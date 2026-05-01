Cestování během těhotenství vyvolává mnoho oprávněných otázek. U naprosté většiny nekomplikovaných těhotenství je létání během těhotenství zcela proveditelné.
Žádné mezinárodní nařízení nezakazuje těhotným ženám létat. Rozhodnutí závisí na stádiu těhotenství, celkovém zdravotním stavu ženy a případných porodnických komplikacích.
Vzhledem k tomu, že každé těhotenství je jedinečné, je před jakýmikoli cestovními plány nezbytný osobní lékařský posudek .
Je nebezpečné létat letadlem během těhotenství?
Hlavním rizikem spojeným s cestováním letadlem během těhotenství zůstává žilní tromboembolie . Dlouhodobá nehybnost, dehydratace a změny ve srážlivosti krve související s těhotenstvím toto riziko zvyšují.
Dálkové lety trvající více než čtyři hodiny vyžadují zvýšenou ostražitost.
Mohou se objevit i další nepříjemné vedlejší účinky. Suchý vzduch v kabině podporuje dehydrataci, zhoršuje stávající nevolnost nebo únavu. Bolest dolní části zad se často zhoršuje při delším sezení.
Kolísání tlaku může zhoršit gastroezofageální reflux, který je během těhotenství běžný.
Tato rizika však zůstávají s vhodnými preventivními opatřeními zvládnutelná. Nepředstavují systematickou kontraindikaci cestování letadlem, s výhradou individuálního posouzení zdravotní situace.
V jaké fázi těhotenství můžete cestovat letadlem?
První čtvrtletí: doporučuje se opatrnost
Během prvního trimestru se kvůli nevolnosti, únavě a riziku potratu nedoporučují dlouhé cesty.
Dehydratace, zhoršená opakovaným zvracením, je dalším rizikovým faktorem. Doporučujeme volit přímé a krátké cesty.
Druhé čtvrtletí: ideální okno
Druhý trimestr , často nazývaný zlatým obdobím těhotenství , představuje nejlepší čas na cestování. Nevolnost ustupuje, energie se vrací a velikost břicha zůstává střední.
Ideální období je mezi 18. a 24. týdnem .
Třetí čtvrtletí: rostoucí omezení
Od třetího trimestru se omezení zpřísňují. Zvyšuje se riziko předčasného porodu a zesiluje se otok dolních končetin.
Obecně se doporučuje vyhýbat se létání po 37. týdnu těhotenství.
Jaké jsou kontraindikace a situace, kdy je třeba se létání vyhnout?
Některé zdravotní stavy jsou formální kontraindikací létání.
Mezi hlavní patří hrozba předčasného porodu s pravidelnými kontrakcemi, hemoragická placenta previa, preeklampsie nebo nekontrolovaný vysoký krevní tlak.
K tomu se přidává těžká anémie s hemoglobinem pod 8 g/dl, nekontrolovaný gestační diabetes, akutní infekce, závažné ORL patologie, jako je sinusitida nebo otitida, a anamnéza žilní tromboembolie bez odpovídající profylaxe.
Některé situace vyžadují odložení odjezdu:
- Nedávné nebo nevysvětlitelné krvácení z genitálií
- Pravidelné děložní kontrakce
- Ruptura plodové vody
- Nevysvětlitelná horečka nebo příznaky infekce močových cest
- Nekompenzovaná cukrovka nebo nestabilní vysoký krevní tlak
Pozornost si zaslouží i destinace, které nejsou doporučovány. Oblastem s rizikem infekčních onemocnění, jako je vir Zika , malárie nebo horečka dengue, je třeba se za každou cenu vyhnout.
K tomuto seznamu se přidávají izolované oblasti bez přístupu k porodnictví, destinace ve velmi vysokých nadmořských výškách nad 3 658 metrů a oblasti s intenzivními horky zvyšujícími riziko dehydratace.
Zásady leteckých společností a požadované dokumenty
Většina leteckých společností přijímá těhotné ženy do 36. týdne v případě jednoho těhotenství a do 32. týdne v případě vícečetného těhotenství.
Výzkumníci z Královské akademie porodníků a gynekologů ve Spojeném království potvrzují tato omezení jako referenční doporučení.
Zásady se však liší v závislosti na dopravci:
- Ryanair : od 28. týdne je povinné doklad o způsobilosti k létání; létání je po 36. týdnu u těhotenství s jedním dítětem zakázáno.
- easyJet : možné do konce 35. týdne u jednočetného těhotenství, do 32. týdne u vícečetného těhotenství
- Air France : nevyžaduje se žádná omezení ani lékařské schválení
- Letecká přeprava : možná až 35 týdnů bez omezení, lékařské potvrzení nutné mezi 36. a 38. týdnem.
- United Airlines : Po 36. týdnu těhotenství je nutné lékařské potvrzení, vydané 72 hodin před odletem.
Doporučujeme vám ověřit si podmínky každé společnosti před provedením jakékoli rezervace.
Mezi nezbytné lékařské dokumenty patří lékařské potvrzení datované 7 až 10 dní před odjezdem, těhotenská knížka a potvrzení s uvedením očekávaného data porodu .
Příprava na cestu: základní kroky a pojištění
Před jakýmkoli odjezdem je nezbytné systematicky se poradit s gynekologem, porodní asistentkou nebo praktickým lékařem.
Tato předcestovní konzultace umožňuje posouzení zdravotního stavu, screening kontraindikací a získání potvrzení o absenci zdravotních kontraindikací .
Mezi nezbytné kroky patří aktualizace těhotenské dokumentace, získání receptů na kompresní punčochy a projednání kompatibilních vakcín.
Pokud jde o administrativní postupy, doporučuje se ověřit si podmínky zrušení letů a identifikovat porodnice v blízkosti vaší destinace. Poznamenání si místních tísňových čísel zvyšuje bezpečnost cestování.
Zvláštní pozornost si zaslouží cestovní pojištění . Je nezbytné ověřit si těhotenskou doložku a podmínky krytí pro případ zdravotních komplikací nebo předčasného porodu.
Některé smlouvy vylučují výdaje spojené s těhotenstvím po 28. týdnu , nebo dokonce od 32. týdne. Těhotenství v důsledku IVF nebo vícečetných těhotenství vyžadují zvýšenou ostražitost ohledně výjimek z pojištění .
Osvědčené praktické tipy pro příjemný let během těhotenství
Volba sedadla u uličky usnadňuje časté pohyby a pravidelnou chůzi.
Bezpečnostní pás musí být nastaven pod břichem, nikdy ne přes něj. Bederní polštář výrazně zlepšuje pohodlí při delším sezení.
Stále se doporučuje nošení volného oblečení a snadno nazouvací obuvi, protože nohy a chodidla ve výšce otékají.
Prevence žilní trombózy spočívá na několika pilířích:
- Noste kompresní punčochy (20-30 mmHg) od rána v den cesty
- Cviky na flexi a extenzi kotníku a šlapání vsedě
- Vstaňte a projděte se uličkou každých 60 až 90 minut
- Vyhněte se křížení nohou
Je nezbytné dodržovat hydrataci v malých dávkách. Vyhýbejte se alkoholu, nadměrné konzumaci kávy a syceným nápojům. Lehké svačiny, jako jsou krekry, zázvor nebo máta, mohou pomoci zmírnit nevolnost.
Bezpečnostní brány používají rádiové vlny, které jsou pro dítě bezpečné. Ruční prohlídka však zůstává právem, které lze uplatnit.
V případě kontrakcí, krvácení, bolesti na hrudi nebo prasknutí plodových obalů je nezbytné okamžitě informovat posádku.
Dálkové lety a vícečetná těhotenství: zvláštní případy
Dálkové lety zvyšují riziko žilní tromboembolie a vyžadují zvýšenou ostražitost. Prioritou se stává hydratace, pravidelná mobilizace a nošení kompresních punčoch.
Zvládání jet lagu často narušuje už tak křehký spánkový režim. Postupné úpravy rozvrhu několik dní před odjezdem vám pomohou lépe se zotavit.
Mezipřistání nabízí příležitost k socializaci, ale zvyšují celkovou únavu. U vícečetných těhotenství letecké společnosti stanovují omezení od 32. týdne nebo i dříve.
Vzhledem k výrazně vyššímu riziku předčasného porodu je před jakýmkoli rozhodnutím o cestě nezbytná specializovaná porodnická znalost .
Jiné způsoby dopravy během těhotenství
Řízení vozidla s sebou nese svá vlastní omezení. Cesty přesahující 300 km se nedoporučují. Přestávky každou hodinu omezují únavu a snižují riziko trombózy.
Je třeba se vyhýbat nerovným silnicím a bezpečnostní pás by měl být vždy nastaven pod břichem.
Vlak je jedním z nejvhodnějších dopravních prostředků během těhotenství. Volba místa u uličky a pravidelné vstávání účinně zabraňuje riziku žilní trombózy.
Většina lodních společností odmítá v případě plaveb těhotenství staršího 24 týdnů . Některé akceptují těhotenství až do 32 týdnů s lékařským potvrzením.
Riziko mořské nemoci se během těhotenství zvyšuje. Před provedením jakékoli rezervace je nezbytné zajistit přítomnost lékaře na palubě.
Vaše práva na základě mé zkušenosti jako těhotné cestující
Těhotné cestující požívají stejné ochrany jako ostatní cestující podle evropského nařízení EU261 .
V případě významného zpoždění nebo zrušení spoje lze požadovat odškodnění až do výše 600 eur . Toto právo není dotčeno těhotenstvím.
Letecké společnosti jsou povinny poskytnout přednostní asistenci při nástupu do letadla , vhodné ubytování s jídlem a na vyžádání asistenci s invalidním vozíkem.
Mohou oprávněně odmítnout nástup na palubu po uplynutí lhůty nebo bez požadované lékařské dokumentace, ale jakákoli diskriminace založená výhradně na těhotenství zůstává zakázána.
V případě narušení letu pečlivé zdokumentování všech zpoždění a dodatečných výdajů posiluje váš nárok na odškodnění. Těhotenství proto může vést ke specifickým potřebám, které odůvodňují zvýšenou podporu.
Předvídání těchto situací uchováním všech podpůrných dokumentů je rozumný přístup pro cestování s klidem.