En efterfølger til filmen "Dirty Dancing" er angiveligt under udvikling, og internetbrugerne går amok.

Kultur
Léa Michel
Extrait du film « Dirty Dancing »

Efter flere års venten giver det canadisk-amerikanske selskab Lionsgate konkrete nyheder om efterfølgeren til "Dirty Dancing", kultfilmen fra 1987. Den amerikanske skuespillerinde Jennifer Grey gentager sin ikoniske rolle som "Baby", og internetbrugerne eksploderer af glæde over annonceringen af dette projekt, der for alvor tager fart.

Et prestigefyldt hold skal hædre klassikeren

Studiet har angiveligt rekrutteret producerene af "The Hunger Games" og "Crazy Rich Asians", Nina Jacobson og Brad Simpson, til at føre tilsyn med denne længe ventede efterfølger, der efter planen har premiere i 2022. Jennifer Grey, der er nomineret til en Golden Globe for sin rolle som Frances "Baby" Houseman, vil også fungere som executive producer. Optagelserne er planlagt til at begynde senere i år, 2026, med et manuskript af Kim Rosenstock, vinder af en Humanitas-pris i 2025.

Jennifer Greys rørende ord

I et interview sagde skuespillerinden Jennifer Grey, at hun var dybt bevæget: "Rollen som Baby har en særlig plads i mit hjerte, ligesom den har i så mange fans' hjerter. Jeg har længe forestillet mig, hvad hun ville blive år senere, men det krævede det rigtige team at respektere arven fra den originale film. Ventetiden er næsten forbi!" Hun havde tidligere nævnt tilstedeværelsen af dans, musik og følelser i denne efterfølger i The Drew Barrymore Show.

Et projekt tro mod den oprindelige ånd

Adam Fogelson, præsident for Lionsgate Motion Picture Group, roste dette "superhold" for at bringe magien fra Kellerman tilbage til det store lærred. Fraværet af den amerikanske skuespiller Patrick Swayze, der spillede Johnny Castle (og som døde i 2009), efterlader et tomrum, men filmen lover at indfange de følelser, musikken og romantikken, der gjorde den første del til en succes. Rollebesætningen forbliver en hemmelighed for nu.

Denne annoncering genopliver spændingen omkring "Dirty Dancing", en tidløs film, der fortsætter med at tryllebinde generationer. Med Jennifer Grey ved roret og en ambitiøs produktion kan fans drømme om en triumferende tilbagevenden til det store lærred – deres livs tid er lige om hjørnet!

