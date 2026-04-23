Dámské cestovní tašky Cabaia: praktické a všestranné pro všechna vaše dobrodružství

Vydat se na dobrodružství se zavazadly , která jsou stylová i funkční, je možné.
Dámské cestovní tašky Cabaia tento požadavek splňují dvěma vlajkovými modely: Duffle Adventurer 40L a Duffle Étudier 48L .
Jsou navrženy pro cestování nalehko bez kompromisů v organizaci a ohromují svou pozoruhodnou všestranností . Ať už se jedná o spontánní víkendový výlet, služební cestu nebo vícedenní útěk, každý model se přizpůsobí vašim potřebám.
Připočtěte k tomu seriózní závazky k ekologické odpovědnosti a bezkonkurenční odolnost a získáte společníky, kteří si zaslouží své místo ve vašem každodenním životě.
Duffle Adventurer 40L nebo Duffle Examiner 48L: kterou cestovní tašku Cabaia si vybrat?
Výběr mezi těmito dvěma cestovními taškami v podstatě závisí na délce vašeho pobytu. Duffle Adventurer 40L měří 29 × 30 × 45 cm a váží pouhých 1,34 kg.
S cenou 119,00 EUR se stává ideálním společníkem na víkendy a služební cesty. Jeho kapacita umožňuje přepravu jako kabinové zavazadlo většinou leteckých společností, včetně Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia a Vueling.
Duffle Analyser 48L má naopak rozměry 28 × 58 × 30 cm a váží 1,43 kg. Jeho cena je 149,00 EUR a díky svému velkorysému objemu je určen pro 3 až 5denní výlety. Navzdory větší kapacitě zůstává jeho hmotnost pozoruhodně nízká, což svědčí o jeho pečlivě kontrolované lehkosti .
Oba modely sdílejí systém nošení 3 v 1 , vodoodpudivou veganskou tkaninu a modulární systém MOLLE . Rozhodující faktor zůstává jednoduchý: délka vaší cesty diktuje vaši volbu mezi Adventurer a Chercher.
Chytrá řešení úložného prostoru a možnosti nošení navržené pro všechny situace
Výhody Adventurera pro efektivní organizaci
Brašna Duffle Adventurer má přihrádku na 14palcový notebook , vnitřní kapsy na patentky a široký horní otvor , který usnadňuje uložení složeného oblečení bez jeho pomačkání.
Dodává se se dvěma MOLLE kapsami a ramenním popruhem, což z něj dělá obzvláště kompletní zavazadlo ihned po vybalení z krabice.
Návštěvník a jeho specializované úložiště
Examiner na druhou stranu nabízí samostatnou přihrádku na boty , což je skutečná výhoda pro ochranu oblečení před podrážkami. Kapsa na láhev s vodou, natočená pod úhlem 45°, umožňuje rychlý přístup k ní na cestách.
Bezpečná přihrádka na 15palcový notebook a magnetické rukojeti doplňují balíček navržený pro každodenní pohodlí.
Společným rysem obou cestovních tašek je vnější plochá kapsa na zip s ochranou proti krádeži , robustní plastový háček na zavěšení klíčů a úhledná potištěná vnitřní podšívka.
Systém nošení 3 v 1 – ručně pomocí zesílených rukojetí, na rameni nebo na zádech díky polstrovaným popruhům – zaručuje ergonomii přizpůsobenou každé situaci.
Ekologické cestovní tašky navržené pro dlouhou životnost.
Cabaia si vybudovala reputaci na konkrétních a ověřitelných závazcích v oblasti životního prostředí. Značka, vyvinutá v Paříži , je držitelem řady uznávaných certifikací:
- EVE Vegan Label: produkty zaručeně neobsahují živočišné složky a nejsou testovány na zvířatech
- Certifikace B-Corp pro vysoké sociální a environmentální standardy
- Certifikace Oeko-Tex Standard 100 a shoda s REACH zaručující absenci škodlivých chemikálií
- Certifikace Global Recycled Standard (GRS, č. TE-00321941, Bureau Veritas) s minimálně 50 % recyklovaných materiálů
Výroba probíhá v dílnách certifikovaných SMETA nebo BSCI , což zaručuje přísné etické a sociální postupy. Obal, který je recyklovatelný a neobsahuje žádné jednorázové plasty, tento závazek prodlužuje až do okamžiku vybalení.
Tytotašky mají odhadovanou životnost 30 let a dodávají se s doživotní zárukou a možností výměny v případě vady. Jedná se o udržitelnou investici, která se od jednorázových modelů značně liší.
Škála dostupných barev – vínová, hnědá, černá, modrá, růžová, šedá, zelená, béžová, červená a mnoho dalších – umožňuje každé ženě najít si design, který jí vyhovuje.
Názvy modelů inspirují k cestování: Nice, Reykjavík, Berlín, Wellington nebo dokonce New York.
Základní věci, které si sbalíte do cestovní tašky Cabaia pro úspěšný víkend
Optimalizace plánování cest začíná dobrým výběrem oblečení. Sbalte si dva denní a jeden večerní outfit, spodní prádlo na dva až tři dny, pyžamo a náhradní pár bot.
Široký otvor cestovní tašky umožňuje uložení složeného oblečení bez jeho poškození.
Pro doplňky je systém MOLLE neocenitelný. V závislosti na ročním období do něj můžete vložit šperky, šály, šály nebo dokonce klobouky. V létě si snadno najdou své místo i čepice a sluneční brýle.
Dobře zásobená toaletní taštička je nezbytná: zubní kartáček, zubní pasta, deodorant a koupelové produkty. Pro ty, kteří se líčí, je speciální kosmetická sada s kompletní rutinou péče a odličovačem nutností.
Kufřík pod toaletní stolek Cabaia, kompatibilní s oběma modely, je také praktickým řešením pro centralizaci těchto nezbytností.
- Oblečení a boty v hlavní přihrádce
- Toaletní potřeby a kosmetická sada v pouzdrech MOLLE
- Doklady totožnosti a přenosná elektronická zařízení v kapse s ochranou proti krádeži
- Sezónní doplňky ve vnitřních kapsách na patentky
Tyto tašky by se měly čistit ručně vlhkým hadříkem a jemným mýdlem.
