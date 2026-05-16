V letadle by příslušenství mohlo ulevit od necitlivých nohou během dlouhých letů.

Po několika hodinách strávených v sedadle letadla je těžké se zbavit pocitu těžkých nebo necitlivých nohou. Toto nepohodlí je velmi časté na dlouhých cestách, zvláště když se tělo moc nehýbe. Jeden doplněk by mohl zážitek z cestování zcela změnit: kompresní ponožky.
Proč v letadle otékají nohy?
Dálkové lety nejsou vždycky šetrné k krevnímu oběhu. Po několik hodin sedíte s minimálním pohybem, což zpomaluje práci lýtkových svalů. Tyto svaly hrají zásadní roli v návratu krve do srdce. Když jsou méně využívány, zpomaluje se krevní oběh v nohou. Důsledek: může se objevit pocit těžkosti, otoky kotníků nebo brnění.
Ve vzácných případech může toto hromadění krve také podporovat tvorbu sraženiny v hluboké žíle, což je jev nazývaný hluboká žilní trombóza (DVT), někdy přezdívaný „syndrom ekonomické třídy“. Podle Světové zdravotnické organizace se přibližně u jednoho z 6 000 lidí po letu delším než čtyři hodiny rozvinou příznaky související se sraženinou. Riziko zůstává nízké, ale existuje, zejména u některých jedinců, kteří jsou častěji vystaveni sraženině.
Jak fungují kompresní ponožky?
Kompresní ponožky vyvíjejí na nohy postupný tlak: silnější v kotníku a lehčí směrem k lýtku. Tato komprese pomáhá zlepšit krevní oběh a snižuje hromadění krve v nohou. Výsledkem je menší otok, menší pocit těžkých nohou a větší pohodlí při cestování.
Tyto ponožky, které byly dlouho spojovány s lékařstvím, prošly zásadní modernizací. Dnes jsou k dispozici v pohodlnějších materiálech, v různých střizích a stylech, které připomínají klasické ponožky. Jinými slovy, není třeba obětovat svůj styl, abyste se pohodlně cestovali.
Co říkají vědecké studie
Výzkum na toto téma je poměrně slibný. Cochraneova studie aktualizovaná v roce 2021 analyzovala 12 klinických studií zahrnujících téměř 3 000 cestujících, kteří absolvovali lety delší než čtyři hodiny. Výsledky ukazují, že nošení kompresních punčoch významně snižuje riziko asymptomatické hluboké žilní trombózy, tj. sraženin, které nemusí nutně způsobovat viditelné příznaky.
Konkrétně z 1 000 cestovatelů, kteří nenosili kompresní ponožky, se tento typ trombózy rozvinul přibližně u 10. Mezi těmi, kteří je nosili, toto číslo kleslo na přibližně 1 z 1 000. Vědci však poukazují na to, že závažné komplikace, jako jsou plicní embolie, zůstávají v tomto typu studie velmi vzácné a obtížně statisticky měřitelné.
Dobré návyky pro pohodlnější cestování
Kompresní ponožky mohou být užitečné, ale fungují ještě lépe v kombinaci s několika jednoduchými návyky.
- Během dlouhého letu nezapomeňte pravidelně vstávat a procházet se uličkou, i kdyby to mělo být jen na pár minut.
- Kroužení kotníků nebo stahování lýtek vsedě také pomáhá stimulovat krevní oběh.
- Důležitou roli hraje i hydratace: dostatečné pití vody může tělu pomoci lépe se s cestou vyrovnat.
Naopak, setrvání v klidu po celé hodiny se zkříženýma nohama není ideální pro krevní oběh.
Užitečný doplněk bez tlaku a soudních příkazů
Samozřejmě ne každý prožívá dlouhé lety stejně. Někteří lidé cestují bez zvláštních obtíží, zatímco jiní rychle zjistí, že mají těžké nebo citlivé nohy. Kompresní ponožky proto nejsou nutností ani nezbytnou součástí „dobré cesty“. Představují pouze další možnost, jak se postarat o své pohodlí a tělo během delších cest.
U osob s anamnézou žilních problémů, těhotenstvím, nadváhou nebo známými problémy s krevním oběhem se před dlouhým letem stále doporučuje lékařská konzultace.
Stručně řečeno, malý, diskrétní doplněk, kompresní ponožky, by se mohly stát jedním z nejlepších spojenců v příručním zavazadle.