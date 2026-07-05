V Dubaji existuje pláž pouze pro ženy: co to vlastně mění?

Společnost
Émilie Laurent
Plage réservée femmes Dubaï
Extrait film « Barbie »

Představte si pláž s cedulí přeškrtnutého muže, kde si můžete vyluštit křížovku, aniž byste se s ní setkali, a ponořit se do vln, aniž byste se cítili jako kus masa. Tento malý kousek ráje, hodný Barbielandu nebo fiktivního města Tana, existuje, zasazený mezi tyčící se mrakodrapy a klimatizované terasy. Tato pláž pouze pro ženy, vytvořená z iniciativy města Dubaj, slibuje idylickou dovolenou doprovázenou pocitem klidu.

V Dubaji se otevřela unikátní pláž

Před většinou pláží jsou cedule zakazující cigarety, reproduktory a vybavení pro vodní sporty. Tato jemná písečná pláž, která spojuje tyčící se dubajské mrakodrapy s azurovými lagunami, nese další nápis. Tento je skutečně unikátní. U jejího vchodu je přeškrtnutá mužská postava, která mužům ukazuje, že nejsou vítáni.

Je to výhradně ženská pláž, kam mají zvláštní přístup pouze ženy. I když Dubaj nemusí být vzhledem k současné geopolitické situaci nejatraktivnější destinací, může se pochlubit vytvořením první pláže na světě, která je zcela věnována ženám. Tato pláž, privatizovaná pro zajištění soukromí žen , se nachází v zátoce Al Mamzar. Byla kompletně přepracována v rámci rozsáhlého projektu transformace pláže v této části Spojených arabských emirátů.

Palmy stojí naproti tyčícím se skleněným mrakodrapům a hypnotické modré moře láká. Je to malebné prostředí, zbavené jakéhokoli muže. V tomto ženském prostoru, realizaci dlouhotrvající fantazie, nejsou žádní muži, kteří by se dožadovali telefonních čísel, špehovali postavy přes sluneční brýle nebo přerušovali opalování frontami na vyzvednutí z jiného století . Ženy se mohou v klidu koupat, bez zábran vyhřívat se na slunci a prodloužit si tento slaný únik až do soumraku. Tato pláž, navržená v oblasti s jednou z nejnižších měr kriminality na světě, potvrzuje vysokou úroveň bezpečnosti Dubaje.

Noční plavání, ženský personál a zvýšený dohled

Tato pláž, která připomíná radostnou fata morganu a dokonale by se hodila do feministického filmu, nabízí víc než jen rozlehlou vodní plochu a jemný písek posetý luxusním posezením. Je to místo, které jsme si nedokázali představit ani v nejdivočejších snech. Obyvatelé i turisté se mohou koupat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to i po západu slunce. Oblast kolem pláže je zalitá dokonalým osvětlením, takže je ideální pro cákání i v noci, kdy je horko snesitelnější.

A za dalekohledem na pozorovacím stanovišti jsou jen ženy. Veškerý personál najatý k monitorování pláže, kontrole přístupu a dohledu nad vodou jsou ženy. Ženy se pak cítí, jako by byly jediným druhem na Zemi. Tato pláž, obklopená pevnými ploty a oddělená od ostatních částí Al Mamzaru, je rájem pro ty, kteří hledají více soukromí a klidu. Navazuje na genderově segregované prostory určené výhradně pro ženy. Po posilovnách přátelských k ženám a lekcích plavání věnovaných plavkyním nyní vznikají pláže na počest těchto žen.

Co si máme myslet o tomto čistě ženském písečném prostoru?

Přestože tato pláž pouze pro ženy připomíná útočiště ve veřejném prostoru, kde často vládnou muži, a vytváří iluzi, že přistály na jiné planetě zvané sesterství, není všeobecně oblíbená. A to nejen u mužů, kteří jsou frustrovaní z toho, že se už nemohou dívat. „Špatný nápad, ženy se zase rozešly,“ komentoval jeden uživatel internetu na sociálních sítích. „Zdá se mi, že muži a ženy jsou v zásadě určeni k tomu, aby žili spolu. Je to otázka vzájemného respektu,“ dodal další.

Protože tato pláž v konečném důsledku místo podpory genderové koexistence prohlubuje propast mezi muži a ženami, a to nejen v architektonickém smyslu. Ilustruje také zásadní problém: ženy jsou izolovány spíše než muži vzdělaní. Další paradox: tato pláž, navržená ke snížení hypervigilance, byla postavena ve městě, které se řadí mezi nejúžasnější, pokud jde o bezpečnost žen.

Protože zatímco někteří vnímají tuto pláž jako útočiště svobody, jiní ji interpretují jako formu odříkání. Nemělo by být cílem možnost lehnout si na jakýkoli ručník, v jakémkoli přímořském letovisku, aniž bychom museli ospravedlňovat své oblečení nebo se bát obtěžování? Oddělením skupin poskytujeme okamžité řešení problému, aniž bychom se zabývali jeho základními příčinami.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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