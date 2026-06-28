Kurzy přežití: pomíjivý módní výstřelek, nebo nový způsob cestování?

Místo odpočinku pod palmami se fanoušci Mika Horna a dalších ambiciózních Robinsonů učí rozdělávat oheň v extrémních podmínkách a přežívat v nehostinném prostředí. V poslední době prudce vzrostl počet rezervací na kurzy přežití, jako by se lidé připravovali na bezprostřední katastrofu. Je to tedy jen pomíjivý módní výstřelek, nebo skutečná alternativa k tradičním dovoleným na lehátkách?
Kurzy přežití, trendy praxe
Co kdybyste se na svou příští dovolenou vydali ztratit v lese jen s nejnutnějšími věcmi a jednoduchým kompasem? Co kdybyste si místo ponoření se do hotelového bazénu s výhledem na oceán rozdělali oheň jako pravěcí lidé a spali v provizorním přístřešku postaveném z pár větví? Tyto výlety, které vytvářejí iluzi, že jste součástí seriálu „Ztraceni“ nebo účasti na filmu „Survivor“, přitahují davy.
Zatímco ti, kteří touží po pohodlí a all-inclusive balíčcích , tráví dovolenou opalováním se a popíjením koktejlů z kokosových ořechů, MacGyverovi v srdci trénují na apokalypsu. Zdokonalují svou vynalézavost a jako průvodce si nesou pouze batoh a mapu. A to zdaleka není okrajová aktivita, kterou si rezervují pouze pesimističtí konspirační teoretici. Podle statistik se každoročně účastní kurzu přežití přibližně 10 000 lidí v rámci zhruba 1 500 kurzů pořádaných ve Francii.
Nostalgičtí po skautských táborech, milovníci přírody a vyhledávači vzrušení se do těchto programů hrnou v naději, že z týdne vyjdou jako zralejší a připravenější lidé na konec světa. Tyto programy, které slibují proměnu účastníků v lepší verze sebe sama a zvýšení jejich přizpůsobivosti, nenechávají prostor pro odpočinek. Zdokonalují si smysl pro orientaci, staví vodní filtry z jakýchkoli dostupných materiálů a spí na holé zemi po boku hmyzu. Pro některé to hraničí s čistým masochismem, zatímco pro ty, kteří se nejvíce podílejí, je to cenná, ba až zásadní, poučná zkušenost.
Argumenty předložené jeho následovníky
Kurzy přežití, navzdory svému poněkud primitivnímu a kultovnímu image, v první řadě prosazují návrat k základům v době, kdy je každý čin asistován. Účastníci v konečném důsledku znovuobjevují životy našich předků lovců a sběračů, kteří neměli jinou možnost než být soběstační. Útěchu nacházejí v jednodušším, méně materialistickém způsobu života.
Jistě, jsou vystaveni proměnlivým povětrnostním podmínkám, musí se přizpůsobit velmi základnímu, ne-li žádnému, pohodlí a jíst, co najdou, a dávat si pozor, aby se neotrávili. Zároveň však podstupují vítaný digitální detox, učí se naslouchat svým instinktům, rozvíjejí si soběstačnost v lesích hemžících se nebezpečím a trénují svou mysl od rána do večera.
Samozřejmě je tu také blízkost přírody, oáza klidu, která se může rychle stát dějištěm všech našich obav, zejména v případě invaze rudých mravenců, obřích pavouků nebo nevysvětlitelných zvuků uprostřed noci. To jsou hlavní výhody zmiňované na webových stránkách věnovaných této iniciaci přežití, hodné sci-fi.
Náročné pobyty, které nejsou vždy dobře kontrolovány
Tyto kurzy přežití, hardcore verze městských únikových her a bivakovacích výletů, oslovují ty, kteří mají rádi výzvy, nadšence dystopie a rodiny hledající zážitky pro utužení vztahů. Přestože účastníci nejsou ponecháni sami sobě a jsou doprovázeni průvodci, tyto výlety, které spíše než příjemný únik připomínají vojenský výcvik, nepodléhají žádnému specifickému francouzskému zákonu.
„Dnes, když chci uspořádat kurz windsurfingu nebo boxu ve městě vedle mého domova, potřebuji státem vydanou licenci. Na druhou stranu, když chci vzít deset lidí do přírody a donutit je sníst jakoukoli rostlinu, zatímco budu tvrdit, že jsem specialista, můžu to udělat bez licence,“ naříká antropolog Mathieu Burgalassi na stránkách Geo .
Takže se můžete rychle ocitnout s cizincem, který se prohlašuje za vůdce smečky a jehož znalosti o přírodě pocházejí výhradně z internetových tutoriálů. „Po několika měsících v těchto kruzích mě naučili, jak škrtit lidi zezadu lanem,“ dodává expert, který strávil čtyři roky ponořený do těchto údajně otužujících kurzů přežití. Kurzy přežití jsou také společným místem pro začínající maskulinisty a konspirační teoretiky. Někdy se používají jako nástroje propagandy.
Kurzy přežití, mnohem náročnější a přísnější než orientační běh našeho dětství, tak mohou být prospěšné „v případě“, že by došlo k bezprecedentní tragédii nebo krizi. I když se však podobají „iniciačnímu rituálu“, stále vyžadují určité právní úpravy.