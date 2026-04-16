Jaro 2026 představuje skutečnou revoluci ve světě dámských cestovních tašek. Doplňky už nejsou jen doplňkem outfitu : stávají se ústředním prvkem, ústředním bodem, kolem kterého je vše uspořádáno.
Tato sezóna se nese ve znamení silného návratu k architektonickým liniím , autentickým materiálům a charakteristickým detailům. Barva Pantone Cloud Dancer , parní a klidná bílá, udává tón pro zářivý minimalismus.
Elegance, pohodlí, funkčnost a individuální vyjádření se snoubí v designech vytvořených pro všechny typy postav.
Plátěné tašky a pletená kůže: klíčové materiály pro jaro 2026
Po několika sezónách, kdy dominovala hladká kůže , se plátěná taška tote silně vrací na jaře a v létě 2026. Tento prostorný model dosahuje dokonalé rovnováhy mezi ležérním a sofistikovaným stylem.
Jeho velkorysý objem splňuje požadavek praktičnosti bez kompromisů v oblasti stylu, což z něj činí ideální cestovní tašku pro ženy , které chtějí nosit vše s elegancí.
Vliv Carolyn Bessette-Kennedyové , oslavované v seriálu American Love Story , vynesl tašku s mašlovým uchem na ikonický status. Vyhledávání tohoto trendu na Googlu za dvanáct měsíců vzrostlo o více než 5 000 % .
XXL maxi tašky tote tento trend potvrzují, zejména u Chanelu a Stelly McCartney, které jsou pro tuto sezónu k dispozici v kůži nebo semišu.
Pletená kůže se pro jaro stává dalším klíčovým materiálem . Pletení Intrecciato od Bottega Veneta, které v roce 2025 oslavilo 50. výročí, tento řemeslný trend dokonale ztělesňuje.
Tento motiv lze nalézt u Fendi a Calvina Kleina, a to v moderním i grafickém provedení. Proutí ustupuje pletené kůži a nabízí tak širší škálu barev a tvarů.
Bavlněná taška L Jour od Lancel tento trend dokonale ilustruje. Kolekce Lancaster nabízí tkané bavlněné tašky od 99 eur a tašky Mini Osier až do 139 eur, které vytvářejí dostupný a ručně vyráběný vzhled.
Prodloužený bowlingový vak a strukturovaný box bag: architektonické siluety sezóny
Prodloužená bowlingová taška, přezdívaná „taška pro jezevčíky“ , se stává hvězdnou siluetou jara 2026. Její štíhlé, strukturované a vyvážené linie přinášejí okamžitě rozpoznatelný architektonický rozměr.
Prodlužuje siluetu, zjemňuje držení těla a okamžitě modernizuje minimalistický outfit. Nosí se přes rameno, přiléhavě k tělu, tvaruje splývavý blazer, dodává dynamiku džínám s rovnými nohavicemi nebo pozvedá lehké šaty.
Kabelka Looong od Longchampu dokonale ztělesňuje tento bowlingový trend. Tento styl kabelky ve tvaru sudu najdete také u Jil Sander, Prady a Coach v kompaktních a snadno přenosných verzích.
Tento styl se perfektně hodí k džínám s kulatým výstřihem a vytváří tak ucelený a grafický vzhled.
Strukturovaná kabelka box je záměrným návratem k čistým, pevným liniím po několika sezónách s jemnějšími objemy. Její ostré úhly a geometrické tvary oslovují svou rovnováhou mezi moderností a sofistikovaností couture.
Kompaktní, ale působivá, rámuje siluetu a stává se ústředním bodem jednoduchého outfitu. Lze ji nosit v ruce nebo přes rameno, podle vašich preferencí.
Kabelka Milano Trésor od Lancasteru tento směr dokonale ilustruje a je k dispozici za 139 eur v malé velikosti a 169 eur ve standardní velikosti v hnědé, černé, tmavě zelené a zářivých barvách.
Bordeaux, Cloud Dancer a lesní zelená: triumf výrazných barev
Barevná paleta pro jaro 2026 je založena na výrazných kontrastech.
Cloud Dancer, jemně bílá, kterou Pantone označilo za barvu roku , vnáší do všech outfitů minimalistický klid.
Bordová na hladké nebo lesklé kůži vyniká jako alternativa, která je stejně elegantní jako klasická černá, s okamžitou vizuální hloubkou.
|Barva
|Související materiál
|Doporučený styl
|Tanečnice v oblacích
|Hladká kůže
|Minimalistické, letní
|Bordeaux
|Lesklá kůže
|Elegantní, nadčasové
|Lesní zelená
|Semiš
|Bohémský, přírodní
|Fuchsie / Petrolejová modrá
|Měkká kůže
|Výrazné, barevné
Exploze jasných barev plně charakterizuje rok 2026. Do kolekcí se dostávají sytě červené, elektrické modré a smaragdově zelené odstíny, často vyvážené neutrálními detaily v béžové nebo velbloudí barvě.
Lesní zelená, khaki a olivová vynikají jako výrazné barvy sezóny.
Kabelka Balenciaga City se vrací v svěžích barvách, od fuchsiové po petrolejově modrou. Kolekce Lancaster jaro/léto 2026 nabízí kompletní paletu: béžovou, bílou, modrou, šedou, žlutou, hnědou, černou, oranžovou, růžovou, červenou a zelenou.
Černá, béžová a velbloudí barva zůstávají bezpečnými volbami pro cestovatelky, které si cení všestrannosti.
Zavázaný šátek a ozdoby: charakteristické detaily, které promění kabelku
Personalizace je ústředním bodem trendů roku 2026. Přívěsky, šály a různé ozdoby vám umožní znovuobjevit cestovní tašku, aniž byste ji museli měnit.
Šátek uvázaný na rukojeti se stává charakteristickým detailem sezóny a dokáže proměnit klasický doplněk v výrazný kousek. Dodává kabelce kontrast, barvu a pohyb, což jí umožňuje vyvíjet se s ročním obdobím.
Podle nálady se uvazuje kolem rukojeti nebo se nechá volně vznášet.
Model Karla Lagerfelda Signature s integrovanou šálou vyniká jako nejžádanější kabelka sezóny.
Je prezentována jako malý košík připomínající plážovou tašku a kombinuje letní lehkost s eleganci. Zdobení tašky jde v roce 2026 o krok dále: nyní pokrývá celý model.
- Fendi Baguette celá pokrytá perlami
- Kabelky Dries Van Noten zdobené kamínky a barevnými nitěmi
- Klíčové ozdoby: lakované mušle, mini přívěsky, bambulky a kamínky
U Valentina nabízí Alessandro Michele modely vyšívané perlami a zdobené bavlněnými třásněmi a střapcovými šňůrkami.
Díky těmto výrazným detailům si můžete cestovní tašku přizpůsobit své osobnosti.
Semiš, třásně a umělá kožešina: návrat smyslných materiálů pro stylové cestování
Semiš a semiš se v této sezóně stávají nezbytnými materiály .
Jejich měkká, rafinovaná textura dodá každému outfitu nádech elegance, od každodenního nošení až po zvláštní příležitosti. Letos semišovým kolekcím dominují přírodní barvy jako hnědá, velbloudí a lesní zelená.
Třásně jsou zpět v sofistikované a rafinované verzi , dodávají pohyb, aniž by narušovaly siluetu. Kožená kabelka Etrier Country s třásněmi dokonale ilustruje tento bohémský elegantní styl.
U Isabel Marant visí třásně v hrstech na kožených kabelkách, zatímco kabelka Nellcôte od Valentina, zdobená dlouhými třásněmi a vyfocená na Anne Hathaway během natáčení filmu Ďábel nosí Pradu 2 , ztělesňuje tuto estetiku 60. let znovuobjevenou pro rok 2026.
|Hmota
|Charakteristický
|Lancasterova cena
|Švédsko / Jelen
|Měkká textura, přírodní barvy
|Od 189 €
|Semiš
|Lehký, všestranný
|Kolekce KBA Suede
|Umělá kožešina
|Smyslové, odvážné
|Růžová kabelka Bottega Veneta
Umělá kožešina se stává hlavním trendem a objevuje se v mini kabelkách, kabelkách přes rameno a psaníčkách. Dominantními barvami jsou hnědá, béžová a černá, s barevnou výjimkou od Bottega Veneta v podobě zářivě růžové psaníčky.
Kolekce Lancaster nabízí bowlingové tašky Suede již od 189 eur a modely KBA Suede, které kombinují praktičnost a eleganci na cestách.
Strukturovaný košík a dokořán otevřená taška: překvapivé tvary, které si nacházejí cestu do zavazadel
Jemně oválný košík zažívá velký comeback na jaře 2026. Je elegantnější a strukturovanější než tradiční tašky a čerpá inspiraci ze stylu 70. let.
Jeho zaoblená silueta je přitažlivá díky rovnováze mezi rustikálním a rafinovaným stylem. Kabelky Lancaster Mini Osier, vyrobené z proutí s lemováním z kůže a dostupné od 79 do 139 eur, tento trend dokonale ztělesňují.
Tuto praktickou letní nabídku doplňují tašky KBA Marinière Osier, které jsou nabízeny za 135 eur.
Trend dokořán otevřených kabelek překvapuje svou odvážností . Pryč jsou spony nebo pevně zapínané kapsičky: Fendi přepracovalo svou kabelku Peekaboo tak, že se taška vykloněním otevře a odhalí svůj obsah.
U značky Chanel byla kabelka 2,55 nově navržena Matthieuem Blazym z měkké, dekonstruované kůže, která nabízí pohled na její podšívku. Tyto originální tvary dodávají zavazadlům každého stylového cestovatele nádech odvahy.
- Modulární tašky s nastavitelnými popruhy
- Odnímatelné kapsy a přihrádky na zip
- Obdélníkové, čtvercové nebo válcové tvary pro optimální kapacitu
Ikonické modely v novém stylu: když velké módní domy pro jaro znovuobjevují své klasiky
Velké módní domy se pro kolekce na jaro 2026 vrátily ke svým ikonickým návrhům z prvního desetiletí 21. století. Kino hraje v tomto nostalgickém hnutí klíčovou roli: filmy American Love Story a Ďábel nosí Pradu 2 vrátily kultovní siluety zpět do centra pozornosti.
Kabelka 24H od Gérarda Darela, uvedená na trh v roce 2003, se opět dostává na chodby středních škol. Kabelka Balenciaga City, navržená Nicolasem Ghesquièrem a popularizovaná Kate Moss, se pod taktovkou Pierpaola Piccioliho znovuzrodila v nových svěžích barvách.
Perlami zdobená baguette od Fendi a model 2.55 od Chanelu, navržený Matthieu Blazym, ztělesňují tento modernizovaný vintage trend. Jonathan Anderson mezitím pro jaro 2026 znovuobjevil dámský šatník Dior a přinesl svěží pohled na nadčasové styly.
|Lancasterova linka
|Typ sáčku
|Orientační cena
|Milánský poklad
|Strukturovaná krabicová taška
|139 € – 169 €
|Toro Hopper / Toro Grace
|Kožená taška z býčí kůže
|295 € – 379 €
|Základní láska
|Taška přes rameno
|79 € – 110 €
|Sierra Haus
|Taška přes rameno
|219 € – 299 €
Kolekce Lancaster jaro-léto 2026 představuje dostupnou a elegantní alternativu se 73 produkty rozdělenými do kategorie tašek, drobného koženého zboží a doplňků.
Řady jako Donna Hopper, Milano Trésor nebo Toro Grace umožňují každé ženě cestovat s bezchybným vzhledem, ať už je její styl jakýkoli.
- Pro výrazný grafický vzhled zvolte strukturovaný box nebo tvar bowlingové dráhy.
- Pro ručně vyráběný vzhled zvolte přírodní materiál, jako je semiš nebo pletená kůže.
- Přizpůsobte si šálou nebo ozdobami, které odrážejí vaši osobnost