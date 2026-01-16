Sandheden om dine vintertrang (og hvorfor du ikke burde have dårlig samvittighed)

Et nyt år bringer ofte nytårsforsætter, og især ét bliver ved med at dukke op: spis mindre og bedre. Men der er ingen grund til at sætte dig selv på drastiske slankekure, lukke ned for dine smagsløg eller veje din mad ned til grammet. Hvis du har en umættelig appetit om vinteren, er det ikke et problem, men snarere et overlevelsesinstinkt. Du er nødt til at indhente de kalorier, du taber på grund af kulden.

Spiser mere om vinteren, en bebrejdet men naturlig refleks

Mens et par salater er helt tilstrækkelige om sommeren, er vores maver i højeste alarmberedskab om vinteren, og vores smagsløg er hyperaktive. Vi har Obelix' appetit, og sæsonen hjælper ikke. Vinteren er sæson for raclette , fondue, gigantiske familiemåltider og nostalgiske eftermiddagssnacks. Vi stirrer praktisk talt altid på vores tallerkener, og at spise er ikke længere bare en grundlæggende nødvendighed, men en fuldgyldig tidsfordriv. Vores sult er umættelig: vi fordobler vores portioner, vi svælger i overdådige retter, og vores maver synes at kontrollere hver eneste bevægelse, vi foretager os. Og du behøver ikke at have stået på ski hele dagen for at have lyst til tartiflette eller cremede gratiner.

Disse cravings, som vi forsøger at dæmpe med detox- juicer og slankeopskrifter, er ikke patologiske. De er instinktive og stammer ikke fra mangel på viljestyrke. I en tid, hvor medierne opfordrer os til at tabe os ferievægten og bombarderer os med "slankebudskaber", er det tid til at huske denne biologiske virkelighed.

"Det er ikke bare sult; det er måden din hjerne kompenserer for dårligt humør og reduceret sollys på, hvilket nemt kan føre til en cyklus af overspisning," forklarer Dr. Crystal Wyllie i Study Finds . I sidste ende er vi ikke rigtig ansvarlige for disse vintertrang; det er en primal kropslig refleks. Den bruger den enkleste og mest oplagte ting til at udfylde dopamin- og serotonin-hullet: køleskabet.

Kroppen søger energi ... i mad

"Om vinteren skal man spise for at holde varmen," "Når kulden bider, skal gryden ikke være tom." Vi har alle hørt disse sætninger fra vores bedsteforældre. Nå, måske er det tid til at lytte til visdommens sande stemme og holde op med at bebrejde os selv for "fejl", der slet ikke er fejl.

Om vinteren arbejder kroppen hårdere for at opretholde sin indre temperatur. Selv hvis vi har det dejligt varmt derhjemme, fornemmer vores krop kulden udenfor og aktiverer sine beskyttelsesmekanismer. Dette kræver energi. Og den energi får den fra det, vi spiser. Derfor er det vigtigt ikke at være for hård ved os selv og vores udseende.

I koldt vejr er mæthedsfornemmelsen også sværere at opnå, og det er ikke bare en følelse. På grund af kulden og manglen på sollys stiger ghrelin, hormonet der gør os sultne, i kroppen. Samtidig falder leptin, som fortæller os "Jeg har fået nok" . Som følge heraf kan vi spise en raclette efterfulgt af en chokoladefondant uden nogensinde at føle os "mætte". Dette vildleder os og får os til at overspise.

Hvorfor har vi mest af alt lyst til sukker og fedt?

Om vinteren er det ikke agurkesalat eller gulerodsdip, der frister os. Det er mere fed mad, der ikke engang kvalificerer til en Nutri-Score. Når vi har vintertrang, rækker vi ikke ud efter et frisk æble, men efter fyldige kager, saltkaramelbarer eller direkte ned i glasset med chokoladepålæg. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på bulimi eller en afspejling af en anden spiseforstyrrelse. Den "videnskabelige" forklaring er mere betryggende.

Sukker og fedt har én ting til fælles: de giver et hurtigt energiboost. Hjernen elsker det, især når træthed, koldt vejr og mangel på sollys hober sig op. Men der er mere i det end det. Disse fødevarer stimulerer produktionen af serotonin og dopamin, de såkaldte feel-good-hormoner. Om vinteren, når vores humør vakler, søger kroppen instinktivt det, der beroliger den. En cremet suppe, en chokoladedessert eller en pastaret skaber en følelse af følelsesmæssig tryghed. Det handler ikke om nydelse. Det handler om selvregulering.

Opbevaring af fedt om vinteren, en nødvendighed

Disse vintertrang, der ofte gives skylden, men sjældent forstås, er ikke ukontrollerede madtrang eller resultatet af at "give slip". Men i de dage, hvor vores forfædre bar dyreskind om livet, blev denne ekstra vægt ikke kritiseret, men snarere opmuntret. En undersøgelse foretaget af forskere ved UC San Francisco bekræfter denne teori, der ofte bruges som en begrundelse.

"At opbygge fedtreserver om efteråret, når der er rigeligt med frugt og nødder, er en dybt traditionsrig strategi for at overleve vinteren," forklarer professor Andrew Higginson, en biolog, til The Telegraph .

Vinteren er en tid med tilbagetrækning, langsommelighed og beskyttelse. At forsøge at spise, som om det var midt på sommeren, er ofte en form for selvskade. Din krop ved, hvad den har brug for for at komme igennem kulden, så lad den gøre sin egen ting.