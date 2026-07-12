Jak si vybrat nejlepší sedadlo na dlouhém letu

Několikahodinový let je dobrodružství… ale také skutečná zkouška pohodlí. Dobrou zprávou je, že výběr sedadla může změnit váš zážitek z létání. Ať už sníte o spánku, pravidelném pohybu nebo prostě jen o klidném cestování, několik tipů vám pomůže najít sedadlo, které vám nejlépe vyhovuje.
Okénko nebo ulička: vše záleží na vašich zvyklostech
Velká debata vždy začíná touto otázkou: okénko, nebo ulička?
- Sedadlo u okna oslovuje cestovatele, kteří si rádi vychutnávají krajinu, opírají se o zeď a spí, nebo si prostě jen přejí trochu klidu a ticha. Pokud si však chcete protáhnout nohy, budete muset požádat sousedy, aby vstali.
- Sedadlo u uličky je ideální, pokud rádi pravidelně vstáváte, procházíte se nebo se protahujete, aniž byste rušili zbytek řady. Spíše vás však budou rušit ostatní cestující nebo palubní průvodčí.
- Pokud jde o prostřední sedadla, ta často zůstávají nejméně oblíbená, a to především proto, že nabízejí méně osobního prostoru.
Nejprostornější sedadla: nejlepší nabídky, které byste měli znát
Pokud je vaší prioritou získat pár drahocenných centimetrů pro nohy, některá místa stojí za to se podívat.
- Řady u nouzových východů obecně nabízejí velkorysejší prostor.
- Sedadla instalovaná za přepážkou, nazývanou také „bulkhead“, také poskytují značný prostor pro nohy vpředu.
Tato sedadla však mají i některé unikátní vlastnosti. Loketní opěrky jsou někdy pevné a příruční zavazadla je často nutné během vzletu a přistání ukládat do přihrádek nad hlavou. To je třeba zvážit v závislosti na vašich cestovních zvyklostech.
Oblasti, kterým se vyhnout, pokud hledáte klid a pohodu
Ne všechna sedadla poskytují stejnou úroveň pohodlí.
- Sedadla poblíž toalet nebo kuchyňek bývají často rušnější, s pravidelnými příchody a odchody a větším hlukem.
- Poslední řady mohou být také méně příjemné, zejména proto, že některá sedadla se méně sklápějí nebo se nacházejí v blízkosti těchto rušných oblastí.
- Naopak sedadla umístěná nad křídly nabízejí méně nerušený výhled, ale často je ocení cestující citliví na turbulence, protože tato část letadla je obecně stabilnější.
Malá rada: rezervujte si hned!
Nejžádanější sedadla rychle mizí. Proto si ihned po zakoupení letenky nebo po zahájení online odbavení nezapomeňte vybrat sedadlo, pokud je tato možnost k dispozici. Některé letecké společnosti si účtují poplatky za nejpohodlnější sedadla. U letů trvajících několik hodin se tento příplatek může vyplatit, pokud chcete cestovat v optimálním pohodlí.
Vybírejte podle svých potřeb… ne podle potřeb ostatních
Ideální sedadlo není pro každého stejné.
- Pokud doufáte, že budete prospat velkou část cesty, sedadlo u okna mimo chodby bude často vynikající volbou.
- Pokud rádi pravidelně vstáváte nebo cestujete s malým dítětem, může být praktičtější sedadlo u uličky nebo řada sedadel s přepážkou.
Před rezervací může být také užitečné prostudovat si rozložení kabiny vašeho letu pomocí specializovaných webových stránek, které uvádějí silné a drobné nevýhody jednotlivých sedadel.
Nakonec neexistuje nic jako dokonalé sedadlo, ale spíše sedadlo, které vyhovuje vašim potřebám. Někteří cestovatelé přísahají na sedadlo u okna, zatímco jiní dávají přednost uličce. Klíčem je vybrat si sedadlo, kde se budete cítit pohodlně po celou dobu cesty. Protože na dlouhém letu může pár minut strávených výběrem správného sedadla znamenat velký rozdíl, jakmile budete ve vzduchu.