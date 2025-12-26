Search here...

Hun får tatoveret sine læber og fortryder resultatet med det samme.

Makeup
Léa Michel
@kalitaku/Instagram

Kalita Hon vil aldrig glemme den dag, hun følte panikken stige under en læbeblush-session – en semi-permanent makeup-teknik, der har til formål at fremhæve læbernes naturlige farve. Efter at have delt "det præcise øjeblik", hvor hun fortrød sin beslutning, er den unge kvinde gået viralt på sociale medier, og nu fortæller hun, hvordan det hele endte.

Et skønheds"eksperiment", der gik viralt

Kalita, der bor i New York, forklarer, at hun bruger læbeprodukter dagligt og ønskede at finde en "mere praktisk og bæredygtig" løsning, fortalte hun People magazine. "Tanken om at vågne op med en naturligt rosenrød farve virkede både spændende og logisk," betroede hun.

Før hun tog springet, undersøgte hun proceduren grundigt og læste både positive og negative erfaringer. Men da det klare røde pigment blev påført hendes læber – og ud over omridset – oplevede den unge kvinde straks et "øjeblik af ren panik". På TikTok postede hun en video med teksten: "Se det præcise øjeblik, jeg vidste, at jeg hadede min læbetatovering." Hendes lamslåede udtryk gik viralt og skabte hundredvis af reaktioner, nogle underholdt, andre forfærdede.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Kalita Hon (@kalitaku)

"Jeg troede, det ville være midlertidigt."

Selvom smerten og den livlige farve i starten bekymrede hende, forklarer Kalita, at hun stolede på den professionelle og valgte at "stole på processen". "Jeg blev ved med at sige til mig selv, at ubehaget ikke ville vare ved, og at resultatet ville være det værd," siger hun. Og hun havde ret: et par dage senere forsvandt pigmentets intensitet, hævelsen faldt, og nuancen blev blødere. "Nu elsker jeg det! Det er præcis, hvad jeg ønskede. Farven har fået en naturlig tone, der fremhæver mine læber uden at være overdreven," indrømmer hun i dag.

Til sidst delte Kalita processens fremskridt på Instagram: hævede og røde læber dagen efter, afskallet hud efter to dage, og derefter gradvis fremkomsten af en smuk lyserød farve. "Jeg vidste ikke, at farven skulle have tid til at sætte sig. Da den var helet, var mine læber perfekte efter min mening!"

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Comment fêter le carnaval avec style (et sans se ruiner)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter "clean girl"-looket i 2025, kan denne makeuptrend skinne i 2026.

I flere sæsoner blev skønhed opsummeret i ét ord: "ren". Strålende hudfarve, nude læber og omhyggeligt plejede øjenbryn...

Ekspres feriemakeup: Det magiske produkt, som alle klemmer ud

Juletiden nærmer sig, og du er måske allerede i gang med at planlægge dit skønhedslook. Uanset om du...

For at fejre det nye år kunne dette makeup-look meget vel være din bedste allierede

Makeuptrendsene for julesæsonen 2025 hylder kølige, metalliske toner med et stort comeback af glitrende grå og sølv. Disse...

Har du grønne øjne? Denne makeupstil kan tryllebinde dit blik.

TikTok-indholdsskaberen @michaelaberd afslører det perfekte makeup-look til at fremhæve grønne øjne: "espressolooket". Denne monokrome frisure i varme kaffebrune...

Disneys magiske spejl er endelig her: det kommer til vores badeværelser

Vi husker alle scenen i "Snehvide", hvor stedmoderen spørger sit spejl : "Hvem er den smukkeste af dem...

Drag queens hemmelige trick til et fængslende blik

Drag queens, der er kendt for deres overdådige makeup og overdrevne ansigtstræk, bruges sjældent som eksempler på smukke...

© 2025 The Body Optimist