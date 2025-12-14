Search here...

For at fejre det nye år kunne dette makeup-look meget vel være din bedste allierede

Makeup
Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

Makeuptrendsene for julesæsonen 2025 hylder kølige, metalliske toner med et stort comeback af glitrende grå og sølv. Disse isete nuancer er perfekte til at skabe et glitrende øjenlåg, ideelt til en nytårsaftenfest, der funkler og fanger lyset. Denne sæsons trend er at parre denne glitrende makeup med en dyb smokey eyes, hvilket tilføjer et touch, der er både sofistikeret og dristigt.

Kølige toner, sæsonens store stjerne

Denne vinter er det kølige nuancer, der præger øjenlågene: grå, sølv, isblå og frostet lavendel. Glitter vækker disse nuancer og tilføjer glimmer og glamour. Glitrende grå makeup fås i både fine teksturer og store, lysende stykker for en personlig, festlig effekt.

Den dybe smokey eyes, kontrolleret intensitet

For at komplementere disse farver forbliver smokey eyes et fast element i elegance. I år hævder smokey eyes sig i sine dybeste og mest gyldne versioner, der leger med gradienten fra mørkegrå til lysere nuancer i midten af ​​øjenlåget. Alt dette kombineres perfekt med sølvglimmer påført det mobile øjenlåg eller i den inderste øjenkrog for et fængslende look.

Tips til et vellykket nytårsaften-makeuplook

  • Start med en base coat eller primer for at sikre, at glimmeret holder sig på plads.
  • Påfør en mørkegrå eller antracit øjenskygge i en gradient for at skabe dybde.
  • Placer forsigtigt sølvglimmeret på det mobile øjenlåg eller den centrale del.
  • Afslut med en sort eller trækulsgrå eyeliner for at fremhæve øjnene.
  • Tilføj en voluminerende mascara for at forstærke effekten på dine vipper.
@paulina_kurkowska NYE makeup idé 🪩🥂 (1/4) | bedøm dette look 0-10 🥹 __________ @mesauda Bare Harmony øjenskyggepalette „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Hypnôse øjenskyggepalette „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes # nyårsmakeup #festmakeup #sølvmakeup #lancomepoland #makeup ♬ original lyd - lolayounggg

Til nytår 2025, turde du bruge makeup, der kombinerer festligt, trendy og raffineret: glitrende grå er nøglefarven, forstærket af en dyb og lysende smokey eyes. Dette vinterlook er ideelt til dem, der ønsker at få deres øjne til at funkle, samtidig med at de forbliver elegante og trendy med de kølige toner, der dominerer denne sæson.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som forfatter udforsker jeg skønhed, mode og psykologi med følsomhed og nysgerrighed. Jeg nyder at forstå de følelser, vi oplever, og at give en stemme til dem, der hjælper os med bedre at forstå os selv. I mine artikler stræber jeg efter at bygge bro mellem videnskabelig viden og vores hverdagserfaringer.
