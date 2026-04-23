Dámské cestovní tašky Cabaia: praktické a všestranné pro všechna vaše dobrodružství

Stéphanie Petit
Vydat se na dobrodružství se zavazadly , která jsou stylová i funkční, je možné.

Dámské cestovní tašky Cabaia tento požadavek splňují dvěma vlajkovými modely: Duffle Adventurer 40L a Duffle Étudier 48L .

Jsou navrženy pro cestování nalehko bez kompromisů v organizaci a ohromují svou pozoruhodnou všestranností . Ať už se jedná o spontánní víkendový výlet, služební cestu nebo vícedenní útěk, každý model se přizpůsobí vašim potřebám.

Připočtěte k tomu seriózní závazky k ekologické odpovědnosti a bezkonkurenční odolnost a získáte společníky, kteří si zaslouží své místo ve vašem každodenním životě.

Duffle Adventurer 40L nebo Duffle Examiner 48L: kterou cestovní tašku Cabaia si vybrat?

Výběr mezi těmito dvěma cestovními taškami v podstatě závisí na délce vašeho pobytu. Duffle Adventurer 40L měří 29 × 30 × 45 cm a váží pouhých 1,34 kg.

S cenou 119,00 EUR se stává ideálním společníkem na víkendy a služební cesty. Jeho kapacita umožňuje přepravu jako kabinové zavazadlo většinou leteckých společností, včetně Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia a Vueling.

Duffle Analyser 48L má naopak rozměry 28 × 58 × 30 cm a váží 1,43 kg. Jeho cena je 149,00 EUR a díky svému velkorysému objemu je určen pro 3 až 5denní výlety. Navzdory větší kapacitě zůstává jeho hmotnost pozoruhodně nízká, což svědčí o jeho pečlivě kontrolované lehkosti .

Oba modely sdílejí systém nošení 3 v 1 , vodoodpudivou veganskou tkaninu a modulární systém MOLLE . Rozhodující faktor zůstává jednoduchý: délka vaší cesty diktuje vaši volbu mezi Adventurer a Chercher.

Chytrá řešení úložného prostoru a možnosti nošení navržené pro všechny situace

Výhody Adventurera pro efektivní organizaci

Brašna Duffle Adventurer má přihrádku na 14palcový notebook , vnitřní kapsy na patentky a široký horní otvor , který usnadňuje uložení složeného oblečení bez jeho pomačkání.

Dodává se se dvěma MOLLE kapsami a ramenním popruhem, což z něj dělá obzvláště kompletní zavazadlo ihned po vybalení z krabice.

Návštěvník a jeho specializované úložiště

Examiner na druhou stranu nabízí samostatnou přihrádku na boty , což je skutečná výhoda pro ochranu oblečení před podrážkami. Kapsa na láhev s vodou, natočená pod úhlem 45°, umožňuje rychlý přístup k ní na cestách.

Bezpečná přihrádka na 15palcový notebook a magnetické rukojeti doplňují balíček navržený pro každodenní pohodlí.

Společným rysem obou cestovních tašek je vnější plochá kapsa na zip s ochranou proti krádeži , robustní plastový háček na zavěšení klíčů a úhledná potištěná vnitřní podšívka.

Systém nošení 3 v 1 – ručně pomocí zesílených rukojetí, na rameni nebo na zádech díky polstrovaným popruhům – zaručuje ergonomii přizpůsobenou každé situaci.

Ekologické cestovní tašky navržené pro dlouhou životnost.

Cabaia si vybudovala reputaci na konkrétních a ověřitelných závazcích v oblasti životního prostředí. Značka, vyvinutá v Paříži , je držitelem řady uznávaných certifikací:

  • EVE Vegan Label: produkty zaručeně neobsahují živočišné složky a nejsou testovány na zvířatech
  • Certifikace B-Corp pro vysoké sociální a environmentální standardy
  • Certifikace Oeko-Tex Standard 100 a shoda s REACH zaručující absenci škodlivých chemikálií
  • Certifikace Global Recycled Standard (GRS, č. TE-00321941, Bureau Veritas) s minimálně 50 % recyklovaných materiálů

Výroba probíhá v dílnách certifikovaných SMETA nebo BSCI , což zaručuje přísné etické a sociální postupy. Obal, který je recyklovatelný a neobsahuje žádné jednorázové plasty, tento závazek prodlužuje až do okamžiku vybalení.

Tytotašky mají odhadovanou životnost 30 let a dodávají se s doživotní zárukou a možností výměny v případě vady. Jedná se o udržitelnou investici, která se od jednorázových modelů značně liší.

Škála dostupných barev – vínová, hnědá, černá, modrá, růžová, šedá, zelená, béžová, červená a mnoho dalších – umožňuje každé ženě najít si design, který jí vyhovuje.

Názvy modelů inspirují k cestování: Nice, Reykjavík, Berlín, Wellington nebo dokonce New York.

Základní věci, které si sbalíte do cestovní tašky Cabaia pro úspěšný víkend

Optimalizace plánování cest začíná dobrým výběrem oblečení. Sbalte si dva denní a jeden večerní outfit, spodní prádlo na dva až tři dny, pyžamo a náhradní pár bot.

Široký otvor cestovní tašky umožňuje uložení složeného oblečení bez jeho poškození.

Pro doplňky je systém MOLLE neocenitelný. V závislosti na ročním období do něj můžete vložit šperky, šály, šály nebo dokonce klobouky. V létě si snadno najdou své místo i čepice a sluneční brýle.

Dobře zásobená toaletní taštička je nezbytná: zubní kartáček, zubní pasta, deodorant a koupelové produkty. Pro ty, kteří se líčí, je speciální kosmetická sada s kompletní rutinou péče a odličovačem nutností.

Kufřík pod toaletní stolek Cabaia, kompatibilní s oběma modely, je také praktickým řešením pro centralizaci těchto nezbytností.

  1. Oblečení a boty v hlavní přihrádce
  2. Toaletní potřeby a kosmetická sada v pouzdrech MOLLE
  3. Doklady totožnosti a přenosná elektronická zařízení v kapse s ochranou proti krádeži
  4. Sezónní doplňky ve vnitřních kapsách na patentky

Tyto tašky by se měly čistit ručně vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Vrácení zboží je zdarma do 14 dnů a doprava je zdarma u objednávek nad 50 EUR .

Vrácení zboží je zdarma do 14 dnů a doprava je zdarma u objednávek nad 50 EUR.

Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
