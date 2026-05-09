Porodní turistika: proč se stále více nastávajících matek rozhoduje rodit v zahraničí

Porod v zahraničí, aby vaše dítě získalo druhou státní příslušnost: to je princip „porodní turistiky“. Tato praxe, popularizovaná na sociálních sítích, je stejně fascinující jako rozděluje veřejné mínění. Protože za obrazy „rajských porodnic“ a „dalších pasů“ může být realita mnohem složitější.
Co přesně je „porodní turistika“?
Porodní turistika zahrnuje cestování do jiné země za účelem porodu a získání občanství daného narozením. V některých zemích, jako je Kanada, Spojené státy, Brazílie a Mexiko, dítě narozené v jejich hranicích automaticky získává státní příslušnost dané země.
Pro některé rodiče by tato strategie nabídla jejich dítěti více příležitostí nebo by dokonce usnadnila získání práva k pobytu. Na sociálních sítích některá videa prezentují porodní turistiku jako jakousi „administrativní zkratku“. Tento zpřehledněný pohled na tento jev však zdaleka neodráží plnou realitu porodu daleko od domova.
Praxe, která vyvolává kritiku
Z etického hlediska je toto téma kontroverzní. Několik zdravotnických pracovníků zpochybňuje tuto praxi využívání porodu jako prostředku k získání určitých administrativních výhod.
Porodní asistentka a sofroložka Camille Carrel nám také připomíná , že porod v zahraničí není zdaleka triviální zkušenost. Zdůrazňuje, že některé ženy se v této situaci ocitají z nutnosti, zejména když uprchnou ze své země nebo následují partnera v zahraničí. V těchto případech může být vykořenění obzvláště obtížné, zejména v tak intenzivním období, jako je těhotenství.
Lékařské následné sledování je někdy složitější
Kromě administrativních problémů porodní turistika nastoluje také otázku lékařské péče. Během těhotenství se obecně doporučuje doprovázet pacientku stejným zdravotnickým pracovníkem, aby se vybudoval vztah založený na důvěře a zajistila se konzistentní péče.
Když nastávající matka jede rodit do zahraničí, může se tento proces více roztříštit. Než najdete tým, se kterým se budete cítit dobře, může být nutné se poradit s několika odborníky. A především, ne všechny země mají k porodu stejný přístup.
Praxe se v jednotlivých zemích velmi liší
Lékařské metody, postupy péče a dostupné zdroje se v jednotlivých zemích značně liší. Například v Brazílii jsou císařské řezy obzvláště běžné. V jiných zemích mohou být některé postupy, které jsou rozšířené ve Francii, méně dostupné nebo dokonce neexistují. To platí zejména pro kurzy přípravy na porod. Ve Francii je v rámci péče o těhotné nabízeno a hrazeno několik sezení. Jinde může být tato podpora mnohem omezenější.
Totéž platí pro epidurál, který není systematicky nabízen všude. Před takovým rozhodnutím je proto nezbytné důkladně prozkoumat místní lékařské postupy a ověřit, zda splňují vaše potřeby a porodní plán.
Daleko od milovaných, někdy osamělý zážitek
Porod v zemi, o které toho moc nevíte, může mít také značný emocionální dopad. Pobyt daleko od rodiny, přátel nebo známých rutin může během těhotenství a po porodu zesílit pocity izolace.
Odborníci také poukazují na to, že kulturní šok a pocit vykořeněnosti patří mezi faktory, které mohou negativně ovlivnit morálku po porodu. Jazyková bariéra může také komplikovat komunikaci se zdravotnickým personálem a tento pocit izolace posílit.
Každá cesta zůstává jedinečná
Ačkoli je porodní turistika žhavým tématem, je důležité si uvědomit, že ne všechny ženy, které rodí v zahraničí, tak činí proto, aby získaly další občanství. Některé následují své partnery v rámci expatriace, jiné prchají z extrémně obtížných situací nebo si jinde znovu budují život.
A stejně jako u všech rozhodnutí souvisejících s mateřstvím, neexistuje jediný správný způsob, jak prožít těhotenství nebo porod. Každá nastávající matka se vyrovnává se svým vlastním příběhem, potřebami, tělem a omezeními. Nejdůležitější je cítit se slyšet, podporovat a bezpečně, bez ohledu na zemi, kde se vaše dítě narodí.
Stručně řečeno, porodní turistika je fascinující i podněcující k zamyšlení, protože se dotýká velmi citlivých témat: mateřství, identity, rodiny a nerovností mezi zeměmi. Zatímco někteří ji vnímají jako příležitost nabídnout svému dítěti více možností, odborníci nám připomínají, že porod v zahraničí vyžaduje značnou lékařskou, emocionální a logistickou přípravu. Každá mateřská cesta je jedinečná a nejdůležitější je, aby nastávající matky mohly tuto fázi prožít v respektujícím prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.