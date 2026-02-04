Denne rent kvindelige musikgruppe blev målrettet mod "sexistisk" kritik efter en optræden

Den amerikanske pigegruppe Katseye med seks medlemmer er i centrum for en ny kontrovers, efter at deres optræden med "Gnarly" ved GRAMMY-uddelingen gik viralt af alle de forkerte grunde. Medlemmerne, der er anklaget for "manglende vokalfærdigheder", står også over for kritik, der af mange fans, der fordømmer en vedvarende dobbeltmoral mellem kvindelige og mandlige kunstnere i musikbranchen, bliver anset for "sexistisk".

En meget ventet præstation, hårdt kritiseret

Katseyes optræden ved GRAMMY-uddelingen, der blev omtalt som et af aftenens højdepunkter, skulle markere en symbolsk milepæl for gruppen, som allerede havde været genstand for kritik i flere måneder. De seks medlemmer optrådte med "Gnarly", en sang, der allerede var kontroversiel inden for fandommen, og blandede intens koreografi med en meget energisk scenetilstedeværelse.

Klip fra optrædenen oversvømmede hurtigt de sociale medier, ledsaget af hårde kommentarer om deres vokale evner og sangvalg, og nogle brugere kaldte endda gruppen "et af de værste musikalske bands". Kommentarer fra et medlem, filmet backstage, hvor de sagde : "Alle plejede at hade denne sang, nu spiller vi den til GRAMMY-uddelingen", forstærkede yderligere vreden hos nogle seere, der så det som arrogance snarere end symbolsk hævn.

Kritikken blev af mange fans betegnet som "sexistisk"

Stillet over for denne bølge af had fordømmer mange fans og iagttagere den dybt sexistiske karakter af nogle af kommentarerne. De påpeger, at Katseye er en pigegruppe, der danser og synger samtidigt, hvilket kræver reel fysisk anstrengelse, hvorimod mange mandlige kunstnere blot synger, mens de forbliver relativt statiske på scenen uden at blive underlagt samme grad af granskning.

Internetbrugere påpeger også, at i Katseyes tilfælde bliver alt gransket: udseende, outfits, der anses for "vulgære", koreografi, vejrtrækning, ansigtsudtryk, selv deres kommentarer backstage. Omvendt bliver mandlige sangere eller grupper, der leverer gennemsnitlige vokalpræstationer, men bliver boostet af iscenesættelses- eller produktionseffekter, sjældent angrebet med en sådan voldsomhed, og endnu mindre med hensyn til deres kroppe eller deres "respektabilitet".

Dobbeltmoralen i musikbranchen

Denne sag genopliver en bredere debat om, hvordan branchen konstruerer og bedømmer kvindelige kunstnere. I K-pop og global pop bliver kvindelige idoler ofte bedømt, som om de er i en evig konkurrence: skønhed, stemme, dans, attitude ... alt lægges sammen og sammenlignes derefter, som medlemmer af Katseye allerede har fordømt, hvor de taler om "dystopiske" kommentarer og udbredte sexistiske bemærkninger.

Dobbeltmoralen manifesterer sig på flere niveauer:

Det er lettere at tolerere en mand, der leverer en "gennemsnitlig" præstation, hvis han har karisma, hvorimod en kvinde skal kombinere vokal, visuel og koreografisk ekspertise. De samme dansetrin kan opfattes som "kraftfulde" hos en mand og "vulgære" eller "upassende" hos en kvinde. Den mindste fejl fra kvindegrupper bliver et påskud for chikanekampagner, nogle gange inklusive dødstrusler, som Katseye allerede har vidnet om.

I denne sammenhæng fungerer Katseyes optræden, der anses for at være "skuffende", som katalysator for diskussioner, der går langt ud over simpel musikalsk kritik og også berører, hvordan kvinder opfattes og bedømmes på scenen.

I sidste ende viser Katseye-sagen, hvor tynd linjen er mellem legitim kunstnerisk kritik og sexistiske angreb. Ja, man kan diskutere valget af sang eller vokalfærdigheder, men fans fordømmer med rette, at disse unge kvinder bliver bedømt hårdere end mange af deres mandlige modparter. Så længe denne dobbeltmoral fortsætter, vil enhver kontrovers omkring en pigegruppe som Katseye fortsat være en ubehagelig afspejling af en branche og et publikum, der ikke vurderer kunstnere ligeligt.