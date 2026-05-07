„Je to levnější než náš starý život“: tito cestující si zvolili trvalou plavbu

Co kdyby odchod do důchodu znamenal zastávky, západy slunce nad oceánem a vždy sbalené kufry? Takovou volbu učinili Lanette a Johan Canen, pár kolem 55 let, kteří se rozhodli vyměnit svůj každodenní život na Havaji za život na palubě rezidenční výletní lodi. Dobrodružství, které fascinuje stejně jako inspiruje ke snům.
Plovoucí dům na příštích 15 let
Lanette a Johan nyní žijí na palubě lodi Villa Vie Odyssey, která je navržena tak, aby několik let obeplula zeměkouli. Na jejich kajutu je poskytována 15letá záruka, což z lodi dělá skutečný plovoucí domov. Itinerář lodi je ohromující: 425 přístavů ve 147 zemích, rozložených během přibližně tří a půl roku. Život plný zastávek, objevů a neustále se měnící krajiny.
Na palubě si pár užívá také velmi strukturovaný denní režim. Jídlo, pití, Wi-Fi, úklid a praní prádla jsou zahrnuty v ceně. Toto uspořádání jim umožňuje cestovat a zároveň minimalizovat materiální omezení.
„Lidé si myslí, že jsme bohatí.“
Nejvíce překvapivá na jejich příběhu je finanční stránka věci. Před tímto novým životem žili Lanette a Johan na Havaji, místě známém svými obzvláště vysokými životními náklady. Podle nich by je život na této lodi nakonec stál méně než jejich předchozí život na souši.
Johan shrnuje jejich volbu frází, která se hojně šíří na sociálních sítích: mnoho lidí si představuje, že k trvalému bydlení na výletní lodi musíte být milionářem, zatímco podle jejich názoru je toto řešení levnější než jejich předchozí nájemné a denní výdaje. Pár také vysvětluje, že předtím, než se pustili do tohoto nového dobrodružství, prodali svou autopůjčovnu.
Lehčí a méně přeplněný život
Kromě samotné cesty si Lanette a Johan říkají, že si chtěli především zjednodušit každodenní život. Už žádné hromadění majetku, údržba domu ani zatěžování se povinnostmi, které považovali za nepřiměřené. Jejich nový život je založen spíše na zážitcích než na majetku. Říkají, že si váží toho, že mohou prozkoumat několik zemí, aniž by si museli na každé zastávce znovu balit kufry.
Od svého odjezdu již prozkoumali destinace jako Španělsko, Portugalsko, Gibraltar a Galapágy. Pro některé představuje tato myšlenka naprosté svobody téměř moderní fantazii: vidět svět a přitom si udržet mobilní „domov“.
Životní styl, který fascinuje… ale zároveň rozděluje
Jejich každodenní život vyvolává na sociálních sítích spoustu reakcí. Někteří uživatelé internetu o takovém dobrodružství sní a snadno si představují, že by všechno opustili a žili na moři. Jiní jsou skeptičtější. Nedostatek prostoru, vzdálenost od rodiny, lékařská péče a omezený životní styl vyvolávají obavy. Kritika se vztahuje i na dopad plaveb na životní prostředí.
Ekologické skupiny již několik let odsuzují silné znečištění způsobené výletními loděmi a považují je za jedny z nejvíce znečišťujících plavidel na světě. V průměru jedna výletní loď vypustí přibližně 20 000 tun CO2 ročně, což odpovídá ročním emisím 10 000 aut. I když tyto lodě kotví, nadále produkují značné znečištění: výletní loď zastavená na hodinu vypustí tolik, kolik vypustí asi 30 000 vozidel jedoucích nízkou rychlostí. Tato čísla pravidelně přiživují debatu o tomto druhu cestovního ruchu, který je stále více kritizován za svůj dopad na životní prostředí.
Nakonec, navzdory kritice, Lanette a Johan říkají, že své volby nelitují. Pro ně tato trvalá plavba představuje především jiný způsob života a užívání si času. Jedna věc je jistá: dlouholetý život na moři nenechá nikoho lhostejným.