Billederne fra den nye sæson af denne kultserie, der anses for at være "provokerende", skaber skandale.

Den tredje sæson af "Euphoria" er ikke engang startet endnu, og der er allerede kontroverser omkring traileren, som nogle seere anser for at være "for provokerende". Med enorme forventninger, kultstatus og billeder, der betragtes som stadig mere "ekstreme", ledsages denne tilbagevenden, der er annonceret til den 13. april 2026 på HBO Max, af en ægte debat om grænserne for chokværdi på skærmen.

En kultserie under højt pres

Siden debuten har "Euphoria" etableret sig som en ikonisk serie for Generation Z, drevet af Zendaya og en række karakterer med stærk følelsesmæssig indflydelse. Hver ny sæson er blevet en begivenhed, og denne tredje – annonceret som den sidste – er særligt gransket efter flere års venten og kontroverser omkring, hvad der foregår bag kulisserne.

Denne nye serie episoder finder sted adskillige år efter de foregående begivenheder og viser de tidligere gymnasieelever navigere i et voksenliv fyldt med vanskelige valg, komplicerede forhold og konstant spænding. Den lovede tone er mørkere, mere direkte og mere intens, hvilket vækker både fansenes nysgerrighed og bekymring.

En trailer, der blev vurderet som "for provokerende"

Fra det øjeblik traileren til sæson 3 blev udgivet, udløste den adskillige reaktioner, hvor mange seere anså den for "for provokerende". Billederne, der er stærkt ladet med følelser, konflikter og "grænsesituationer", giver indtryk af en kontinuerlig eskalering af overdrivelser. På sociale medier fordømte flere brugere "markedsføring baseret på chok for enhver pris". De mener, at serien synes opsat på at skubbe de visuelle og narrative grænser, der allerede havde skabt dens ry i tidligere sæsoner, yderligere.

En stigning i intensitet siden sæson 1

Det mest slående i seernes reaktioner er følelsen af et gradvist skift mod noget stadigt "mere ekstremt" med denne nye sæson. Hvor "Euphoria" oprindeligt blev rost for sin omhyggelige æstetik og sin måde at blande skrøbelighed og barskhed på, føler mange nu, at "balancen bryder sammen til fordel for en eskalerende logik".

Mange loyale fans forklarer, at de føler sig splittet mellem spændingen ved at vende tilbage til dette univers og frygten for at se serien fare vild i konstant provokation. For dem symboliserer denne trailer dette skift: et mere hektisk tempo, øgede spændinger og en tung atmosfære, som om hvert skud forsøgte at overgå det sidste.

Et publikum splittet mellem fascination og træthed

Stillet over for disse billeder synes offentligheden dybt splittet.

På den ene side er en stor del af publikum henrykte over at se Euphoria presse sin stil til det ekstreme, og betragter denne radikalisme som seriens kendetegn.

På den anden side udtrykker nogle en form for træthed og mener, at serien ved at intensivere alting risikerer at miste den følelsesmæssige og intime dimension, der gjorde den så bemærkelsesværdig i begyndelsen.

Disse kritikere frygter, at jagten på "stadig stærkere" i sidste ende vil svække budskabet og helhedens troværdighed.

I sidste ende bekræfter traileren til sæson 3 af "Euphoria" én ting: serien har ingen intentioner om at give efter, hverken i sin visuelle ambition eller i sin forkærlighed for "ekstreme" situationer. Mellem fascination, irritation og nysgerrighed er én sikkerhed tilbage: den 13. april 2026 vil alle se med, om ikke andet for at se, om denne sidste sæson lever op til sit eget skandaløse ry.