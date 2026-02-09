Hun laver sin læbestift af frugt og grøntsager.

Hvorfor købe kosmetik i en butik, når man kan lave det selv i køkkenet? Denne indholdsskaber stiller ikke længere sig selv det spørgsmål. "Hjemmelavet" er hendes motto. Hun bruger ingredienser fra sin frugtkurv til at skabe brugerdefinerede læbestifter, og hendes håndlavede kreationer er mindst lige så gode som dem fra designermærker.

En nem "hjemmelavet" læbestift

Du behøver ikke en kandidatgrad i kemi for at skabe læbestifter, der er værdige til Sephoras hylder. Hvad mærker gør i lukkede laboratorier, bag lukkede døre, kan du gøre i dit eget køkken med et forklæde i stedet for en kittel. Det er en måde at kombinere forretning med fornøjelse og genopleve nogle minder fra biologitimen. Indholdsskaberen @roxane.tardy udmærker sig i denne yderst eksperimentelle kunst. Denne "hjemmelavede" entusiast, der altid koordinerer sine outfits med sine måltider, udvisker linjerne mellem skabe og makeuptasker.

Faktisk er køkkenet fyldt med uventede skønhedsprodukter. Der er ingen grund til at gå i skønhedssaloner, når du kan lave hudpleje og makeup med ingredienser, du har ved hånden. Kartofler er fremragende concealere, sukker er en behagelig eksfolierende ingrediens , tomatpuré er en fremragende antioxidant, og yoghurt kombineret med honning er en fantastisk fugtighedsmaske .

Og bag disken kan du også lave en læbestift, der farver dine læber lige så meget, som den plejer dem. Bare følg denne skønhedseksperts instruktioner. For at lege makeup-pro behøver du ikke "sukker, krydderier og alle mulige gode ting", men snarere meget specifikke ingredienser, der kan "sætte sig". Smelt lige store mængder bivoks, kokosolie og sheasmør i en vandbad. Og glem ikke at tilsætte pigmenter! Glem kemiske farvestoffer til fødevarer; naturen har endnu engang noget bedre at byde på.

Rødbeder som et naturligt farvestof

En læbestift er ikke rigtig læbestift, hvis den er farveløs. Vi forventer, at den efterlader et varigt præg på vores læber og fremhæver vores ansigt, ikke bare er et dekorativt element. Derfor tilføjede indholdsskaberen sit eget lille "personlige" præg for at perfektionere sin hjemmelavede læbestift og bringe den til live: tørrede rødbeder. Nogle gange er det nok blot at spise det i en salat til at give dine læber et let lyserødt eller blåligt skær . Dette lover en påføring, der lever op til vores forventninger.

Endnu engang gjorde den unge kvinde med 33.000 følgere alt selv med et absolut minimum. Hun tager en rå rødbede, river den fint og fordeler den på en bageplade. Hun lader denne stærke ingrediens koge i cirka to timer ved lav temperatur. Derefter knuser hun den i en morter og støder og sigter den. Hun får et farvet pulver, der lover en vanedannende nuance.

Denne rødbedeaske er nyttig til både ansigtet og for madlavningsentusiaster. Den kan bruges til at farve kager eller retter (perfekt til Valentinsdag). For at variere farverne og gøre det sjovere, juster mængden af rødbedeaske med skefulde for at opnå forskellige nuancer af lilla. Blandingen kan hældes i en speciel form eller bruges i en gammel, ren læbestifttube.

En illustration af en mere legende og bevidst skønhed

I en verden, hvor enhver skønhedsentusiast praler med sin Rhodes-lipgloss efter sin håndtaske og insisterende viser sin Yves Saint Laurent-læbestift frem som et formidabelt socialt våben, kæmper denne indholdsskaber for en vis æstetisk minimalisme. Hun taler for en skønhed, der går ind til sagens kerne og har mening.

Mens skønhedsentusiaster investerer i dyre videnskabelige formler og futuristiske gadgets, beviser hun, at svaret på vores længsler efter forfængelighed nogle gange er lige foran næsen på os. Når hun træder ind i sit køkken, ser hun ikke kun frugt og grøntsager; hun ser ædle og dydige råvarer.

At lave sin egen kosmetik er ikke længere en sur pligt. Det er en dejlig aktivitet, et beroligende afbræk. Mens nogle bruger ti euro på at deltage i kreative workshops, gør hun det billigt med sine daglige indkøb.