Kosmetik på Amazon: Hvad eksperter anbefaler, før de køber

Du kan finde stort set alt på Amazon. Nogle gange søger du på markedet efter et lille møbel eller et telefoncover, og så ender du med at fylde din kurv med lipgloss, tonet fugtighedscreme og andre sponsorerede skønhedsprodukter. Du skal dog være forsigtig, hvis du ikke vil ende med forfalsket kosmetik i din makeuptaske. Her er dermatologers anbefalinger til informeret og risikofrit skønhedsshopping.

Når man browser på Amazon, er det nemt at fare vild fra den ene sektion til den anden. Vi kommer til siden for at købe en lille, essentiel vare og går derefter derfra med en kurv fuld af alle mulige ting. Men nogle gange er Amazon vores sidste håb for at finde et must-have skønhedsprodukt , der er udsolgt alle andre steder. Og til alles overraskelse er denne meget eftertragtede kosmetiske gral ikke udsolgt på Amazon. Vi skynder os at tilføje det til vores kurv af frygt for at gå glip af noget igen. I hastværket og euforien ved at købe, er vi ikke nødvendigvis opmærksomme på det med småt. Og det er vores største fejl. Vi kan nemt ende med tvivlsomme kopier med endeløse ingredienslister.

I en "forebyggelses"-video oplister indholdsskaberen @therealkco disse vigtige detaljer for at guide os gennem vores shoppingrejse. Hendes råd er ikke bare opdigtede; hun hørte dem fra en Amazon Canada-medarbejder. Luksusprodukter eller produkter fra kendte mærker har et "Premium Beauty"-mærke, som forhindrer ubehagelige overraskelser, når du åbner pakken. Det er lidt ligesom et ægthedscertifikat i smykker. Du kan være sikker på, at du får "officiel" kosmetik og ikke mærkelige alternativer. Disse produkter er blevet grundigt gennemgået af Amazon, før de blev føjet til deres onlinebutik.

Se på afsenderen og sælgeren

Igen er dette kriterier, der ofte overses, men som bør tages alvorligt. Hvis produktet sælges og sendes af Amazon, er det et godt tegn. Du er mindre tilbøjelig til at ende med forfalskede varer. Disse oplysninger, trykt med små bogstaver i produktbeskrivelsen, indikerer dets troværdighed eller mangel på samme.

Brugernavne med tal eller alt for lange navne er aldrig et godt tegn. Når du er i tvivl om legitimiteten af en sælgers profil, kan du også tage ansvar og overvinde din dovenskab med at søge efter sælgers og afsenderens navne online. Nogle gange snubler du over "spøgelses"-virksomheder eller gør overraskende opdagelser. Du kan også klikke på sælgers navn for at se deres ekspertiseområde. Hvis de angiver stort set hvad som helst, fra dørhåndtag til fugtgivende concealer, er det bedst at styre sig udenom.

Antallet af kommentarer, en værdifuld indikator

For at shoppe kosmetik på Amazon med ro i sindet kan du filtrere resultaterne ved at markere feltet "udvalgt". Dette simple trick giver dig adgang til de allerbedste skønhedsprodukter, dem der er fremhævet øverst på platformen. På den første side kan du også se mærket "#1 Bedst sælgende", hvilket er ret betryggende. NYX powder blush , Rimmel bronzer , Kiko Milano Lip Volume eller endda Erborian's ginseng BB cream – de bedste kosmetikprodukter er kun et klik væk.

Det er klart, at ligesom med alle andre produkter, uanset om det er byggeri eller udendørstilbehør, gælder det, at jo flere anmeldelser, jo bedre. Især hvis vurderingen, på trods af mere end 1.000 anmeldelser, ligger omkring 4. I så fald kan du uden tøven vælge den.

"Amazon's Choice"-mærket - ikke så nyttigt?

Det er en slags rangliste over de mest omtalte kosmetikprodukter, en podiumsliste over de mest moderigtige skønhedsredskaber. Det er ikke en kvalitetstest udført af eksperter. Mærket tildeles ikke, fordi skønhedsspecialister har testet og godkendt produktet. Det tildeles normalt automatisk af Amazons algoritme uden nogen dybdegående menneskelig gennemgang af selve produktet.

Så hvad er denne mærkning præcist baseret på? Positive kundeanmeldelser, en god gennemsnitlig bedømmelse , god valuta for pengene, hurtig levering og en lav returprocent. Men selvom det i starten indgyder en vis grad af tillid, er de produkter, der ankommer, i virkeligheden ikke underlagt nogen mere strenge kontroller.

Det kan være praktisk at købe kosmetik på Amazon fra tid til anden. Men det bør ikke blive en vane. Der findes mange onlinebutikker med stærke etiske værdier og forpligtelser, der imødekommer dette behov. Og i det mindste ved du, hvad du får i sidste ende.