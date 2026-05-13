Som 41-årig skal sangerinden Delta Goodrem repræsentere Australien ved Eurovision Song Contest 2026.

For et år siden erklærede Delta Goodrem: "Selvfølgelig ville jeg deltage i Eurovision. Jeg elsker det!" Et år senere er det en afgjort sag. Den australske sangerinde skal repræsentere sit land i Wien ved Eurovision 2026 – og oddsene er i hendes favør.

En officiel meddelelse

Den 1. marts 2026 annoncerede SBS, den officielle australske tv-station, gennem en intern udvælgelsesproces, at Delta Goodrem ville repræsentere Australien ved Eurovision Song Contest 2026 i Wien med sin sang "Eclipse". Sangen blev skrevet i samarbejde med Delta Goodrem, Ferras AlQaisi, Jonas Myrin og Michael Fatkin. Denne interne udvælgelse uden offentlig afstemning har været standardpraksis for Australien siden debuten i konkurrencen i 2015.

"Formørkelse" - en iscenesættelse, der afspejler universet

I en udtalelse, der blev delt efter sine første prøver i Wiener Stadthalle, beskrev Delta Goodrem sin kunstneriske vision: "At optræde på Eurovision-scenen er noget, jeg føler dybt i mit hjerte, hvor jeg bærer Australien med mig i hver tone og hvert øjeblik. Jeg ønskede, at iscenesættelsen skulle bevæge sig som selve universet og omfavne lys og skygge, blidhed og styrke." Hun insisterede også på at bære kreationer af australske designere, samtidig med at hun inkorporerede værtsbyens elegance i Wien.

En kunstner med en betydelig meritliste

Delta Goodrem er en af de mest succesrige australske kunstnere i sin generation. Hun underskrev sin første pladekontrakt som 15-årig, har solgt over 9 millioner albums på verdensplan og har opnået fem nummer et-albums og ni nummer et-singler i Australien. Hun har også samarbejdet med Céline Dion, den australsk-britiske sangerinde Olivia Newton-John, den amerikanske jazz- og traditionel popsanger Tony Bennett og den amerikanske singer-songwriter Michael Bolton. I Australien så 2,21 millioner seere Eurovision Song Contest i 2025 – en rekord.

En drøm udtrykt længe før udvælgelsen

I et interview med The Sun i foråret 2025 udtrykte Delta Goodrem sin begejstring for konkurrencen: "Selvfølgelig ville jeg deltage i Eurovision. Jeg elsker det! Jeg har helt sikkert idéer om, hvad jeg ville lave, hvis jeg deltog." Hun beskrev en ægte besættelse: "Jeg fløj til London og så nogle af semifinalerne. Jeg elsker kreativiteten i det hele. Man opdager utroligt talent." Hendes udvælgelse af SBS opfyldte dermed en klart udtrykt aspiration.

En seriøs kandidat til sejren

Jess Carniel, Eurovision-forsker og lektor ved University of Southern Queensland, anser Delta Goodrem for at være en seriøs kandidat: "Goodrem har en ægte fanbase i Europa, og det er en betydelig fordel i en konkurrence, hvor offentlighedens stemmer stadig er afgørende." Delta Goodrem vil optræde som nummer 11 i den anden semifinale i konkurrencen, der sendes live den 15. maj 2026 kl. 5.00 AEST i Australien.

Australien ved Eurovision: en gammel historie

Siden sin officielle debut i 2015 har Australien sendt nogle af sine mest fremtrædende kunstnere til Eurovision-scenen: Guy Sebastian, Dami Im (som sluttede på andenpladsen i 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields og Go-Jo i 2025. Australiens deltagelse forhandles årligt med European Broadcasting Union, som SBS har været associeret medlem af i over 30 år. Delta Goodrem følger i denne tradition – men med en mere etableret international profil end mange af sine forgængere.

Delta Goodrem i Wien, "Eclipse" i ørerne på 166 millioner seere – Australien har måske sendt sin hidtil mest erfarne deltager. Hvis sangerinden lykkes den 15. maj, vil hun skrive historie i konkurrencen. Og hun har allerede bevist, at hun ved, hvordan man skriver fantastiske kapitler.