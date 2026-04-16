Cestování žen sólo se nyní stává skutečným společenským trendem. Podle Světové organizace cestovního ruchu cestovalo v roce 2017 sólo 138 milionů žen , oproti 54 milionům o tři roky dříve.
Meteorický vzestup, který odráží hlubokou touhu: odejít svobodně, vlastním tempem, bez kompromisů. Motivací je mnoho – žízeň po svobodě , hledání nezávislosti , touha najít sám sebe, touha otestovat své limity a získat sebevědomí.
IFOP dále odhaluje, že 66 % francouzských žen přebírá větší odpovědnost za organizaci dovolené než jejich partneři . Cestování sólo se tak stává plnohodnotným aktem emancipace.
Tento článek hledá nejlepší destinace, od Evropy přes Asii k jejím nejbližším protinožcům, pro všechny, kteří se chtějí do toho pustit.
Evropská hlavní města jsou nejlepší volbou pro cestování o samotě s naprostým klidem.
Jet poprvé o samotě se může zdát skličující. Některé destinace však boří bariéry s překvapivou snadností.
Evropská hlavní města patří mezi nejlepší možnosti pro první sólovou cestu žen: efektivní doprava, ubytování dostupné pro všechny rozpočty a hluboce zakořeněný respekt k ženám cestujícím samy .
Kodaň a Stockholm, královny severských zemí
Kodaň vyniká zejména. Dánské hlavní město, které se řadí mezi 10 nejlepších na světě z hlediska bezpečnosti, láká svým klidem, a to i večer.
Můžete se bez sebemenších obav projíždět na kole a procházet se osvětlenými ulicemi Nyhavnu s neobvyklým klidem. Putování tam je téměř uměním života.
Stockholm a severské země obecně nabízejí srovnatelné výhody. Čistota, bezchybná organizace, přirozená vstřícnost: ženy se mohou pohybovat samy bez zjevných omezení.
Pocit bezpečí je tam silný a hmatatelný. Pro cestovatelky , které chtějí spojit poznávání měst a klid, je Skandinávie jasnou volbou.
Amsterdam, Vídeň a Basilej: rozmanitost a dostupnost
Amsterdam okouzluje svou kosmopolitní energií a kanály ideálními pro procházky. Vídeň se svým majestátním architektonickým dědictvím vás zve ke zpomalení a pomalému cestování .
Tato dvě hlavní města sdílejí solidní infrastrukturu a příjemnou atmosféru pro ženy cestující sólo. Basilej, komornější město, je ideální pro ty, které se chtějí vyhnout velkým davům a zároveň si užít bohatou kulturu.
Pro výběr bezpečné destinace přirozeně vynikají čtyři kritéria:
- Nízká míra kriminality
- Spolehlivá a dobře propojená veřejná doprava
- Skutečná úcta ke svobodě žen
- Viditelná přítomnost dalších samostatně cestujících žen
Evropská hlavní města splňují všechny tyto požadavky, což z nich činí ideální destinace pro budování sebevědomí nezávislých cestovatelů.
Jihovýchodní Asie, region, který musí cestovatelky navštívit
Jihovýchodní Asie je stále více fascinována ženami cestovatelkami .
Jeho vřelé přijetí, rozsáhlé zkušenosti v mezinárodním cestovním ruchu, jednoduchá logistika a široké používání angličtiny z něj činí obzvláště dostupný region. K tomu připočtěte zvládnutelný rozpočet a výjimečné kulturní a kulinářské bohatství.
Bangkok, Chiang Mai a Hanoj: tři odlišné atmosféry
Bangkok vyniká jako moderní a pulzující metropole. Výlety do okolních chrámů nebo na ostrovy Thajského zálivu se snadno organizují.
Město nikdy nespí a logistika je pro sólo cestovatelky překvapivě jednoduchá.
Chiang Mai nabízí zcela odlišnou atmosféru – více zen, méně lidí. Hippie-chic atmosféra tohoto severothajského města oslovuje ty, kteří hledají jiné tempo života.
Jóga, meditace, barevné noční trhy: Chiang Mai vás zve k relaxaci a opětovnému soustředění.
Hanoj , vietnamské hlavní město, je podmanivé díky legendární laskavosti svých obyvatel.
Navzdory husté a někdy chaotické dopravě zůstává atmosféra příjemná. Město vybízí k setkáním, sdílení a objevování tisícileté kultury.
Bali, Singapur a Kuala Lumpur: bezpečí a změna prostředí zaručena
Bali je pro cestování sólo ideální volbou. Jeho podmanivá atmosféra, vřelí lidé a krajina rýžových polí a chrámů vytvářejí prostředí příznivé pro introspekci.
Návštěva Ubudu na kole je nezapomenutelným zážitkem pro každého batůžkáře, který touží po autenticitě.
Singapur se řadí mezi 5 nejbezpečnějších měst na světě. Tento vysoce organizovaný městský stát vám umožňuje vycházet ven bez obav v noci sami.
Níže uvedená tabulka ilustruje globální žebříček nejlepších destinací zmíněných v tomto článku:
|Cíl
|Světový žebříček bezpečnosti
|Hlavní výhoda
|Singapur
|Top 5
|Pečlivá organizace, klidné noční výlety
|Kodaň
|Top 10
|Klid a pohoda, snadná cyklistika
|Wellington
|Top 15
|Infrastruktura navržená pro cestovatele
Kuala Lumpur zase uklidňuje cestovatelky, které přijíždějí samy na nový kontinent.
Jeho jedinečná směsice kultur – malajské, čínské a indické – z něj činí ideální vstupní bránu do jihovýchodní Asie, která je zároveň stimulující a snadno dostupná.
Austrálie a Nový Zéland, destinace šité na míru pro sólo cestovatelky
Austrálie a Nový Zéland jsou již dlouho oblíbenými destinacemi pro batůžkáře z celého světa. Tyto dvě země si vytvořily výjimečnou kulturu pohostinnosti, která je ideální pro ženy cestující samy.
Východní pobřeží Austrálie, hřiště pro nezávislé cestovatelky
Východní pobřeží Austrálie má rozhodně uvolněnou atmosféru. Síť hostelů je hustá a dobře udržovaná, což podporuje spontánní setkání a zároveň zachovává vysokou úroveň bezpečnosti.
Je to jedno z nejpodpůrnějších prostředí pro cestování o samotě.
Mezi ikonické zážitky patří potápění na Velkém bariérovém útesu , ohroženém, ale stále nádherném přírodním klenotu, a kontemplativní pauza před Operou v Sydney, celosvětově uznávaným architektonickým symbolem. Tyto okamžiky zanechávají trvalý dojem.
Nový Zéland, vzor infrastruktury pro sólo cestovatelky
Nový Zéland navrhl svou infrastrukturu tak, aby usnadnil život cestovatelkám . Jasné značení, spolehlivá doprava a dobře propracované možnosti ubytování v soukromí: to vše přispívá k bezstarostné cestě.
Wellington, který se řadí mezi 15 nejlepších světových měst v oblasti bezpečnosti, ztělesňuje tento důsledný a vstřícný přístup.
Pro milovníky pěší turistiky a outdoorových aktivit nabízí Tongariro Crossing velkolepou sopečnou trasu vhodnou pro všechny úrovně. Hory, divoké pláže a šnorchlování nabízejí řadu aktivit, které jsou rozmanité a vzrušující.
Překonávání překážek, které brání cestování o samotě: praktické rady a konkrétní řešení
Navzdory rostoucímu nadšení pro cestování žen sólo přetrvávají obavy. Jejich jasná identifikace nám umožní je lépe překonávat.
Nejčastější překážky: bezpečnost, osamělost a rozpočet
Ve výpovědích váhajících žen se neustále opakují tři překážky:
- Obavy o bezpečnost odradí 3 z 10 žen ještě předtím, než si vyberou destinaci.
- Strach z osamělosti , hlavní problém 4 z 10 žen
- Co se týče rozpočtu , sólové dovolené stojí podle UFC-Que Choisir o 53 % více než cestování ve skupině.
Tato čísla nejsou nevyhnutelná. Poukazují pouze na konkrétní potřeby, pro které existují řešení.
Řešení na míru pro bezstarostný výlet
Platforma NomadSister nabízí systém couchsurfingu výhradně pro ženy, který jim umožňuje ubytovat se zdarma u místních žen.
Toto alternativní ubytování řeší jak problém s rozpočtem, tak problém osamělosti a vytváří autentická spojení v každé fázi.
Specializované cestovní kanceláře nabízejí také organizované dovolené v malých skupinách, určené výhradně pro sólo ženy .
Cestování o samotě s doprovodem: tento zdánlivý paradox se stává ideálním receptem pro ty, kteří chtějí prolomit tabu sólového cestování, aniž by museli čelit všemu najednou.
Kromě nástrojů zůstává určujícím faktorem naslouchání vlastní intuici . Pohyb vpřed vlastním tempem, bez srovnávání s ostatními nebo spěchu, proměňuje každý cíl v terén osobního objevování.
Dívčí síla se neproklamuje, ale prožívá se krok za krokem, v uličkách Bali nebo na kodaňských docích. Cestování sólo žen už není výjimkou – je to způsob cestování, který se plně a brilantně prosazuje.
Pro cestovatelky , které nosí velikosti neodpovídající obvyklým standardům, nabývá tato svoboda pohybu, organizace a tempa ještě zvláštního významu.
Cestování o samotě také znamená oblékat se, jak se vám zlíbí, zastavovat se, kde chcete, a vybírat si své zážitky bez ospravedlnění. Úplný přístup k sobě samému.