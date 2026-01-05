Får "Rengøringsdamen" en efterfølger efter denne foruroligende slutning?

Thrilleren "The Housemaid", baseret på bestsellerromanen af Freida McFadden og instrueret af Paul Feig, har allerede indtjent 92 millioner dollars på verdensplan siden udgivelsen den 24. december 2025 ifølge Box Office Pro . Med Sydney Sweeney, Amanda Seyfried og Brandon Sklenar i hovedrollerne har denne første del af en litterær trilogi vakt appetitten på en efterfølger, især da budgettet på 35 millioner dollars er blevet betydeligt overskredet.

Kommerciel succes og litterær trilogi

Med over 2,5 millioner solgte eksemplarer i Frankrig og 4,5 millioner i USA følger "Husholdersken" Millie, en ung husholderske, der er ansat af det velhavende par Nina og Andrew Winchester. Det, der virker som et ideelt job, forvandles til et mareridt af hemmeligheder og manipulation i deres palæ.

(SPOILER ALERT) Filmen, der blev rost af 3,1/5 fra seerne på Letterboxd , slutter med en cliffhanger: Millie hjælper en ny chef med at håndtere en voldelig ægtemand og giver et hint om efterfølgerne "Secrets of the Housekeeper" og "The Housekeeper Sees Everything", hvor hun slår sig sammen med Enzo (Michèle Morrone) for at redde kvinder i nød.

Er skuespillerne og instruktøren klar til at fortsætte optagelserne?

Under reklameturnéen indrømmede den italienske skuespiller og sangerinde Michele Morrone, der genforenes med den amerikanske skuespiller Paul Feig efter "A Simple Favor 2", i et interview , at han var "forelsket" i den gådefulde karakter Enzo, der optræder i alle tre romaner: "Jeg er klar. Underskriv kontrakten!" svarede Paul Feig humoristisk.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney, en fan af bøgerne, beskriver heltinden som "fyrrig" og legemliggørende "feminin raseri", og siger, at hun er "begejstret for at udforske sin karakter yderligere." Freida McFadden og Paul Feig erklærer sig "åbne for at samarbejde om efterfølgere", forudsat at billetindtægterne er gode.

Med en indtjening på 92 millioner dollars har filmen allerede overgået sit budget og sikrer et lovende investeringsafkast. Historisk set baner en sådan succes – kombineret med en cliffhanger og et udvidet univers – vejen for efterfølgere, som f.eks. "Gone Girl" eller Paul Feigs thrillere fyldt med tvister. Den officielle bekræftelse afventes stadig: studier og distributører vil nøje overvåge de endelige billetindtægter, men skuespillerne, forfatteren og instruktøren er sandsynligvis med på at udforske Millie og Enzos "hemmeligheder".