Brigitte Bardot døde i en alder af 91: skønhed og oprør til det sidste

Brigitte Bardot, den ikoniske franske skuespillerinde og ivrige dyrerettighedsaktivist, døde den 28. december 2025 i en alder af 91 år i sit hjem i Saint-Tropez. Som et skønhedsikon efterlader hun et komplekst image, der både er beundret og kontroversielt.

En stjerne, der blev en legende

Bardot, der blev berømt med " Og Gud skabte kvinden " i 1956, blev hurtigt indbegrebet af en ny form for kvindelig frihed. På skærmen og i livet afviste hun normer og udfordrede femininitetens koder. Muse, skuespillerinde, sangerinde, hun blev et globalt fænomen og et symbol for en hel generation.

En ambivalent feminisme

Brigitte Bardot gjorde aldrig krav på titlen "feminist". Hun tog endda til tider afstand fra den og kritiserede visse samtidige bevægelser. Og alligevel, gennem sin uafhængighed, sin afvisning af at underkaste sig patriarkalske diktater, sin frit forfulgte karriere og sin evne til at hævde sig i en mandsdomineret verden, legemliggjorde hun på sin egen måde en form for instinktiv feminisme. Hun åbnede et rum af frihed for kvinder, samtidig med at hun ubevidst bar vægten af et billede formet af det mandlige blik.

En kvinde i krise

I 1973, i en alder af 39 år, forlod hun filmbranchen for altid for at dedikere sig til dyrs rettigheder. Hun oprettede Brigitte Bardot Foundation , en af de mest indflydelsesrige i Europa på dette område. Mens hendes engagement blev rost, mødte hendes offentlige udtalelser også kritik.

En krop i mediernes søgelys, en personlig kamp

Brigitte Bardot, kendt som "BB", er ofte blevet reduceret til sit eget udseende. Bag ikonet var der dog en kvinde, der kæmpede med sig selv, og som flere gange talte om sine sårbarheder, sin lidelse og sit behov for at trække sig tilbage.