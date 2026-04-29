Hvad eksperter afslører om cadmium i fødevarer, og hvordan man kan gribe konkret an

Usynligt, lugtfrit og smagløst, men ikke desto mindre er cadmium til stede i din mad hver dag. Dette tungmetal, der er klassificeret som kræftfremkaldende, ophobes langsomt i kroppen over år. En nylig rapport fra ANSES , offentliggjort i 2026, vækker alarm om eksponering, der er mere udbredt i Frankrig end tidligere antaget.

En diskret, men udbredt forurenende stof

Ifølge ANSES' resultater har næsten hver anden voksen cadmiumniveauer, der overstiger de toksikologiske referenceværdier. Eksperter mener , at eksponeringen begynder i barndommen, hvilket rejser spørgsmål om kontinuerlig eksponering gennem hele livet.

Det bekymrende er, at dette stof ikke stammer fra en enkelt fødevare, men fra udbredt kontaminering af fødekæden. Med andre ord er cadmium overalt, i små doser, men gentagne gange.

Hvor kommer dette tungmetal fra?

Cadmium forekommer naturligt i jordbunden, men menneskelige aktiviteter har øget koncentrationen, især gennem intensivt landbrug. Fosfatgødning, der bruges til at gøde afgrøder, er en af de vigtigste kilder til forurening.

Disse gødningsstoffer kommer delvist fra importerede sten, der er rige på cadmium. Når metallet er i jorden, absorberes det af planter og ender derefter i menneskets fødeforsyning. Det er et gradvist, usynligt, men vedvarende fænomen.

De fødevarer, der er mest berørt

I modsætning til hvad man måske skulle tro, er det ikke de "ekstreme" fødevarer, der udgør det største problem, men dem, der indtages dagligt. Kartofler, brød, morgenmadsprodukter, ris, pasta og kager tegner sig for en stor del af eksponeringen. Deres fællesnævner er enkel: de er meget hyppigt til stede i måltider, hvilket mangedobler de små indtagne doser.

Et bekymringspunkt for yngre mennesker

Hos børn er eksponeringen endnu mere udtalt, fordi deres kropsvægt er lavere, og deres kost ofte er mere baseret på kornprodukter. Data viser, at en betydelig andel af børn overskrider den tolerable daglige indtagelse. Dette er ikke tegn på umiddelbar fare, men snarere en ophobning, der skal overvåges på lang sigt. Modermælkserstatning og morgenmadsprodukter, der markedsføres til små børn, kan også bidrage til denne eksponering, hvilket gør problemet særligt følsomt for familier.

Kan vi virkelig undgå cadmium?

Realiteten er klar: det er umuligt fuldstændigt at fjerne cadmium fra vores mad. Det er et allestedsnærværende forurenende stof, der findes i meget lave niveauer i næsten alle fødevarer, der produceres på jorden. Udfordringen er derfor ikke fuldstændig undgåelse, men snarere at reducere den samlede eksponering. Med andre ord handler det om at begrænse den kumulative eksponering.

Konkrete måder at reducere eksponering på

Eksperter anbefaler flere enkle og realistiske handlinger.

Først og fremmest, så varier din kost. Ved at undgå altid at spise de samme typer mad, hjælper du med at reducere gentagen eksponering for de samme kontamineringskilder.

Begræns derefter dit indtag af stærkt forbrugte kornprodukter og inkorporer flere bælgfrugter såsom linser, kikærter eller tørrede bønner. Disse fødevarer bidrager mindre til den samlede eksponering og giver værdifuld ernæringsmæssig diversitet.

Valget af produkter kan også spille en rolle. Fødevarer fra økologisk landbrug eller lokale forsyningskæder kan, afhængigt af produktionsforholdene, udvise forskellige niveauer af forurening, især relateret til jorden.

For ris kan valg af bestemte sorter såsom basmati- eller hvidris reducere eksponeringen sammenlignet med fuldkornsris, hvor klidet koncentrerer flere tungmetaller.

Mørk chokolade, som ofte fremhæves, behøver ikke at blive udelukket: indtaget med måde passer den nemt ind i en afbalanceret kost.

Tobak, en vigtig faktor, der ofte overses

Én faktor dukker konsekvent op i undersøgelser: tobak. Rygning øger cadmiumniveauet i kroppen betydeligt, ifølge ANSES (det franske agentur for fødevare-, miljø- og arbejdsmiljø). En cigaret er en direkte kilde til eksponering, ud over den fra mad.

I sidste ende er cadmium ikke et nyt forurenende stof, men sundhedsadvarslerne stiger og bliver mere specifikke. Eksperter understreger behovet for kollektiv handling, især med hensyn til at reducere dets tilstedeværelse i gødning og fødevarer. Indtil store ændringer er implementeret, er den mest realistiske tilgang stadig individuel: diversificering, balancering og reduktion af hyppigheden af gentagne måltider.