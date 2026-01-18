Negle der forandrer sig med dine indfald? Fiktion bliver til virkelighed

Hvis du voksede op i 90'erne, husker du sikkert de varmefølsomme neglelakker, der skiftede farve, når de blev udsat for sollys eller vand. Det er en skønhedsinnovation af en helt anden slags. Et mærke har lanceret smarte negle, som du kan personliggøre med blot et par klik og tilpasse til dit humør eller outfit. En science fiction-værdig gadget, der snart ankommer til dit badeværelse.

Endnu et mesterværk inden for skønhedsteknologi

Forestil dig en verden, hvor du kan ændre din manicure, som du vil, uden at skulle i frisørsalonen. En verden, hvor denne skønhedsbeskæftigelse ikke er en sur pligt eller spild af tid, men en simpel formalitet. Et parallelt univers, hvor du kan bære kamæleonnegle, der kan tilpasses med blot et par klik. Nej, dette er ikke det nye Black Mirror-script, og heller ikke scriptet til en dystopisk skønhedshistorie. Det er virkelighed: teknologi er på vej ind i vores skønhedsrutiner og lover at gøre tingene lettere. Men er vi virkelig klar til at delegere dette delikate arbejde til AI og opgive vores negletekniker?

Efter negle, der kan presses på, viger de færdige negle, der konkurrerer i stadigt mere avancerede designs, og neglringe, aftagelige ornamenter, pladsen for smarte negle! Dette er den opfindsomme kreation fra startup-virksomheden iPolish, som præsenterede sin opfindelse på Consumer Electronics Show (CES) 2026 i Las Vegas. Disse negle overgår alt, hvad vi nogensinde har oplevet. Neglelak, der skaller af og giver en slangeskindseffekt, og holografiske topcoats er en leg sammenlignet med disse.

Du behøver ikke lak eller penselstrøg for at forvandle dine negle. iPolishs teknologi er banebrydende: den giver dig mulighed for at ændre din neglefarve uden at bruge opløsningsmidler. Men hvordan gøres det hele? Disse negle, der ligner almindelige neglespidser, er beriget med elektroforetiske nanopolymerer. De sælges med en "tryllestav" – eller rettere sagt en tilsluttet enhed – og forvandles via en mobilapp.

Digitale kunstige negle til en skræddersyet manicure

Disse næstegenerations negle, der overgår vores vildeste drømme og opfylder fantasien om den hurtige manicure, tilfredsstiller denne brændende trang til individualitet. De kan retuscheres på afstand, ubesværet og uden risiko for et nervesammenbrud. For lad os se det i øjnene: at påføre neglelak er en øvelse i tålmodighed, hvor enhver fejl betyder at starte forfra.

En demonstrationsvideo giver os et klarere billede af denne enheds uendelige muligheder. Den unge kvinde, der modellerer enheden, vælger en farve fra den brede palet og en nuance, der matcher hendes nuværende humør. Hun tager fat i sin fantastiske gadget, og lige foran vores øjne, stadig uvant med sådan en kunstfærdighed, forvandles hendes negle fra grøn til orange. På ti sekunder har hun opnået, hvad der tager os en time. Denne on-demand skønhedsbehandling er uden fortilfælde. Og negleteknikerne er allerede bekymrede.

En futuristisk kreation, der deler meninger

Disse futuristiske negle, som kunne have været en del af Trinitys kostume eller være en visionær filmskabers idé, kan forudbestilles inden deres officielle udgivelse i juni. Prisen for en øjeblikkelig, brugerdefinerbar manicure? Et sæt med 24 negle i 12 standardstørrelser, tryllestaven og et USB-C-opladerkabel koster 95 amerikanske dollars.

Selvom disse sammenkoblede negle stadig er under udvikling og ikke helt matcher det omhyggelige arbejde, som professionelle negleteknikere udfører, varsler de en ny æra inden for skønhed: mere umiddelbar og assisteret. I en tidsalder med LED-masker og talende spejle skaber de både entusiasme og skepsis. "Meget spændt på at prøve dem," udbryder en. "Det er interessant for folk, der er allergiske over for neglelak," tilføjer en anden. Nogle beklager dog det endelige resultat og finder det lidt for groft til virkelig at blive værdsat.

Disse højteknologiske negle, der er kompatible med vores hektiske livsstil, er ikke universelt populære. De er for avantgarde for skønhedsafhængige, der ser manicure som en kunst, ikke en hurtig og nem opgave.