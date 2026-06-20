V Číně některé ženy zaplatí 100 eur za to, aby strávily několik hodin s cizím člověkem.

Co kdyby se společnost stala jen další službou? V Číně se prosazuje překvapivý koncept: najímání lidské společnosti. Někteří lidé (často ženy) se rozhodnou zaplatit cizímu člověku za sdílení aktivity, povídání si nebo se prostě vyhnout samotě. Tento jev vypovídá mnoho o vývoji městského životního stylu.
Když osamělost vytváří nové služby
Ve velkých čínských městech se osamělost stává stále viditelnější realitou. Mezi náročnou kariérou, profesní mobilitou a vzdáleností od rodiny mnoho obyvatel pociťuje nedostatek sociálního spojení ve svém každodenním životě. Tváří v tvář této situaci se objevily nové platformy s jednoduchým slibem: propojit lidi, kteří chtějí sdílet přátelské chvíle bez jakýchkoli zvláštních závazků. Cílem není vytvořit romantický vztah, ale nabídnout lidskou společnost na pár hodin.
Platforma, která nabízí „pronájem“ společnosti
Jednou z nejznámějších služeb je Zuwobo, což v mandarínštině doslova znamená „pronajmi si mě“. Její ovládání je jednoduché a originální: uživatel si vybere aktivitu a platforma mu najde dostupného společníka. Koncept oslovuje ty, kteří si chtějí užít příjemný čas, aniž by museli organizovat výlet se svou obvyklou skupinou přátel. Je to vzorec, který upřednostňuje jednoduchost a flexibilitu.
Procházka, restaurace nebo videohry: každý si zde najde to své.
Jedním z důvodů úspěchu těchto platforem je rozmanitost nabízených aktivit. Někteří volí procházku městem, jiní túru, jídlo v restauraci nebo dokonce hraní videoher doma. Cílem je přizpůsobit se přáním každého a nabídnout přítomnost, která doprovází různé okamžiky každodenního života. Tento přístup proměňuje společnost v službu na míru.
Až 300 € na den
Ceny se liší v závislosti na délce trvání a typu zvolené aktivity. Za sdílení kávy nebo jídla se ceny obvykle pohybují od 7 do 20 eur. Pokud však jde o celodenní doprovod, účet se rychle zvyšuje. Některé služby mohou v závislosti na požadavcích překročit 100 eur a dosáhnout i více než 300 eur. Jednorázový výdaj, který někteří považují za „cenu příjemného společenského zážitku“.
Zvláštní úspěch během čínského Nového roku
Čínský Nový rok nám každý rok připomíná důležitost rodinných vazeb a shledávání lidí. Pro ty, kteří žijí daleko od blízkých nebo sami, může toto období někdy zhoršit pocity izolace. Proto platformy pro sdílenou jízdu často zaznamenávají během svátků nárůst poptávky. Pro některé uživatele se sdílení těchto okamžiků s někým stává způsobem, jak prožít svátky v teplejší atmosféře.
Trend, který vyvolává otázky
Rozvoj těchto služeb odráží hluboké transformace v čínské společnosti. Na jedné straně poskytují konkrétní odpověď na potřebu lidského spojení a umožňují některým lidem na několik hodin vymanit se z izolace. Na druhé straně nastolují zásadní otázku: co to znamená ve společnosti, kde lze přítomnost druhých rezervovat jako jakoukoli jinou službu? Debata o tom, zda je to praktické řešení, nebo symbol měnících se sociálních vazeb, zůstává otevřená.
Jedna věc je jistá: úspěch těchto platforem ukazuje, že potřeba sdílení, výměny a přítomnosti je i nadále důležitější než kdy dříve.