Spaní místo prohlídky památek: proč se „spánková turistika“ prosazuje

S blížícími se letními prázdninami přitahuje stále více Francouzů nový cestovní trend: „spánková turistika“. Koncept ? Cestovat ne za účelem návštěvy města nebo země, ale jednoduše za účelem dohnání zameškaného spánku. Tento přístup vypovídá o únavě, kterou si pracující lidé v posledních letech nahromadili.
Co přesně je „spánková turistika“?
„Spánková turistika“ – doslova „turistika za účelem spánku“ – označuje typ dovolené, která je zcela navržena kolem jediného cíle: umožnit cestovatelům lépe spát. Myšlenka je jednoduchá a radikální: místo toho, aby si rekreanti brali volno na „věci“, využívají ho k doplnění spánkového deficitu nahromaděného v průběhu roku.
Tento koncept, který se zrodil před dvěma nebo třemi lety v několika zemích, se od té doby rozšířil. Nyní jej lze nalézt v Severní Americe, Asii, Skandinávii, Švýcarsku, Španělsku a dokonce i ve Francii, kde se několik podniků začalo etablovat v této obzvláště slibné oblasti.
Proč se tento trend objevuje právě teď?
Nadšení pro tento trend není náhodné. Podle několika nedávných studií Francouzi spí v průměru 6 hodin a 41 minut za noc – což je číslo hluboko pod 7 až 9 hodinami doporučenými odborníky pro dospělého. K tomuto chronickému nedostatku spánku se přidávají dobře zdokumentované důsledky dlouhodobé práce na dálku, času stráveného u obrazovek a pracovního stresu na kvalitu spánku.
Důsledek: rostoucí část populace uvádí, že je neustále vyčerpaná – a představa „aktivní“ dovolené, kdy musíte navštěvovat, chodit, plánovat a spěchat z jednoho muzea do druhého, už neláká každého. Pro mnohé nyní odjezd znamená především odpočinek.
Ubytování navržené do nejmenších detailů
Na straně nabídky si zařízení konkurují v nabídce pobytů na míru. Luxusní hotely, odlehlé chaty v přírodě, specializované pobyty nebo kliniky léčebného spánku: každý formát si nyní nachází svou klientelu.
Samotné pokoje jsou navrženy jako regenerační kokony. Luxusní matrace, polštáře vyrobené na míru, prostěradla z přírodních vláken, dokonale odhlučněné pokoje ponořené do naprosté tmy díky technickým zatemňovacím žaluziím. Vše je navrženo tak, aby tělo mohlo během několika nocí znovuobjevit hluboký a regenerační spánek.
Zdravotní prohlídky, jóga a speciální menu
Kromě pouhého materiálního pohodlí nyní některé podniky nabízejí skutečně komplexní programy. V nabídce jsou meditační a jógové lekce pořádané na konci dne, cílené bylinné čaje podporující spánek, lehká večeře přizpůsobená chronobiologii a dokonce i kompletní vyšetření prováděná spánkovými lékaři k identifikaci základních příčin nespavosti.
Některé luxusní pobyty jdou ještě dál a nabízejí biologické analýzy, personalizované následné vyšetření nebo dechové techniky. To vše proto, abyste odcházeli nejen odpočatí, ale také lépe vybaveni k udržení dobrého spánku každý den.
Pokud je „spánková turistika“ stále lákavá, je to proto, že reaguje na hlubokou a kolektivní potřebu: potřebu dopřát tělu i mysli pauzu ve světě, který to už neumožňuje. A v konečném důsledku nám připomíná, že nejlepší dovolené nejsou vždy ty, ze kterých se vracíme s nejvíce vzpomínkami – ale někdy ty, ze kterých se jednoduše vracíme osvěžení.