Podle studie by tyto destinace byly ideální pro cestování sólo.

Cestování sólo je stále atraktivnější pro lidi hledající svobodu a nové objevy. Před rezervací letenky však často vyvstává jedna otázka – zejména u žen: bezpečnost. Mezinárodní studie zdůrazňuje několik destinací proslulých svou stabilitou, které nabízejí uklidňující prostředí pro vydání se na dobrodružství s naprostým klidem.
Island, ideální destinace pro sólové cestovatele
Pokud jde o klidné destinace, Island se opět ukazuje jako nejlepší volba. Podle Globálního indexu míru 2026, který zveřejňuje Institut pro ekonomiku a mír , si země udržuje první místo již devatenácté rok po sobě.
Tato odlišnost je z velké části způsobena velmi nízkou mírou kriminality a absencí stálé armády. V místních podmínkách se to promítá do pocitu klidu, ať už ve městech nebo uprostřed divoké krajiny. Silnice jsou dobře udržované, možnosti ubytování jsou bohaté a cestování se snadno zajišťuje – to vše jsou výhody pro poznávání země vlastním tempem.
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Slovinsko, mikrokosmos Evropy čekající na objevení
Slovinsko, které se umístilo na čtvrtém místě v žebříčku, vyniká jako vynikající volba pro ty, kteří chtějí cestovat po Evropě. Jeho hlavní výhodou je kompaktní rozloha, která umožňuje snadné cestování z pulzujícího hlavního města do zelených hor nebo na pobřeží Jaderského moře.
Cesty zůstávají relativně krátké, což omezuje cestování v pozdních nočních hodinách a usnadňuje plánování výletu. Ideální destinace pro vychutnání si krásné rozmanité krajiny, aniž byste museli trávit hodiny v dopravě.
Nový Zéland, ideální pro dlouhé pobyty
Nový Zéland, který se v roce 2026 umístil na druhém místě v Globálním indexu míru, zůstává špičkovou volbou pro dobrodružné cestovatele. Země je obzvláště ceněna pro svou infrastrukturu přizpůsobenou nezávislým cestovatelům s širokým výběrem hostelů a přátelského ubytování.
Cestování sólo je tam dobře zavedenou kulturou, která podporuje setkávání a výměny. Další významnou výhodou je, že angličtina je úředním jazykem, což zjednodušuje každodenní úkony a dopravování.
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Užitečná klasifikace, ale taková, kterou je třeba interpretovat s nuancemi.
I když je toto hodnocení vynikajícím ukazatelem, nemělo by být považováno za absolutní záruku. Globální index míru měří především celkovou stabilitu zemí a bere v úvahu kritéria, jako jsou konflikty, militarizace a vnitřní napětí. Nemusí však nutně odrážet pocity nebo každodenní zkušenosti někoho, kdo cestuje sám. Každá destinace má své vlastní jedinečné charakteristiky a zážitek se může lišit v závislosti na itineráři, místních zvycích a profilu cestovatele.
Dobré reflexy zůstávají nezbytné.
I v zemích s nejvyšším hodnocením může několik opatření pomoci zajistit klidnější cestu. Před odjezdem je vhodné seznámit se s oficiálními cestovními doporučeními, sdílet svůj itinerář s přítelem nebo členem rodiny a pokud možno dorazit během dne. Seznámení se s místními zvyky vám také pomůže co nejlépe využít váš pobyt.
Toto hodnocení v konečném důsledku slouží především jako výchozí bod pro výběr vaší další destinace. Připomíná nám, že neexistuje jediné pravidlo pro cestování sólo: podmínky se mohou v jednotlivých zemích značně lišit. S řádnou přípravou a informacemi se můžete vydat na cestu s větším klidem a plně si užít své dobrodružství.