezaznamenal v regionu žádnou abnormální frekvenci nehod. Počasí však může být složité: Golfský proud vytváří rychlé změny a nepředvídatelné proudy, zatímco geografická konfigurace – s četnými ostrovy a úzkými průlivy – ztěžuje navigaci. Dokonce i londýnská námořní pojišťovna Lloyd's se domnívá, že oblast nepředstavuje statisticky větší nebezpečí než jiné frekventované námořní trasy.

Magnetismus, počasí a lidská chyba

Některé jevy jsou velmi reálné, ale dokonale zdokumentované. I malé změny magnetického pole Země mohou dočasně narušit navigační přístroje. K tomu se přidávají známé faktory: lidská chyba, technické problémy a extrémní povětrnostní podmínky. Dohromady tyto faktory stačí k vysvětlení většiny nehod. Neexistují tedy žádná skrytá tajemství, žádné záhadné víry ani žádní legendární mořští tvorové. Věda dokazuje, že příčiny jsou klasické, racionální a pochopitelné.

Když mýtus převyšuje čísla

Navzdory těmto jasným vysvětlením Bermudský trojúhelník stále fascinuje. Leží na křižovatce vědy a vyprávění příběhů, mezi hmatatelnými postavami a mimořádnými příběhy. Minulá zmizení, ať už náhodná nebo zesílená legendami, zanechala trvalou stopu v kolektivní představivosti.

Pro Karla Kruszelnického je poselství jasné: žádné nadpřirozené jevy nebyly ověřeny. To, co vnímáme jako záhadu, je primárně vyprávění, ale paradoxně je právě tento prvek legendy tím, co dělá Bermudský trojúhelník tak podmanivým.

Bermudský trojúhelník nakonec dokazuje, že věda a představivost mohou koexistovat. Vědecká data oblast demystifikují, ale fascinace přetrvává. Není zde nic nevysvětlitelného, nic magického… jen frekventované místo, podléhající stejným přírodním zákonům jako zbytek oceánu. A možná je to právě tato jemná směs faktů a fikce, která nadále pohání příběhy, filmy a vášnivé diskuse obklopující tento kout Atlantiku.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
