Hun tilpasser sin makeup til sin partners farveblindhed: en inkluderende tilgang, der rejser spørgsmål.

Med grøn blush og blåt omkring læberne ser hendes makeup næsten klovneagtig ud ved første øjekast. Alligevel ser hendes partner ikke et karnevalslook, men en perfekt soigneret kvinde. I et forhold med en farveblind mand, der ikke ser verden i de samme farver, vendte denne skønhedsafhængige sin øjenmakeup om for sin kæreste.

Makeup fra en farveblind persons synspunkt

Hendes kindben er drysset med grønt pudder, hendes læber er prydet med isblå farver, og hendes øjne er sminket i regnbuens farver. Hendes flerfarvede æstetik er ikke en afspejling af et trendy hashtag eller et tegn på kreativ galskab. Det er et smukt spil af kontraster, specielt designet til hendes farveblinde partners vision. Denne kunstner, der udmærker sig inden for kosmetisk kunst og ikke maler på lærred, men på hud, udsmykker sit ansigt ved at sætte sig selv i sin partners sted, der lever med et permanent filter over øjnene.

Desuden giver hendes makeup, som uden yderligere forklaring synes at være et eventyrligt varemærke eller en signatur fra catwalken, illusionen af at se gennem et termisk kamera. Den fremkalder også de stærkt pigmenterede malerier fra den surrealistiske æra. Mens denne makeup virker usædvanlig, endda fantastisk, for øjne, der er vant til nøgne hudfarver og rosenrøde kinder, er den helt almindelig og virker "neutral" for farveblinde øjne.

Naturligvis, da farveopfattelse ikke er det samme. At være farveblind handler ikke om at se verden i sort-hvid, men snarere at se den med en lidt anderledes palet. Og med et par penselstrøg viser denne vanity-stylist, @liladrogo , os, hvordan farveblinde menneskers verden ser ud, en tilstand, der rammer 8% af mænd.

At øge bevidstheden om farveblindhed gennem makeup-kunsten

Grønne kinder? De ser rosenrøde ud for ham. Isblå læber ? De får en varm nuance, som han kan se tydeligere. Lyse farver på øjnene? Et visuelt trick designet til at skabe et harmonisk makeup-look inden for hans synsfelt.

At tilpasse din makeup, så din partner fuldt ud kan værdsætte dens nuancer, er at anerkende deres sensoriske virkelighed. Makeup præsenteres ofte som en personlig handling, en måde at udtrykke sin individualitet på. Her bliver det også en bro mellem to opfattelser af verden. En måde at sige: "Jeg vil se gennem dine øjne."

Farveblindhed er ikke bare en sjov anekdote om sokker, der ikke matcher hinanden; det er en anderledes måde at opfatte verden, følelser og nuancer på. Gennem makeup-kunsten gør hun det usynlige synligt. Hver dag skal farveblinde konstant tilpasse sig vores miljø og vores visuelle sprog. Selvom byrum bliver mere og mere grå, er der stadig trafikskilte og piktogrammer at tyde. Ud over blot at erklære sin kærlighed med et par blyanter og en brugerdefineret makeup-applikation, formidler denne indholdsskaber et stærkt budskab om at omfavne forskellighed.

En ny måde at tænke skønhed på

Dette skridt rejser også et bredere spørgsmål: Hvad nu hvis skønhedsindustrien bedre integrerede problemet med farveblindhed? Paletter kunne testes i henhold til forskellige visuelle opfattelser. Makeup-apps kunne tilbyde filtre, der simulerer farveblindt syn.

I dag er de fleste kampagner og trends designet til et "standardiseret" syn på hudfarve. Alligevel ser millioner af mennesker verden anderledes. Denne video, uden nogen aktivistiske prætentioner, fremhæver en ofte overset virkelighed.

Det er en romantisk gestus, der er mere værd end alle verdens roser, men også en smuk, mere udtryksfuld og mere realistisk fortolkning af farveblindhed. Makeup, der ofte beskyldes for at trivialisere udseende, bliver et redskab til at formidle andre sensoriske realiteter. Således reagerer skønhedsentusiasten ikke på en trend, men på et presserende behov for repræsentation (og farve).