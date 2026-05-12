Eurovision 2026: Disse sangere kan meget vel blive årets overraskelseshits

Kun få dage før den store finale, der er planlagt til den 16. maj 2026 i Wiener Stadthalle i Wien, skaber Eurovision allerede begejstring i hele Europa. Denne 70. udgave samler 35 lande til en konkurrence, der fortsætter med at vokse i popularitet. Og mens nogle navne allerede dominerer forudsigelserne, kan andre kvindelige kunstnere meget vel ryste ranglisten på finaleaftenen.

Monroe (Frankrig): juvelen der kunne ændre alt

Den franske sangerinde Monroe, der pr. 9. maj 2026 er nummer 4 på Eurovisionworlds hjemmeside, er blandt de seriøse kandidater til sejren. Hendes sang "Regarde!" gjorde et stærkt indtryk fra de allerførste optagelser af prøverne, i en sådan grad at flere af hendes konkurrenter roste hende på sociale medier.

Den finske sanger Pete Parkkonen og den lettiske repræsentant Atvara var blandt dem, der entusiastisk kommenterede præstationen. Frankrig har ikke vundet konkurrencen siden 1977. Efter Louanes 7. plads i 2025 forventes Monroe at puste nyt liv i den franske delegation. En sejr ville være en reel overraskelse, men hendes stigning på ranglisten gør muligheden mere plausibel.

Delta Goodrem (Australien): Erfaring i "powerballadens" tjeneste

Delta Goodrem, der repræsenterer Australien, er ingen nybegynder på musikscenen. Ifølge oplysninger offentliggjort af Eurovision.com underskrev den Sydney-fødte kunstner sin første kontrakt som 15-årig, har solgt over ni millioner albums på verdensplan og har haft fem nummer et-albums og ni nummer et-singler i sit hjemland. Hun har tidligere været coach på "The Voice Australia" i ni sæsoner og har også samarbejdet med Céline Dion og den australsk-britiske sangerinde, skuespillerinde, producer og aktivist Olivia Newton-John.

I Wien vil hun opføre "Eclipse", en powerballade, der understreger hendes stemme og følelser. Selvom bookmakerne placerer hende på en 5. plads med cirka 25% chance for at slutte i top 3, kan hendes sceneerfaring give hende mulighed for at overraske i en finale, hvor den offentlige afstemning forbliver meget uforudsigelig.

Atvara (Letland): Åbenbaringen med et stærkt budskab

Atvara (rigtigt navn Liene Stūrmane) er en sand outsider i denne udgave og repræsenterer Letland efter at have vundet den nationale udvælgelse i Supernova 2026. Kunstneren, der oprindeligt er fra Liepāja, vil forsvare titlen "Ēnā" ("I skyggen" på engelsk), en intim sang inspireret af hans barndom, præget af et vanskeligt familiemiljø.

Gennem sine tekster udforsker Atvara konceptet om et dobbeltliv: det, vi viser andre, og det, vi bærer indeni os. Det er et universelt budskab, der kan give genlyd i hele Europa. Selvom hun måske ikke er blandt bookmakernes top fem, gør hendes kunstneriske dybde og oprigtighed i hendes tilgang hende til en stærk kandidat til at overraske alle i den offentlige afstemning.

Eurovision 2026 lover en åben finale mellem en fremadstormende fransk favorit, en etableret international kunstner og en åbenbaring fra de baltiske lande. Selvom bookmakerne giver deres forudsigelser, ligger konkurrencens magi netop i disse uventede resultater, der kan ændre en aftens forløb. Se med lørdag den 16. maj 2026 live fra Wien på France 2 for at finde ud af, hvilken af disse stemmer der vil sætte sit præg på konkurrencen.