Bad Bunnys Super Bowl-optræden havde en uventet effekt ... den nåede endda kloakkerne i New York

Den puertoricanske rapper og sanger Bad Bunnys optræden ved Super Bowl LX' halvlegsshow blev set af et massivt publikum, men det havde også en meget reel indflydelse i New York City. I de minutter, kunstneren var på scenen, gik dagligdagen bogstaveligt talt i stå – indtil byen pludselig sprang tilbage til livet, så snart showet sluttede.

Et dramatisk fald i vandforbruget

Ifølge data offentliggjort af New York City Water (NYC Water) faldt vandforbruget markant under Bad Bunnys show. I byens fem store bydele – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx og Staten Island – faldt husholdningernes vandforbrug kraftigt, hvilket tyder på, at millioner af mennesker blev siddende klistret til deres skærme.

NYC oplevede en betydelig reduktion i vandforbruget i de fem bydele under Super Bowls #BadBunny- halvlegsshow i går, men i de 15 minutter lige efter showets afslutning var der en stigning i forbruget svarende til 761.719 toiletter, der blev skyllet ud i hele byen. #SBLX — NYC Water (@NYCWater) 9. februar 2026

Fænomenet "superflush" i rampelyset

Ved afslutningen af Bad Bunnys optræden (med Lady Gaga) oplevede byen en pludselig stigning i aktiviteten: I de følgende 15 minutter registrerede NYC Water en dramatisk stigning i vandbehovet, svarende til næsten 762.000 toiletskyl næsten samtidigt. Denne type stigning, kaldet et "superskyl", er blevet observeret i årtier under store tv-transmitterede begivenheder, fra Super Bowl til OL, hvor millioner af mennesker pludselig genoptager deres normale rutiner.

En synkronisering, der siger meget om kollektiv opmærksomhed

Dette fænomen udgør ingen fare for kloaksystemet, som er designet til at absorbere disse ekstreme variationer. Det illustrerer dog på slående vis synkroniseringen af adfærd i en hel megaby. Mens Bad Bunny fangede byens opmærksomhed, blev de daglige rutiner sat på pause; så snart showet sluttede, vendte alle tilbage til deres aktiviteter samtidigt.

En påvirkning ud over rørene

Forestillingens effekt var ikke begrænset til vandmålere. Streamingplatforme oplevede stigninger i seertal få minutter før pausen, et tegn på, at Bad Bunnys show (med Lady Gaga) skabte øjeblikkelig og intens interesse langt ud over det stadion, hvor det fandt sted. Med over 135 millioner seere verden over slog dette pauseshow publikumsrekorder og bidrog til dette unikke kulturelle og adfærdsmæssige fænomen.

I sidste ende var Bad Bunnys show (med Lady Gaga) ved Super Bowl LX ikke bare et skelsættende musikalsk øjeblik: det fungerede også som en social afsløring, der viste, hvordan en kulturel begivenhed kan synkronisere en hel metropols adfærd - helt ned til de mest beskedne daglige gestus.