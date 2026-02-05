Search here...

Efter røveriet på Louvre ser Eugenies krone uigenkendelig ud på hidtil usete fotos.

Kultur
Fabienne Ba.
Screen communiqué de presse Thomas Clot/Musée du Louvre

Tidligere usete fotos offentliggjort af Louvre-museet viser tilstanden af kejserinde Eugénies krone, som blev fundet deformeret efter at være blevet efterladt af tyve under røveriet den 19. oktober 2025. Museet bekræfter, at den kan restaureres "uden at ty til genopbygning".

En historisk perle næsten intakt trods skader

Eugénies krone, prydet med diamanter og smaragder og skabt til Napoleon III's hustru i 1855, havde været udstillet i Louvres Apollo-galleri før røveriet. Under deres flugt smuglede tyvene den gennem en smal åbning i montren, hvilket fik den til at blive knust og alvorligt deformeret. De frigivne billeder viser en knust genstand, men en hvis "næsten fuldstændige integritet" er bevaret, ifølge museets erklæring, hvilket gør en fuldstændig restaurering mulig uden at skulle rekonstruere eller erstatte manglende elementer.

Detaljer om den observerede skade

Ifølge oplysninger bekræftet af Louvre er næsten alle dele af kronen stadig til stede, med undtagelse af et enkelt lille dekorativt guldelement. De 56 smaragder, der pryder juvelen, og langt størstedelen af de 1.354 diamanter forblev på plads trods nedslaget. Kronen blev fundet for foden af Apollo-galleriet på selve dagen for tyveriet. I starten tjente den som bevismateriale for efterforskerne, før den blev overdraget til museets afdeling for dekorativ kunst til ekspertanalyse og konservering.

En restaurering overvåget af et ekspertudvalg

Til at udføre restaureringsarbejdet har Louvre besluttet at udpege en akkrediteret konservator efter en konkurrencepræget udbudsproces. Et ekspertudvalg, under ledelse af museets direktør Laurence des Cars og bestående af specialister, vil støtte og rådgive om de tekniske valg til denne delikate operation. Udvalget vil især omfatte repræsentanter fra store historiske franske smykkehuse, som vil bidrage med deres ekspertise inden for håndtering og forædling af ædelsten og ædelmetaller.

Konteksten for røveriet og de stadig manglende dele

Under røveriet på Louvre i oktober 2025 blev otte kunstværker til en anslået værdi af titusindvis af euro stjålet fra Apollo Gallery, herunder tiaraer, halskæder og historiske smykker. Eugenies krone er, selvom den blev fundet beskadiget, det eneste stykke, der indtil videre er fundet. De andre stjålne juveler er stadig forsvundet og er stadig genstand for en efterforskning af de franske myndigheder, som har foretaget adskillige anholdelser siden røveriet.

Restaureringen af Eugénies krone repræsenterer således et stærkt symbol på den franske kulturarvs modstandsdygtighed over for hærværk og tyveri. Mens de andre forsvundne juveler forbliver uopdagede, har Louvre til hensigt at restaurere dette historiske stykke til sin oprindelige pragt og minde os om, at historie og kunst, på trods af modgang, kan bevares og videregives til fremtidige generationer.

