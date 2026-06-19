Dávání květin muži: proč by toto gesto mělo být častější

Jediný den, kdy muži dostávají květiny, je na svých pohřbech. Smutný fakt, který zdůraznila nedávná studie. Květiny, často prezentované jako ženský dárek, se nezdají být slučitelné s vnucenými kodexy mužnosti. Na Den otců je čas vyměnit stereotypní sadu nástrojů za krásnou kytici. Šance pěstovat novou, něžnou tradici a pohřbít éru toxické mužnosti.
Když muži na pohřbu dostávají jen květiny
Zatímco ženy nepotřebují zvláštní příležitost, aby na prahu svého domu dostaly kytice s laskavými slovy, muži dostávají květiny s nápisem „odpočívej v pokoji“ nebo „něžné myšlenky“. Už nejsou z tohoto světa, aby je přijímali a žasli nad jejich krásou. Jediné květinové aranžmá věnované jim se omezují na chryzantémy a pohřební vázy s transparenty symbolizujícími let do nebe.
Podle průzkumu provedeného donáškovou službou květin dostane 88 % mužů svou první kytici na pohřbu. Ostatní ji vidí pouze při odchodu do důchodu nebo během pobytu v nemocnici. Pečlivě aranžované kytice se umisťují na žulové náhrobky, ale jen zřídka se nechávají na kuchyňském stole jako prchavé známky naší lásky.
Proč čekat s tímto bukolickým prohlášením až do mužovy smrti? Jistě proto, že v kolektivní představivosti květiny ztělesňují křehkost, něhu a citlivost – pravé antonymum mužnosti . Květiny jsou hmatatelným ztělesněním romantiky, svírají je v dlaních začínající gentlemani a nabízejí je ženám v jejich životech jako tiché „Miluji tě“.
Zatímco muži pravidelně navštěvují květinářství, aby rozmazlili svou milovanou nebo matku, téměř nikdy nedostanou nic na oplátku. Místo toho často dostanou lahve s personalizovaným jménem, sady pro řemeslné pivo nebo nářadí pro kutily. Tyto známé dárky více odpovídají společenským očekáváním než hojnost růží nebo směs divokých květin.
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Je čas skoncovat se zastaralými genderovými normami
Na Valentýna nebo při jiných zvláštních příležitostech se muži v květinářství přetahují o místo a tyto obrazy vyvolávají něžné pohledy. Pohled na muže procházejícího se s kyticí přehozenou přes rameno, jehož zorné pole je zastíněno hojností listí, je téměř jako vystřižený z rytířského románku. V romantických filmech a reklamách květiny vždycky pocházejí od mužů, jako by oni nemohli být jejich příjemci. Jedinou útěchou pro muže je pár řízků k zasazení do zahrady nebo aromatické bylinky na parapet. Kytice se naopak dostanou do jejich rukou jen proto, aby skončily v rukou někoho jiného.
V době, kdy ženy klekají na jedno koleno, aby požádaly o ruku, a dcery dopřávají svým otcům lázeňské procedury nebo ošetření pleti, se role pomalu, ale jistě obracejí. Dát muži květiny místo holicí sady nebo všudypřítomné motorové pily není jen způsob, jak vyjádřit náklonnost v řeči rostlin. Jde také o kultivaci klidnější a méně brutální mužnosti. Jde také o odhalení emocí, které byly dříve pohřbeny pod horou „buď silný“ a „neplač“.
A na rozdíl od toho, co tvrdí obskurní fóra manosféry, květiny nejsou „jen pro slabé“. Podle studie Rutgersovy univerzity muži, kteří dostávají květiny, „projevují zvýšenou společenskost a větší štěstí“. Květiny zdaleka nejsou jedem, který otupuje mužskou sílu, naopak jsou nevyčerpatelným zdrojem blahobytu. Šíří radost, kamkoli jdou.
Dárek, který se uchytí v rukou mužských hvězd
Zatímco ženy vyjadřují svou touhu po okvětních lístkech poměrně přímočaře a ochotně upozorní na prázdnou vázu, muži zůstávají zdrženlivější. Pro ně je to stále citlivé téma. Naštěstí veřejně známé osobnosti jdou v tomto směru příkladem, s rukama plnýma stonek a tvářemi skrytými za trsy listí připomínajícími džungli. Jeremy Allen White, ikonický herec ze seriálu „Medvěd“, byl hlavním iniciátorem tohoto progresivního hnutí, symbolem této květinové reapropriace.
Vyfocený v březnu 2024 s nadměrnou kyticí divokých květin přes rameno a další ve skotském košíku, spontánně si získal srdce diváků, které tomuto snímku, pravému opaku emocionálně nečitelného zloducha, tleskaly. Tato upřímná fotografie odhaluje jiný druh mužnosti, méně kontrolovanou a flexibilnější . Je snadné si představit budoucnost těchto květin: aranžované ve váze zaujmou čestné místo uprostřed domácích pokrmů. Být mužem a vystavovat květiny znamená světu říct: „Odmítám staré patriarchální přesvědčení“ a „Nacházím potěšení i v jiných způsobech než v půllitru piva.“
Rocková ikona Bruce Springsteen zase daroval Shaneu MacGowanovi, frontmanovi skupiny The Pogues, kytici bílých růží. Důkaz, že i metalisté v kožených bundách porušují tradici a místo lahví s 60% alkoholem vyměňují květiny.
Dárávání květin mužům stále není normou. Muži se však chopí iniciativy a podléhají kouzlu pivoněk, slunečnic a lilií vystavených ve výlohách obchodů. Podle průzkumu Nizozemské nadace pro květiny a rostliny z roku 2021 si 22 % mužů kupuje květiny každý měsíc.