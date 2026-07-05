V Dubaji existuje pláž pouze pro ženy: co to vlastně mění?

Představte si pláž s cedulí přeškrtnutého muže, kde si můžete vyluštit křížovku, aniž byste se s ní setkali, a ponořit se do vln, aniž byste se cítili jako kus masa. Tento malý kousek ráje, hodný Barbielandu nebo fiktivního města Tana, existuje, zasazený mezi tyčící se mrakodrapy a klimatizované terasy. Tato pláž pouze pro ženy, vytvořená z iniciativy města Dubaj, slibuje idylickou dovolenou doprovázenou pocitem klidu.
V Dubaji se otevřela unikátní pláž
Před většinou pláží jsou cedule zakazující cigarety, reproduktory a vybavení pro vodní sporty. Tato jemná písečná pláž, která spojuje tyčící se dubajské mrakodrapy s azurovými lagunami, nese další nápis. Tento je skutečně unikátní. U jejího vchodu je přeškrtnutá mužská postava, která mužům ukazuje, že nejsou vítáni.
Je to výhradně ženská pláž, kam mají zvláštní přístup pouze ženy. I když Dubaj nemusí být vzhledem k současné geopolitické situaci nejatraktivnější destinací, může se pochlubit vytvořením první pláže na světě, která je zcela věnována ženám. Tato pláž, privatizovaná pro zajištění soukromí žen , se nachází v zátoce Al Mamzar. Byla kompletně přepracována v rámci rozsáhlého projektu transformace pláže v této části Spojených arabských emirátů.
Palmy stojí naproti tyčícím se skleněným mrakodrapům a hypnotické modré moře láká. Je to malebné prostředí, zbavené jakéhokoli muže. V tomto ženském prostoru, realizaci dlouhotrvající fantazie, nejsou žádní muži, kteří by se dožadovali telefonních čísel, špehovali postavy přes sluneční brýle nebo přerušovali opalování frontami na vyzvednutí z jiného století . Ženy se mohou v klidu koupat, bez zábran vyhřívat se na slunci a prodloužit si tento slaný únik až do soumraku. Tato pláž, navržená v oblasti s jednou z nejnižších měr kriminality na světě, potvrzuje vysokou úroveň bezpečnosti Dubaje.
Noční plavání, ženský personál a zvýšený dohled
Tato pláž, která připomíná radostnou fata morganu a dokonale by se hodila do feministického filmu, nabízí víc než jen rozlehlou vodní plochu a jemný písek posetý luxusním posezením. Je to místo, které jsme si nedokázali představit ani v nejdivočejších snech. Obyvatelé i turisté se mohou koupat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to i po západu slunce. Oblast kolem pláže je zalitá dokonalým osvětlením, takže je ideální pro cákání i v noci, kdy je horko snesitelnější.
A za dalekohledem na pozorovacím stanovišti jsou jen ženy. Veškerý personál najatý k monitorování pláže, kontrole přístupu a dohledu nad vodou jsou ženy. Ženy se pak cítí, jako by byly jediným druhem na Zemi. Tato pláž, obklopená pevnými ploty a oddělená od ostatních částí Al Mamzaru, je rájem pro ty, kteří hledají více soukromí a klidu. Navazuje na genderově segregované prostory určené výhradně pro ženy. Po posilovnách přátelských k ženám a lekcích plavání věnovaných plavkyním nyní vznikají pláže na počest těchto žen.
Co si máme myslet o tomto čistě ženském písečném prostoru?
Přestože tato pláž pouze pro ženy připomíná útočiště ve veřejném prostoru, kde často vládnou muži, a vytváří iluzi, že přistály na jiné planetě zvané sesterství, není všeobecně oblíbená. A to nejen u mužů, kteří jsou frustrovaní z toho, že se už nemohou dívat. „Špatný nápad, ženy se zase rozešly,“ komentoval jeden uživatel internetu na sociálních sítích. „Zdá se mi, že muži a ženy jsou v zásadě určeni k tomu, aby žili spolu. Je to otázka vzájemného respektu,“ dodal další.
Protože tato pláž v konečném důsledku místo podpory genderové koexistence prohlubuje propast mezi muži a ženami, a to nejen v architektonickém smyslu. Ilustruje také zásadní problém: ženy jsou izolovány spíše než muži vzdělaní. Další paradox: tato pláž, navržená ke snížení hypervigilance, byla postavena ve městě, které se řadí mezi nejúžasnější, pokud jde o bezpečnost žen.
Protože zatímco někteří vnímají tuto pláž jako útočiště svobody, jiní ji interpretují jako formu odříkání. Nemělo by být cílem možnost lehnout si na jakýkoli ručník, v jakémkoli přímořském letovisku, aniž bychom museli ospravedlňovat své oblečení nebo se bát obtěžování? Oddělením skupin poskytujeme okamžité řešení problému, aniž bychom se zabývali jeho základními příčinami.