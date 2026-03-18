Tato profesionální surfařka získává první „mateřskou divokou kartu“, což je významný pokrok v tomto sportu.

Fabienne Ba.
@johannedefay/Instagram

Světová surfařská liga (World Surf League) zavedla průlomové opatření na podporu sportovkyň po mateřské dovolené. Francouzská surfařka Johanne Defay je první příjemkyní, což představuje významný krok vpřed v profesionálním sportu.

Bezprecedentní opatření v profesionálním surfování

„Maternity wild card“ zavedla Světová surfařská liga (WSL), řídící orgán pro mezinárodní surfařské soutěže. Toto ustanovení umožňuje sportovkyni okamžitě se vrátit do elitní scény po přestávce z důvodu mateřské dovolené.

V praxi tato pozvánka zaručuje Johanne Defayové místo na Championship Tour 2027, které sdružuje nejlepší surfařky světa. Nebude se tak muset zúčastnit kvalifikačních soutěží, známých jako Challenger Series. Jde o novinku v historii tohoto sportu a obecněji o silný signál vyslaný mezinárodní sportovní organizací.

Johanne Defay, kariéra již poznamenaná excelencí

Johanne Defay, významná osobnost francouzského surfování, se v průběhu let etablovala jako jedna z nejlepších surfařek na okruhu. Za zmínku stojí, že se stala první francouzskou olympijskou medailistkou v surfování, když na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 získala bronzovou medaili.

V březnu 2025 oznámila, že svou kariéru pozastavuje, než o několik měsíců později porodila své první dítě. Od té doby obnovila trénink, aniž by se účastnila oficiálních soutěží. Tato nová účast s divokou kartou jí nyní umožňuje zvážit návrat na nejvyšší úroveň za podmínek odpovídajících její kariéře.

Uznání reality mateřství ve sportu

Vytvoření této „zástupné karty pro mateřství“ je součástí širší diskuse o roli sportovkyň, které jsou matkami v profesionálních soutěžích. Historicky se mnoho sportovkyň potýkalo s přerušením kariéry bez záruky opětovného dosažení jejich předchozí úrovně nebo umístění. Nedostatek vhodných podpůrných systémů by mohl být významnou překážkou. Touto iniciativou WSL uznává specifické výzvy spojené s mateřstvím a snaží se nabídnout konkrétní řešení. Cílem je umožnit sportovkyním skloubit kariéru a osobní život, aniž by byly penalizovány v soutěžích.

Evoluce, která přesahuje rámec surfování

Ačkoli se toto opatření v současnosti vztahuje na profesionální surfování, je součástí širšího trendu pozorovaného v několika sportech. V posledních letech některé federace a organizace začaly upravovat svá pravidla, aby lépe podporovaly sportovkyně po těhotenství, zejména pokud jde o chráněné umístění v žebříčku a podmínky pro návrat do soutěží. V této souvislosti by iniciativa Světové surfařské ligy mohla inspirovat další sportovní organizace k zavedení podobných programů.

Další zapojení sportovci

Johanne Defay není jediná, kdo z tohoto vývoje těží. Další divokou kartu pro těhotné sportovkyně získala pro sezónu 2027 brazilská surfařka Tatiana Weston-Webb. Toto dvojité ocenění potvrzuje závazek WSL učinit z tohoto opatření dlouhodobé, nikoli jednorázové. Reakce ze sportovního světa byly vesměs pozitivní a zdůrazňovaly důležitost takových změn pro lepší zohlednění životních drah sportovců.

Stručně řečeno, udělení první divoké karty pro těhotné Johanne Defayové představuje významný krok ve vývoji profesionálního sportu. Uznáním reality mateřství dláždí Světová surfařská liga cestu k inkluzivnějším praktikám. Kromě surfování tato iniciativa nastoluje otázku přizpůsobení sportovních struktur osobní cestě sportovců a mohla by přispět k trvalým změnám v pravidlech hry.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
