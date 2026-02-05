"Bridgerton": Sæson 5 og 6 vil have to kvinder i hovedrollerne.

Mens sæson 4 af "Bridgerton" slår rekorder på Netflix med sin romance mellem Benedict og Sophie, spekulerer de mest hengivne fans allerede på, hvad der skal ske nu. Takket være nye afsløringer er mysteriet ved at blive opklaret: sæson 5 og 6 vil fokusere på to længe ventede heltinder, Francesca og Eloise Bridgerton. Den ene vil udforske kærlighedens kvaler efter tab, den anden udfordringen ved hård uafhængighed i en restriktiv verden.

Eloïse og Francesca: De næste at elske… på deres egen måde

Det var under en nylig forhåndsvisning af serien, at showrunner Jess Brownell gav et glimt af de kommende sæsoner. I et interview med det amerikanske medie Collider afslørede hun, at de næste sæsoner ville fokusere på to kvindelige karakterer, og tilføjede drilsk: "Initialerne i mine filer er E og F." Med andre ord, efter Daphne (sæson 1), Anthony (sæson 2), Colin (sæson 3) og Benedict (sæson 4), vil rampelyset skifte til to af deres søstre: Eloise Bridgerton, spillet af Claudia Jessie, og Francesca Bridgerton, spillet af Hannah Dodd.

En queer romance for Francesca?

Denne afsløring glæder fans af Julia Quinns romaner, som serien løst er baseret på. I bøgerne oplever Francesca en gribende kærlighedsaffære med Michael Stirling, fætter til hendes afdøde mand, John. Serien synes dog at tage en helt anden retning, tro mod sit ønske om at genopfinde genren.

Faktisk er Michaels karakter blevet forvandlet til Michaela Stirling, hvilket antyder en queer romance mellem Francesca og en anden kvinde. Dette er et betydningsfuldt vendepunkt for en populær serie som "Bridgerton", der således kunne skildre en kærlighedshistorie mellem to kvinder i en typisk heteronormativ verden. For en Netflix-produktion af Shondaland virker denne udvikling både sammenhængende og forventet.

Eloise, den nonkonformistiske intellektuelle

Hvad angår Eloise, en karakter, der allerede er kendt for sin rebelske natur, sin åbenlyse mangel på respekt for konventioner og sin skarpe vid, lover det en fængslende historie at se hende i centrum af en hel sæson. I romanerne forelsker hun sig i Sir Phillip Crane, enkemanden efter en afdød ven. Det er endnu uvist, om serien vil holde fast i denne handling eller tilbyde et nyt twist, som den har gjort tidligere.

Fans håber, at denne sæson vil udforske dilemmaet for en uafhængig kvinde, der kæmper med romantisk begær i et samfund, der forventer underkastelse og føjelighed. Karakteren Eloise har længe været en favorit blandt dem, der identificerer sig med hendes ønske om at bryde fri fra samfundets normer.

En stadig mere inkluderende serie

Lige fra starten har "Bridgerton" valgt at genopfinde historisk romance med dristighed, mangfoldighed og sensualitet. Ved at fremhæve to kvinder med kontrasterende, men lige dybsindige baggrunde lover sæson 5 og 6 yderligere at udvide repræsentationen på skærmen.

Kort sagt, med Francesca og Eloise kunne serien meget vel forny sin formel, samtidig med at den forbliver tro mod det, der gør den succesfuld: omhyggeligt udformede romantiske historier, komplekse karakterer, en flamboyant æstetik og en inkluderende genfortolkning af det 19. århundredes sociale traditioner.