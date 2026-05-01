Adhara Pérez Sánchez má ve svých pouhých 14 letech vyšší IQ než Albert Einstein.

Ve třech letech jí byl diagnostikován autismus, bohužel ve škole byla šikanována a učitelé ji ignorovali. Nyní čtrnáctiletá Adhara Pérez Sánchez má IQ 162 – vyšší než Albert Einstein – a dva inženýrské tituly. Její příběh je vším, jen ne obyčejný.

IQ 162, vyšší než u Einsteina a Hawkinga

Adhara Maite Pérez Sánchez je mladá mexická zázračná bytost, jejíž IQ se odhaduje na 162, čímž překonává odhadované skóre německého švýcarsko-amerického teoretického fyzika Alberta Einsteina a britského teoretického fyzika a kosmologa Stephena Hawkinga.

Pro představu, průměrné IQ se pohybuje kolem 100 – skóre 162 řadí Adharu mezi „nejvzácnější mysli na světě“. Toto číslo je o to pozoruhodnější, že tato mladá žena vyrůstala v obzvláště obtížných podmínkách.

Dětství poznamenané šikanou a autismem

Adhara, původem z chudé čtvrti Tláhuac v Mexico City, byla s autismem diagnostikována už ve třech letech. Ve škole ji spolužáci šikanovali a učitelé nebyli připraveni vyhovět jejím potřebám. Třikrát změnila školu. Její matka v rozhovoru pro Marie Claire Mexico vzpomínala: „Už nechtěla nic dělat, byla v depresi, nikdo k ní neměl empatii, dělali si z ní legraci.“ Kontext, který ji mohl odradit… ale nezabránil.

Dva inženýrské tituly získané před adolescencí

Adhara dokončila základní školu v 5 letech a střední školu v 9 letech. V 11 letech nastoupila na Národní polytechnický institut v Mexiku, kde získala bakalářský titul v oboru systémového inženýrství a následně titul v oboru průmyslového inženýrství na Technologické univerzitě v Mexiku. Zároveň absolvovala kurzy astronomie a snila o tom, že se stane první mexickou astronautkou.

Stephen Hawking jako katalyzátor povolání

Bylo to v sedmi letech, po epileptickém záchvatu, který ji na tři dny uvrhl do kómatu, když Adhara v ordinaci svého lékaře spatřila fotografie Stephena Hawkinga. Ten okamžik všechno změnil: zažehl v ní vášeň pro inženýrství a výzkum vesmíru. Od té doby se na hvězdy nikdy nedívala stejným způsobem.

Velvyslanec STEM a budoucí inženýr NASA

Adhara Pérez Sánchez v současné době působí jako ambasadorka STEM v Mexické vesmírné agentuře, kde učí mladé studenty matematiku a vesmírné vědy. Jejím konečným cílem je pracovat pro NASA jako inženýrka, než se stane astronautkou. Dokonce ji prezident Arizonské univerzity (USA) pozval ke studiu, ale rozhodla se zůstat v Mexiku. Toto rozhodnutí hodně vypovídá o jejím přesvědčení.

Stručně řečeno, Adhara Pérez Sánchez ve svých čtrnácti letech dokazuje, že genialita se nezastaví před branami obtíží. Jejím cílem je Mars a vzhledem k jejím výsledkům by bylo nerozumné sázet proti ní.

