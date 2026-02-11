Search here...

I anledning af Valentinsdag skaber denne "romantiske manicure" furore på de sociale medier.

Prikkede negle er et kæmpe hit på TikTok og Instagram, nu hvor Valentinsdag 2026 nærmer sig, med søgninger, der stiger voldsomt. Denne retro-romantiske manicure, der er legende og nem at lave, er tiltalende takket være dens vintage chic look og uendelige variationer.

Hvorfor polkaprikkede negle er så populære

Denne trend, der opstod i efteråret 2025, forvandler klassiske polkaprikker til hjerte- eller mikroprikker for en afgjort romantisk stemning. Mod en nude, pudderrosa eller passioneret rød baggrund fremkalder de små prikker traditionelle hjerter uden at blive kitsch. På TikTok har hashtagget fået hundredvis af millioner af visninger: DIY-tutorials med hårnåle som et prikværktøj eller professionelle salonversioner med gelpolish. Kendisser som Sabrina Carpenter og Dua Lipa øger opmærksomheden med prikkede franske spidser.

@itsallthingspay mix & match polkaprikker til fødselsdag 🍷💞🏹🐞 #Valentinsdag #valentinsnegle #polkadotnegle #neglelak #nynegle ♬ Sidste tog til London - Electric Light Orchestra

Idéer til en uimodståelig Valentinsdagsmanicure

Her er nogle variationer, du kan kopiere for at skinne den 14. februar:

  • Polka Heart Nails: polkaprikker erstattet af mini røde hjerter på en nude base — romantisk og trendy.
  • Rød & Hvid Polka: Ensfarvede røde negle med hvide polkaprikker eller prikkede franske spidser for en retro pin-up-effekt.
  • Coquette Dots: sorte prikker på hvid fransk manicure, med 3D-sløjfer eller pailletter for et girly touch.
  • Minimalistiske mikroprikker: små prikker i blush pink eller mokka-kirsebærfarvet, der giver et sofistikeret hverdagslook.

Sådan laver du dem derhjemme

Enkle materialer: beige/pink base coat, kontrasterende neglelak (rød, hvid, sort), dotting tool eller tandstikker, mat eller blank toplak. Påfør to lag base coat, placer de uregelmæssige prikker, og forsegl. Tid: 20 minutter. I en salon, vælg gel til 3 ugers hold.

Sig farvel til kæmpehjerter: Polka Dot Nails bringer en frisk, alsidig og viral romantik. Perfekt til at erklære din kærlighed helt ud i fingerspidserne, og de beviser, at kærlighed fejres med stil og et strejf af retro-dristighed.

