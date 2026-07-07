„Kde jsou fanynky s nadváhou?“ Tato žena je chce na tribunách zviditelnit.

Během zápasů mistrovství světa se kamery zaměřují na tváře potřísněné vlajkami. V hledáčku: ženy, které vypadají, jako by přímo vystoupily z formy nebo katalogu modelingové agentury. Fanouškovská Felicity Haywardová, která nikdy nevynechá zápas Arsenalu, vyvažuje obsazení a obrací ho ve prospěch žen s křivkami.
Návrat rozmanitosti na okraje stadionů
Mezi efektními pohyby nohou kamery opouštějí hřiště a zaměřují se na tváře fanoušků, nabitých energií ze zápasu, který se jim odehrává před očima. Zachycují děti v euforii, muže oblečené v klaunských kostýmech a momenty kolektivní radosti.
Často se však zaměřují na velmi specifické publikum: ženy s konvenčně atraktivními postavami, vypracovanými fyzickými tvary a dokonale změřenými boky. Online existují dokonce žebříčky „nejkrásnějších fanynek“, které jsou spatřeny na tribunách jako teenagerky na improvizovaných castingech. Prezentovány téměř jako ikony krásy, nebo dokonce jako samostatná „show“, všechny mají identickou postavu. Liší se pouze barva jejich šťastných tílek.
Na sociálních sítích se staly virálními obrázky těchto fanynek s vysokými lícními kostmi, plnými rty a štíhlými postavami. Jsou tak nerealistické, že se zdají být produktem umělé inteligence . Ve skutečnosti většina z nich existuje pouze ve fantazii těch, kteří je vytvořili, za spoluúčasti chatGPT.
Tyto fanynky s hedvábnými vlasy, které jako by byly filtrovány, jsou do očí bijící iluzí. Evropská observatoř digitálních médií (EDMO) vizuální klam potvrdila. Felicity Hayward je naopak velmi reálná, z masa a krve a plná lásky. Jako vášnivá fanynka Arsenalu se neustále a všude zasazuje o tělesnou rozmanitost, od fanouškovských zón až po neprůhledné davy na tribunách.
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Pamatujte, že fanynky nejsou objekty
Kromě toho, že snášejí sexistické poznámky a jsou nespravedlivě označovány za neznalé fotbalu, jsou fanynky stále využívány jako pastva pro oči. Jsou považovány za komparzisty nebo dekorativní prvky, určené k obdivu nebo komentování, a proto si na těchto stadionech, přerušovaných jásotem a provoněných testosteronem, zaslouží větší respekt. S tričky s logem týmu, oblečením v barvách svého oblíbeného týmu a šálami ozdobenými nespočtem erbů Felicity Hayward dokazuje, že fanynky tam nejsou jen proto, aby „vypadaly hezky“.
Tato žena se svou nakažlivou radostí, která vztyčuje vlajky ozdobené kanóny a také píše pro GlamourUK, se do každé sportovní události vrhá celým srdcem. Ať už jde o přátelský zápas nebo rozhodující soutěž, je tam vždycky a její postava je její nedílnou součástí, ať se to společnosti líbí, nebo ne.
Protože ve světě fotbalu jsou standardy krásy hluboce zakořeněné. Diskriminace kolem Lauren Fryerové, partnerky fotbalisty Arsenalu Declana Rice, je toho nejvýraznějším příkladem. Byla považována za „nedostatek hezkou“ na to, aby se stala manželkou fotbalisty, a proto byla opakovaně terčem zesměšňování. Tato nízkoúrovňová kritika ukazuje obrovský tlak na partnery hráčů a v širším smyslu i na fanynky, které musí splňovat určitá kritéria, aby si své místo zasloužily.
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Být ještě kreativnější, aby mohl podpořit svůj tým
Felicity Haywardová, jejíž jméno odráží její osobnost, bere své tělo za své a připomíná nám, že vzhled není soutěž. Svou váhu zdaleka nepovažuje za nevýhodu, ale naopak ji ve světě módy využívá jako přednost. Když zrovna netvoří obsah, který propaguje sebelásku, natáčí své nejglamouróznější outfity. Platinově hnědá mladá žena má velmi eklektický styl a na rozdíl od toho, co by akademičtí stylisté mohli říkat, své tělo netají. Právě naopak.
Kombinuje kousky, které by si jiní nikdy netroufli dát dohromady, jako například tuto bohémsky inspirovanou puntíkovanou sukni v kombinaci s topem s nápisem „Anglie“ a odpovídající šálou. Nebo tento typický fanouškovský top Arsenalu nošený pod vestou na míru či jiným sběratelským kouskem v kombinaci s oslnivou flitrovanou sukní. Další ukázka ikonického stylu: syntetický žerzej v kombinaci s tylovou volánkovou sukní hodnou svatebního hosta.
Zatímco ženy, které nenosí velikost 6, stále čelí posměškům a červeným kartám, Felicity stojí po boku těch, které se bezpodmínečně milují. Navíc, když není na tribunách, soutěží o rozmanitost na přehlídkových molech.